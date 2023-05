Mariano Peluffo reveló el consejo que le dio a Juan Ferrara tras la presunta pelea con Chantal Abad: “Hay que saber jugar”

escuchar

La salida de Juan Ferrara del histórico ciclo gastronómico llamado Cocineros Argentinos (TV Pública) dio que hablar en las redes sociales. Es que el cocinero, mediante un sentido comunicado, aclaró los motivos por los que había decidido dejar el programa tras 15 años y, a partir de ese momento, una explosiva versión empañó la despedida del chef. De acuerdo a lo que trascendió en Intrusos (América), habría tenido un problema con Chantal Abad, quien lo reemplazó. Ante esto, la cocinera recibió una catarata de insultos luego de ocupar su lugar.

Este suceso, que expuso de sobremanera a Chantal en las redes sociales, la obligó a dialogar con las autoridades del canal y así dar un paso al costado para que la situación no continúe un curso que no era el esperado por ella, ni tampoco por sus compañeros. “A nadie le gusta quedar involucrado en este tipo de líos, en este tipo de escándalos. Sobre todo cuando se trata de la fuente de laburo de alguien. Es muy difícil. Cuando se trata del laburo de alguien es muy difícil, porque yo lo vivo de un lado y del otro: es mi fuente de trabajo, es con lo que yo me sustento, es lo que hago hace un montón de años. Entonces, de repente quedar en medio de un rumor así es feo”, explicó Abad, en Intrusos.

En medio de este lío, el conductor Mariano Peluffo, quien comparte staff con Juan Ferrara en Qué mañana! (elnueve), en reemplazo del recientemente fallecido chef Juan Carlos Calabrese, expresó sus sensaciones en torno a este tema en diálogo con el ciclo de Radio Rivadavia Pasa Montagna. “Charlé con Juanito, está preocupado, él me dice que no tiene nada que ver, que no sabe cómo se juega a esto. Le dije que se lo tome con calma, en este país siempre la próxima noticia desplaza a la que estaba antes. La conozco a Chantal, compartimos MasterChef y es una copada”, aclaró.

En esa misma línea, Peluffo bajó los decibeles de la pelea mediática: “Le dije a Juan que se va a acomodar todo. Es así. La tele necesita de estos ruidos para alimentar a muchos portales de noticias. No hay que desesperarse, es esencial no subirse al ring, porque si te subís te tenés que poner los guantes y sí te comés una mano... Hay que saber jugar”, reflexionó el conductor, que ya estuvo al frente del ciclo de cocina Como todo en NET TV.

La emotiva despedida de Juan Ferrara en su Instagram

La salida de Juan Ferrara de Cocineros Argentinos fue un motivo de tristeza para sus compañeros al ser un integrante histórico del ciclo televisivo. Tras 15 años, él decidió armar una publicación en su Instagram para expresar su dolor y así ponerle fin a su paso por la Televisión Pública.

“La verdad es que me costó muchísimo empezar estas palabras, que son la despedida de Cocineros Argentinos. Son muchas emociones fuertes las que me invadieron en estos días”, deslizó Ferrara. Y siguió: “Me encantaría poder darle un abrazo a cada uno de ustedes. Todos estos mensajes son el fruto de mis casi 15 años de trabajo. Me siento orgulloso de todo lo que hice y feliz por transmitir pasión y alegría. También porque el programa difundió la gastronomía de toda la Argentina, a través de grandes cocineros y cocineras, productores de alimentos y trabajadores de la tierra”.

Entre otras palabras más de agradecimiento, la publicación de “Juanito” llegó a tener muchos likes y comentarios de agradecimiento por estar al frente de un proyecto que le brindó herramientas a los televidentes a la hora de cocinar.

