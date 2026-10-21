Charly García: una boda, amores secretos y otros platónicos y una relación que lo acompañó en la recuperación

Vivió grandes historias de amor, romances fugaces, otros secretos o platónicos. También transitó separaciones, algunas escandalosas. Otras veces, esos vínculos simplemente se esfumaron. Pero todas las relaciones dejaron huella en la vida de Charly García y en su música. Porque sus mujeres fueron, además, sus musas. A sus casi 75 años, que cumplirá el viernes, el artista está solo, luego de su separación de Mercedes Iñigo, hace un año.

Con su exnovia Mercedes Iñigo en Punta del Este, en 2011 Gentileza Hola

Su primer gran amor fue María Rosa Yorio, a principios de los ’70. Charly estaba de novio con una tal Maggie cuando conoció a María Rosa, en un recital de Sui Generis. Ella se acercó a pedirle un autógrafo y el flechazo fue inevitable. Al poco tiempo se fueron a vivir juntos, y se casaron en 1976 cuando ella ya estaba embarazada del único hijo de la pareja, Migue, que nació el 4 de marzo de 1977. Hace unos años, Yorio habló de su relación con Charly en LA NACION y contó que lo que la enamoró de él fue su música. “Venía de escuchar mucha música clásica en mi casa, entonces cuando escuché a un pibe que tocaba el piano (que no era lo más común en aquella época, donde todos eran guitarristas), con mucho de cosa clásica, y escribía poesía rupturista, me pareció increíble esa mezcla. También me gustaban mucho sus ojos, negros y muy profundos. Y la boca, tenía una boquita carnosa que me parecía muy dulce. Además, su pecho. Había algo en su pecho que me producía algo muy íntimo. Yo recuerdo ponerme acurrucada en su pecho y quedarme allí un buen rato. Me daba seguridad”.

Los primeros meses vivieron en una pensión hasta que salió el primer disco de Sui Generis, empezaron a tocar todos los fines de semana y la historia cambió. “El dinero no importaba mucho. No pensaba en comprarse un auto ni en planificar nada. A Charly no le interesaba todo eso. Nuestra vida era la música … Más allá del personaje, y de todo lo que el público pueda imaginar, él cumplía con todas las funciones de esposo. Yo era su mujer oficial y las demás estaban en la oscuridad. Él estuvo en el parto de Miguel y cortó el cordón umbilical; y también me acompañó a las dos interrupciones. Éramos tan jovencitos... Charly no sabía mucho de qué se trataba el sexo, él no había tenido muchas relaciones antes; creo que fui su primera mujer. Y en esa época no había ningún tipo de educación sexual”, detalló. Y confió: “El hijo no estaba en nuestros planes. Era un momento crítico para los dos, pero lo dejamos fluir. Todos decían que había quedado embarazada para evitar separame”. Sin embargo, al poco tiempo se separaron. Charly le dedicó varias canciones, entre ellas, “Bubulina”.

Maria Rosa Yorio

Amor a la brasileña

La relación con Marisa Pederneiras, o “Zoca” como todos la conocían, fue una de las más importantes en la vida de Charly. Se conocieron en 1977, cuando ella tenía 17 años y llegó a Buenos Aires como bailarina del ballet María María, dirigido por Oscar Araiz. La diseñadora Renata Schussheim los presentó luego de una función y Cupido los flechó. Charly empezó a ir a todas las funciones de la compañía y todas las noches le mandaba flores a “Zoca”. A las pocas semanas ella debía continuar con la gira y Charly tomó una decisión fundamental para su vida y su carrera. La siguió y decidió instalarse en Buzios, en Brasil, para estar cerca de ella. Fue una época clave que marcó su consolidación artística durante la etapa de Serú Girán, y luego como solista.

“Zoca” fue una compañera inseparable y su influencia quedó plasmada en varias composiciones del músico, entre ellas “Zocacola”, del álbum Parte de la religión (1987). La separación fue de forma abrupta en 1989, cuando ella se fue sin decir nada, luego de un viaje que hizo a los Estados Unidos. Esto impactó en la obra de Charly, inspirándolo en gran parte del disco Cómo conseguir chicas (1989) y marcó fuertemente el tono íntimo de Filosofía barata y zapatos de goma (1990).

Amor y recuperación

Mercedes Iñigo fue su compañera durante 15 años. Se conocieron en 2007, cuando ella participó en un casting para un espectáculo del músico. Hasta entonces se ganaba la vida como modelo y camarera. Esta vez no hubo flechazo, sino que primero fueron amigos y, con el tiempo, el vínculo se convirtió en una relación amorosa. Iñigo estuvo muy cerca de Charly durante su recuperación y su regreso a los escenarios. Recordemos que Charly sufrió una crisis nerviosa en Mendoza, lo que desencadenó una discusión con un miembro de su banda, causando graves daños en la habitación. Luego de la intervención de la policía, los médicos le diagnosticaron un trastorno de excitación psicomotora grave. Después fue trasladado a Buenos Aires fue internado en una clínica neuropsiquiátrica hasta que Palito Ortega lo llevó a una granja en Luján, para su recuperación. En ese momento apareció Iñigo.

Hace unos años, Iñigo habló de su vínculo con Charly en LA NACION: “Un día me dijeron que él estaba buscando una chica para sus shows y me moría de miedo, porque no tenía idea. Pero fui, también de caradura. Y cuando llegué me dijo ‘tenés que hacer esto y esto’’. Yo pensé que era un casting y al cruzar la puerta ya estaba seleccionada. La idea era hacer un personaje de una mujer con un velo que iba escribiendo en una pared de acrílico transparente frases de los temas que Charly tocaba, y al final la pared se cubría toda de palabras…. Estaba todo el tiempo con él porque quería hacer bien el trabajo. La lista de temas de los shows y las cosas cambiaban todo el tiempo así que yo me quedaba pegada a él para no equivocarme. Así surgió el personaje de la talibana…. Todo era intenso. Yo estaba ahí, pero como una más. Me dolió mucho el momento en que se lo llevaron de la casa, fue muy triste. Nuestra relación quedó en suspenso, pero yo sabía que nos íbamos a seguir viendo”, detalló.

Al año volvieron a verse, cuando Charly ya estaba en Luján. “Pasábamos el día en un lugar increíble. A él le hacía bien estar ahí, y a mí también. La gente nos trataba bárbaro. Había comida rica. Todo estaba genial. Entonces, se generó buena energía. En ese momento yo trabajaba. Me levantaba a las seis, me tomaba un remís, porque eran como dos horas de viaje, y llegaba a las ocho. Al principio no me quedaba, no daba… y después sí, Palito me decía: ‘Quedate, así mañana almorzamos juntos’. O dormía ahí los fines de semana. Y me fui acostumbrando. Me atrajo su inteligencia; él está en todo. Lo que dice es increíble, porque te quedás pensando y siempre tiene razón. Me encanta su ironía, su humor ácido, cómo responde, y todo lo hace desde un lugar de sabiduría. Y eso me llamó la atención. Tiene una energía que me atrae. Su música también, claro”.

Se separaron en medio de un escándalo, cuando a ella se la vinculó con Roberto Pettinato.

Amores secretos y platónicos

Charly tuvo muchos romances, algunos fugaces y otros que perduraron un poco más en el tiempo. Una de esas historias de amor fue con Ludovica Squirru. Ella lo confirmó hace varios años cuando contó que se conocieron por amigos en común, en 1989, y que la relación duró apenas unas semanas. “Nos sentimos como John Lennon y Yoko Ono”, dijo. Y también aseguró que lo inspiró a componer “Gato de metal”, del álbum Filosofía barata y zapatos de goma, luego de hablar sobre ese tema. Nacido en 1951, Charly es gato de metal en el horóscopo chino.

Ludovica Squirru reveló que tuvo un romance con Charly García Claudio Herdener

Otro de sus amores secretos fue Divina Gloria, quien contó algunos detalles del vínculo hace unos años en el programa que Moria Casán conducía en América. La actriz y cantante recordó que su relación con Charly comenzó en 1981. “Tuvimos un affaire espiritual, más platónico… Hacíamos música, componíamos canciones… Con Charly abrí el Luna Park y nada. Éramos como Fito, GIT, Luca Prodan, Soda Stereo… Éramos todos de los ’80 que nos conocíamos. Pero una noche soñé un piano y al poco tiempo fui al cumpleaños de Humberto Tortonese y estaba Charly tocando el piano… En un momento me miró y me dijo ‘vamos a mi casa’. Y fuimos”. Me emocionaba con su arte, me pasaba por el corazón".

Divina Gloria ADRIAN DIAZ BERNINI

Leticia Brédice fue uno de sus amores fugaces y fue ella quien habló públicamente de su relación con Charly, asegurando que lo adoraba y que él llegó a proponerle casamiento. Dijo que ella tenía 18 años cuando Charly frecuentaba el bar donde trabajaba como camarera. Conversaban habitualmente y ella estaba muy enamorada.

Leticia Brédice Tadeo Bourbon

Con Celeste Cid hubo rumores de romance en el 2003, cuando la actriz protagonizó el videoclip “Asesíname”. Hace apenas unos años, Cid aclaró que no todos los vínculos afectivos son sexuales y este fue el caso. Entre ellos hubo buena onda y afecto.

Charly Garcia y Celeste Cid en el Luna Park, en 2003.

Con Fabiana Cantilo tuvo un romance secreto al principio. “Estaba medio saliendo con Charly cuando él grababa ‘Yendo de la cama al living’, en 1982”, reveló ella hace unos años. Fue antes de su vínculo con Fito Páez, con quien finalmente formalizó. “Yo estaba haciendo un disco de folclore con Fito y vino Charly y me dijo: ‘qué te hacés la Mercedes Sosa, vení que te hago un disco’. Sufría un montón y no era muy feliz. Fue el único que vio mi talento”. De esa charla surgió Detectives, su primer disco solista.