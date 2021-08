China Suárez y Benjamín Vicuña: el escándalo de la palta, el casamiento que no fue y los rumores de infidelidad

Fue Benjamín Vicuña quien este viernes por la mañana se ocupó de confirmar su separación de La China Suárez. Luego de varias semanas de rumores, y tras un prudencial tiempo de espera, el actor chileno fue el encargado de dar a conocer la ruptura a través de un escueto comunicado publicado en sus historias de Instagram.

“Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, escribió. “Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, culmina el mensaje que, por el momento, no tuvo eco en la actriz.

El mensaje con el que Benjamín Vicuña anunció la separación en sus redes sociales

No es la primera vez, es cierto, que esta pareja está envuelta en una crisis, pero las palabras de Vicuña parecen en esta ocasión no dejar lugar a dudas ni a reconciliaciones. “Un nuevo camino separados como pareja” es, claramente, mucho más que algo circunstancial para un romance que vivió plagado de rumores e idas y vueltas.

Incluso, el comienzo de su historia de amor ocurrió en medio de un inolvidable escándalo . Podría decirse que fue atracción a primera vista y empezó por los “caprichos” de un guion cuando en 2015 ambos fueron convocados para protagonizar El hilo rojo. Según cuentan desde la producción de la película, “tuvieron mucha química” y, entre tomas de alto contenido erótico, se enamoraron.

Un comienzo inolvidable

Los rumores de romance no tardaron en salir a la luz pero las condiciones no estaban dadas como para que pudieran blanquear la relación. Hasta ese momento, Vicuña no había oficializado su separación de Carolina “Pampita” Ardohain, la madre de sus cuatro hijos por entonces. El resto es historia… El escándalo -que incluyó las palabras clave “motorhome”, “palta” y “manta de Nepal”- ocupó las portadas de todas las revistas del corazón, traspasando fronteras y ubicándose en el top de los conflictos mediáticos más recordados de la historia .

Vicuña y Suárez, en una escena de El hilo rojo Archivo

Si bien no era la primera vez que se hablaba de una infidelidad por parte del chileno, esta vez fue agarrado con las manos en la masa cuando la modelo decidió apersonarse hasta el lugar de la filmación para “sorprender” a su marido. Pero la sorpresa se la llevó ella. “Vi lo peor que puede ver una mujer”, “había olor a sexo”, “él estaba desnudo sobre ella”, fueron algunas de las declaraciones que Pampita hizo después del shock que le generó ingresar al motorhome sin aviso y, aparentemente, encontrarlos en una situación muy íntima.

En medio del escándalo mediático, la “China” salió a defenderse y dio otra versión de los hechos. Según contó, ella estaba descansando en el motorhome, tapada por “una mantita amarilla” que se había traído de Nepal y estaba “comiendo una palta”, cuando la ex de Vicuña entró hecha una furia. Y, según sus dichos, todo lo demás no sería más que una fantasía, producto de los celos enfermizos de la modelo.

El tiempo, sin embargo, le dio la razón a Pampita. El Festival Internacional de Cine de 2016 en Estados Unidos fue el momento elegido por la incipiente pareja para confirmar su romance. Instalados en el lujoso hotel The Standard, Suárez y Vicuña ya no se ocultaban y se mostraban muy cariñosos por las playas de Miami. Mientras ellos expresaban “nos estamos conociendo”, desde el círculo íntimo del actor eran contundentes: “Nos gusta ver a Benja tan enamorado y feliz”.

Los tuyos, los míos y los nuestros

Benjamín Vicuña y la China Suárez posan junto a sus hijos, Magnolia y Amancio, los hijos de él, Bautista, Beltrán y Benicio, y la hija de ella, Ruuina Instagram

Cuando comenzó a salir con Benjamín Vicuña, la “China” era mamá de Rufina, la hija que tuvo con Nicolás Cabré, y ya había roto su historia de amor a la distancia con el español David Bisbal. Por su parte, el chileno era padre de Blanca (fallecida en 2012), Bautista, Benicio y Beltrán, los cuatro hijos que tuvo con Ardohain. Si bien muchos pensaron que este affaire se trataba de algo pasajero, con el correr de los meses la relación se fue consolidando. Hasta que, un año después del escándalo del motorhome, llegó la convivencia. Primero, la pareja optó por alquilar un departamento en la Ciudad de Buenos Aires para estar más cerca de sus obligaciones laborales. Pero, una vez superada la prueba de fuego, se mudaron a un country de la zona de Pilar.

Todo iba tan bien que llegó el pedido de matrimonio. Según dichos de la propia actriz, Vicuña se había arrodillado frente a ella en su campo de Chile, y anillo en mano, le propuso casamiento. “Fue mágico”, recordó. Sin embargo, por una u otra razón, la concreción de dicho casamiento se fue postergando y nunca se llevó a cabo .

Su amor se selló el 7 de febrero de 2018 con la llegada de Magnolia, la primera hija en común de la pareja. “Es muy divertido tener una familia ensamblada, no hay más domingos melancólicos. Es divertido, pero difícil”, expresaba la China cada vez que le preguntaban por la convivencia entre “los tuyos, los míos y los nuestros”.

Magnolia es la primera hija de la pareja LA NACION

La familia ensamblada logró adaptarse y funcionar a la perfección. De hecho, la furia inicial abrió paso a la cordialidad entre la China y Pampita, en nombre del bienestar de los menores. Sin embargo, a mediados de 2019, y mientras los actores compartían pantalla en Argentina, tierra de amor y venganza, los rumores de una fuerte crisis de pareja comenzaron a circular en los medios. El posible motivo del conflicto lo dio a conocer Marcela Tauro en Intrusos: “Al parecer, Benjamín Vicuña tiene tres celulares y la China Suárez habría encontrado una charla entre él y Pampita en uno de ellos”, reveló la periodista.

Hasta ahí todo normal. Los papás de Bautista, Beltrán y Benicio han asegurado en más de una ocasión que mantienen una buena comunicación por sus hijos. Sin embargo, la razón que habría desatado la pelea tendría que ver con el contenido del mensaje. “Al parecer, en el mensaje de WhatsApp Benjamín le decía a su exmujer (Carolina Ardohain) que extrañaba la vida familiar junto a ella”, contó la panelista, mientras aseguraba que la China no era tan organizada como la modelo.

Frente a esto –y según los vecinos del barrio San Jorge, donde los actores convivían– hubo una fuerte discusión entre ambos, a tal punto que el actor habría abandonado el hogar. Si bien Suárez enseguida salió a enfrentar estas versiones, argumentando que no vivían juntos los siete días de la semana debido a la agitada agenda laboral del chileno, siempre se comentó que Vicuña no toleraba la “desestructurada” forma de vivir de su mujer.

Rumores, rumores

En crisis o no, lo cierto es que el actor hizo las valijas y se fue a vivir al exterior por un nuevo proyecto laboral mientras ella, a diferencia de lo que ocurrió el año anterior cuando él filmó la cuarta temporada de Vis a Vis en España, decidió quedarse en el país. Si bien las aguas se calmaron por un tiempo, un misterioso posteo de la compañera de set del chileno en Inés del alma mía, la miniserie basada en la obra de Isabel Allende, volvió a despertar las sospechas de un conflicto entre ellos. Elena Rivera, una joven actriz y cantante española, de 27 años, subió una foto en su cuenta de Instagram con un llamativo comentario: “Pues me acabo de encontrar con @benjavicunamori por Santiago de Chile”, frase a la que le sumó la canción Sex bomb (Bomba sexual) de Tom Jones y varios corazones sobre la imagen del actor.

Los rumores de crisis, una constante en la relación Instagram: @sangrejaponesa

“Siempre pensé que volver a amar era la respuesta. Encontrar a alguien que me hiciera creer de nuevo en el amor; pero no fue así. Ocurrió algo mejor, me encontré a mí misma y ya no hubo nada ni nadie que pudiera reemplazarme”, reaccionaba Suárez a través de un texto de Lucía Herazo llamado “Amor propio”.

Luego de varias semanas de rumores y especulaciones, hacia fines de noviembre de 2019 (justo el día que Pampita se casaba con García Moritán) llegó la confirmación de la separación. “ Estamos separados en este momento. No es algo definitivo. Nos tenemos mucho amor. Tenemos una familia muy linda que nos ha costado mucho, una familia ensamblada hermosa. Hay mucho amor y no sabemos qué pasara el día de mañana ”, expresó la China desde los Estados Unidos donde estaba de vacaciones junto a sus hijas Rufina y Magnolia.

En cuanto a los motivos que los llevaron a tomar esta decisión, la rubia expresó: “Son muchos temas, muchos años. El por qué queda en la intimidad. No somos de hablar de nuestras cosas. Pero hay mucho amor y cuando hay amor todo es posible. Hay que sentarse a hablar y barajar de vuelta, ver qué pasa”, lanzó dejando abierta la puerta a una segunda oportunidad.

Enseguida, se refirió a los rumores que hablaban de un posible romance del actor con su colega Elena Rivera: “Sé que se hablaron muchas cosas y eso es lo que pasa cuando uno no habla, pero es parte de esta profesión (…). Vi el posteo y lo hablé con Benja. Creo que no lo hizo con mala intención. Creo que fue más como una humorada. Ella no sabe que en la Argentina se habla mucho de nosotros. Me dio pena porque ella tiene su novio y tiene su historia. Sé que habló con Benja y le pidió perdón”, aseguró.

En noviembre de 2019, La China habló abiertamente sobre la crisis que atravesaba su relación con Vicuña Archivo

Tras desmentir que haya “terceros en discordia”, la China agregó: “Tuvimos una relación hermosa de mucho respeto y cariño. Yo lo adoro, es un padrazo y fue un novio espectacular pero, bueno, hay muchas cosas que tenemos que charlar”.

Si bien aseguró que era un momento duro, la actriz advirtió que fue una decisión mutua y muy charlada. “Es muy duro y me cuesta demostrar cuando estoy mal o vulnerable. Por lo general, soy la que puede con todo, pero no fue traumático porque fue muy charlado. Fue sano, hemos sido muy maduros los dos. Más cuando hay amor y tenemos hijos de por medio. La charla la arrancamos los dos, dijimos: ‘¿Qué nos está pasando?, ¿qué hacemos con esto?’”, contó revelando parte de la conversación que ambos tuvieron a la hora de distanciarse.

Reconciliación y embarazo

La separación duró poco. Luego de la Navidad, la actriz viajó a Uruguay para pasar unos días en Carmelo y no lo hizo sola. Una sorpresiva foto acostada al lado del chileno, donde se los veía muy acaramelados, confirmaba que la distancia había quedado en el pasado.

La China Suárez, entre festejos de cumpleaños, vivos y la dulce espera Instagram

Su reconciliación fue confirmada nuevamente cuando en enero de 2020 la China acompaño a su hombre a la avant premiere de la película Pacto de Fuga y Vicuña le declaró su amor: “Es mi mujer, la mujer de mi vida. Feliz ella me acompañó durante todo el proceso de rodaje. Tiene mucho cariño por la película, por mis compañeros, así que aquí estamos de la mano como siempre”, remarcó ante la prensa.

Esta nueva oportunidad llegó de la mano de nuevos rumores de embarazo. Y si bien se mantuvo en estricto secreto durante varios meses, la noticia fue confirmada en mayo de 2020 con una tierna foto en las redes sociales. “Elijo creer, quiero creer que serás protagonista de un futuro mejor para todos. Quiero creer que traerás la primavera llena de flores, dignidad y libertad. Quiero creer que recordaremos tu embarazo en cuarentena como una anécdota tragicómica rodeada de amor y reflexión. Elijo creer en la VIDA. Te esperamos ansiosos, así como esperamos ver nacer un nuevo mundo”, fueron las palabras con las que Benjamín respondió a la dulce foto de su mujer.

La China Suárez y Benjamín Vicuña se convirtieron en padres de Amancio Instagram

Finalmente en el mes de julio, la familia numerosa sumó a un nuevo integrante: “Bienvenido Amancio Vicuña Suárez. Llegaste a hacernos más felices. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Gracias mi amor por otro milagro de la vida”, escribió la flamante mamá minutos después de dar a luz. Por ese entonces todo era emoción y la pareja disfrutaba de un nuevo capítulo en su vida.

¿Final definitivo?

Si bien es cierto que la relación de la “China” Suárez y Benjamín Vicuña siempre fue turbulenta, al parecer la cuarentena terminó por dinamitar la pareja . A pesar de la llegada del nuevo bebé y los planes de mudarse a una nueva casa que están refaccionando, en los últimos meses algunos indicios empezaron a dar cuenta de un nuevo desgaste. Viajes por separado, compromisos laborales que los llevaron a no convivir por varias semanas, y algunas quejas de la actriz por tener que ocuparse de sus hijos sola encendieron las alarmas.

“No estoy separada. Me escribieron varias amigas preguntando, pero esta vez no. Ni crisis ni nada. Quizá les parezca raro porque Benja volvió y yo me fui, pero estaba programado”, aclaró Suárez respecto al viaje de Vicuña a Chile y al suyo a Miami.

Lejos de apagarse, las especulaciones cada vez se hicieron más fuertes y ya no hubo vuelta atrás. Al fuerte carácter de la actriz, se habrían sumado los excesivos gastos de los arreglos del nuevo hogar, lo que habría provocado discusiones en la intimidad. “Ellos ahora están alquilando y están armándose su propia casa, que la compraron. La están refaccionando con arquitectos y esto tiene muchos gastos y parece que se están excediendo. Él no está queriendo largar lo que hay que pagar”, señaló Paula Galloni en el ciclo El show de los escandalones, por la pantalla de América.

El jardín de la nueva casa de la China Suárez

Si bien en su momento ninguno de los dos salió a responder esta versión, un llamativo posteo de ella en las redes disparó la alarma de que había algo de cierto en todo esto. En plena madrugada, y a modo de catarsis, Suárez se mostró colapsada por los despertares nocturnos de su hijo menor, que cumplió un año en julio. “Amancio se desveló 2.35 y no podía dormirse otra vez”, contó en sus historias de Instagram. Tras dormirlo, le confió a los usuarios una inquietud: “Me da pánico moverme”.

Si bien nos tiene acostumbrados a compartir su día a día en las redes, lo que llamó la atención es que la joven de 29 años busque refugio en sus seguidores y no en el padre de la criatura, que al parecer no se encontraba en la casa a esas horas.

Una vez más los rumores se volvieron realidad cuando este viernes por la mañana el propio actor salió a contar su separación en las redes sociales. El tiempo dirá si se trata de un nuevo impasse en la pareja o si esta vez es para siempre.