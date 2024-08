Quién es el exnovio de la China Suárez con el que la volvieron a relacionar

Escuchar

A lo largo de los años María Eugenia ‘la China’ Suárez supo tener varias conquistas amorosas. Si bien sus parejas más conocidas fueron Nicolás Cabré -padre de su hija Rufina- y Benjamín Vicuña -con quien tuvo a Magnolia y Amancio- también vivió otros romances que dieron de que hablar. Si bien su último noviazgo conocido, con varias idas y vueltas, fue el que tuvo con el músico Lautaro González Cadicamo, alias Lauty Gram, en los últimos días se la volvió a vincular sentimentalmente con un hombre con el que mantuvo un romance hace nueve años.

Corría 2015 cuando, tras separarse de David Bisbal, Eugenia empezó a acercarse a otra figura internacional, relacionada con el modelaje. En un intercambio de mensajes y likes, poco a poco empezó una relación con el modelo brasilero Marlon Teixeira. Si bien meses después se separaron y cada uno siguió por su lado, lo cierto es que recientemente una serie de movimientos en sus redes sociales dieron cuenta de que se habrían vuelto a poner en contacto.

La China Suárez y Marlon Teixeira mantuvieron una relación en 2015 (Foto: Instagram @marlontx)

Marlon Teixeira es un conocido modelo brasileño de 32 años. Trabajó con importantes marcas como Tommy Hilfiger, Balmain, Roberto Cavalli y Colcci, entre otras, y protagonizó varias portadas de revistas, desfiles y campañas publicitarias. Además, es todo un aventurero. Viaja mucho por el mundo y en su perfil de Instagram, donde tiene más de medio millón de seguidores, comparte varios videos donde se lo ve practicar surf.

En cuando a su vida sentimental, mantuvo una relación con la modelo Cheyenne Tozzi con quien tuvo una hija, Dahlia De La Lune, nacida en septiembre de 2018. A fines de 2020, durante una entrevista con The Daily Telegraph’s Confidential, Tozzi confirmó que estaba separada del padre de la niña.

Marlon Teixeira es un modelo brasilero (Foto: Instagram @marlontx)

Si bien todo parecía indicar que el romance que vivieron Suárez y Teixeira era cosa del pasado lejano, lo cierto es que, recientemente, se pudo advertir un curioso acercamiento. La ex Casi Ángeles le puso “Me Gusta” a una foto que subió su ex a Instagram el 2 de mayo. Se trató de una postal en blanco y negro donde se pudo ver al modelo en París junto a la Torre Eiffel. Pero eso no fue todo, puesto que así como la cantante sigue a su ex en la red social, el modelo también lo hace.

La China Suárez le puso Me Gusta a un posteo de su exnovio (Foto: Instagram @marlontx)

A simple vista esto podría parecer algo menor, sin embargo, en la época de las redes sociales significa mucho. Si bien en su lista de seguidos, Eugenia tiene a sus exs parejas Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña e incluso aún sigue a Lauty Gram, lo cierto es que eliminó de su lista a su exnovio Rusherking y tampoco tiene contacto con David Bisbal. Será cuestión de esperar y ver si efectivamente la actriz retomó el contacto con el modelo, con quien vivió un apasionado romance hace casi una década.

Suárez y Teixeira se siguen mutuamente en Instagram (Foto: Instagram @sangrejaponesa / Instagram @marlontx)

La historia de amor de Suárez y Teixeira se remonta a 2015. Una de las versiones es que se conocieron en Nueva York, en un viaje que hizo la actriz con Agustina Córdova. Aunque, uno de los rumores más fuertes que trascendió en aquel momento fue que Eugenia lo vio en Instagram y le pidió a Marley que lo contactara por medio de su amigo Cauã Reymond, ‘Jorgito’ de Avenida Brasil. Pero, como el “operativo” no habría funcionado, ella tomó cartas en el asunto y le envió una solicitud de amistad. El resto fue historia.

La China Suárez terminó la serie que filmó en el sur y mostró fotos de todo lo que vivió

A nivel profesional, 2024 fue un gran año para Eugenia Suárez, con proyectos musicales, en cine y también para televisión. Justamente hace pocos días compartió con sus seguidores su emoción por terminar de grabar su próxima serie. “Fin de una etapa. Nunca dejarán de dolerme las despedidas. Estoy tan agradecida con este equipo; nos hemos cuidado, acompañado, aconsejado, congelado, todo juntos. Siempre digo que lo mejor de mi trabajo son estas pequeñas familias que se forman. Estoy tan agradecida. No tenía foto con todos, pero acá va un mezcladito. Gracias”, expresó en un posteo.

La China Suárez terminó de grabar su serie en San Martín de los Andes (Foto: Instagram/@sangrejaponesa)

Sus palabras estuvieron acompañadas por varias fotos del rodaje, donde compartió elenco con Eleonora Wexler y Diego Cremonesi. La serie que grabó en San Martín de los Andes, lleva el nombre de La Bastarda. La producción, dirigida por Jorge Nisco y guionada por Leandro Calderone, se estrenará el año que viene.

LA NACION