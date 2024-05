Chris Hemsworth, muy crítico contra Martin Scorsese y Francis Ford Coppola: “Ellos también tuvieron películas que no funcionaron”

Escuchar

Desde hace varios años, el cine de superhéroes acaparó la oferta cinematográfica. Grandes tanques cinematográficos como Avengers: Endgame o Guardianes de la galaxia se llevan toda la atención del público. Y si bien desde Marvel Studios celebraron el indiscutido éxito de sus títulos, eso también le valió al mundo de los superhéroes el recibir fuertes críticas por parte de prestigiosos realizadores, que no veían con buenos ojos el descomunal crecimiento de ese rubro. En una entrevista, Chris Hemsworth salió al cruce y se mostró muy molesto ante esos ataques.

Thor: Love and Thunder, la última participación de Hemsworth en el universo Marvel Instagram: @chrishemsworth

El actor que compuso a Thor en ocho largometrajes, confesó el dolor que le provocaron las opiniones lapidarias que Martin Scorsese y Francis Ford Coppola tuvieron contra las películas de Marvel. De ese modo, en diálogo con The Times of London, Hemsworth sentenció: “Se sintió muy duro, y me afecta, especialmente desde quienes son héroes. Fue algo que me hastió, que la gente ataque el mundo de los superhéroes. Ellos también tuvieron películas que no funcionaron, de hecho, todos las tuvimos”.

Más adelante, y molesto con las opiniones punzantes de las que fueron blanco las películas basadas en cómics de Marvel, el actor apuntó: “Cuando se ponen a hablar sobre qué es lo que anda mal con los superhéroes, yo pienso que está muy bien, pero que vayan y se lo digan a los miles de millones de personas que las disfrutan. ¿Acaso esa gente está toda equivocada?”.

Tom Hiddleston, como Loki, y Chris Hemsworth, como Thor UIP

En otro tramo de la entrevista, el australiano reflexionó sobre los hábitos actuales de los espectadores de cine, y subrayó: “El público no cambió debido al cine de superhéroes, el público cambió a raíz de los smartphones y las redes sociales. Las películas de superhéroes, de hecho, mantuvieron a la gente en los cines durante esa transición, y ahora los espectadores están volviendo. Así que creo que este género merece un poco más de respeto”.

Martin Scorsese fue lapidario con el cine de Marvel TIZIANA FABI - AFP

Hace pocos años, las opiniones de Scorsese contra Marvel fueron incendiarias. Cuando fue consultado por la revista de cine británica Empire por su opinión sobre las películas de superhéroes, Scorsese las comparó con parques de diversiones y aseguró que en realidad no eran cine, muchos cuestionaron su punto de vista. Entre ellos estuvieron los actores Robert Downey Jr., Paul Rudd y el director James Gunn. Otros acordaron con él, como su amigo Francis Ford Coppola que no sólo declaró estar de acuerdo con Scorsese sino que redobló la apuesta para decir que en su opinión los films de Marvel son despreciables.

“Hay quienes dicen que las películas de Hitchcock eran muy parecidas entre sí y tal vez sea cierto. El propio Hitchcock se preguntaba si era así. Pero el modo en que son similares las superproducciones de hoy en día es diferente: muchos de los elementos que definen al cine como yo lo conozco forman parte de los films de Marvel. Lo que no tienen esas películas es un sentido de la revelación, misterio o peligro emocional. Nada está en riesgo. Esas películas se hacen para satisfacer una batería de demandas específicas y son diseñadas como una constante variación de un número finito de temas. Son secuelas solo en nombre: son remakes en espíritu (...) Esa es la naturaleza de las películas de Hollywood de hoy: productos creados a partir de la investigación de mercado, probadas en focus groups, revisadas, modificadas, vueltas a revisar y modificar hasta que están listas para ser consumidas”, escribió Scorsese, que en principio aclaró que sus conceptos e ideas de los cinematográfico son personales y formadas según sus experiencias de vida y como espectador.

Francis Ford Coppola aseguró que las películas de Marvel eran "despreciables" KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Para reforzar los conceptos que lo pusieron en la mira de los fanáticos de Marvel, el director de Buenos muchachos decidió invocar los nombres de otros realizadores como ejemplo. “Para explicarlo de otra manera, diría que las películas de Marvel son todo lo que los films de Paul Thomas Anderson, Claire Denis, Spike Lee, Ari Aster, Kathryn Bigelow o Wes Anderson no son. Cuando miro una película hecha por cualquiera de esos cineastas sé que voy a ver algo absolutamente nuevo y que experimentaré algo inesperado y difícil de definir. Y que expandirá mi idea de lo que es posible transmitir a través de imágenes y de sonidos”, explicó Scorsese antes de pasar al punto central de la polémica.

“La razón es simple. En muchos lugares alrededor de este país y del mundo, las películas de superhéroes son la primera opción en las salas. Es un tiempo peligroso para la exhibición de cine. La ecuación se dio vuelta, y el streaming es la forma de distribución principal de las películas. Aun así, no conozco ni a un realizador que no quiera crear films para la pantalla grande y que sus obras sean vistas en salas (…). El hecho se mantiene: la mayoría de las salas están copadas por las franquicias de Hollywood”, concluyó el realizador.

