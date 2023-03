Chris Hemsworth y Elsa Pataky le hicieron una broma a uno de sus hijos y despertaron críticas en las redes

escuchar

Son una de las parejas más queridas de la industria, sin embargo en los últimos días Chris Hemsworth y la española Elsa Pataky fueron duramente criticados en las redes sociales por una broma que le hicieron a uno de sus hijos en el día de su cumpleaños. La pareja estaba celebrando un año más de sus gemelos, Tristan y Sasha, cuando inesperadamente uno de los agasajados terminó con su cara aplastada contra la torta. Esa actitud que para los niños fue divertida no cayó de la misma manera entre los seguidores de los actores, quienes inmediatamente calificaron la humorada de “violenta” y “ridícula”.

En la imagen publicada en la cuenta de Instagram del protagonista de Thor se puede ver a su mujer y a su hija India sosteniendo la cabeza de uno de los cumpleañeros sobre una torta de chocolate mientras que el actor y su hermano se ríen a carcajadas. “¡Feliz noveno cumpleaños a mis dos hombrecitos! Solo hay una forma de comer torta en esta casa y es que mamá te golpee la cabeza con la cara primero”, bromeó el actor dando cuenta de esta acción que parece ser una tradición en la familia.

Y enseguida, la estrella de Hollywood replicó de manera graciosa una supuesta conversación entre su mujer y su hijo minutos antes del hecho. “Oye mamá, no me gusta la torta de chocolate prefiero la de vainilla”, habría dicho el homenajeado a lo que su madre contestó: “Oh, de verdad hijo, ¿qué tal ahora?”.

Lo que para la familia fue una divertida secuencia para los usuarios de Instagram fue todo lo contrario. “Por qué la gente aplasta la cara de sus hijos en el pastel está fuera de mi comprensión”, escribió un seguidor mientras que otro se preguntó: “¿Por qué la gente piensa que esto es divertido?”. Para otro, el hecho directamente fue “violento” mientras otro internauta comentaba: “En mi país esto se hace pero está muy mal visto porque ya han pasado varios accidentes”.

Así como hubo varios detractores, otros usuarios desdramatizaron la situación y defendieron a la pareja. “¿Violento? Es un juego”, opinó un fan antes de que otro coincida en que todo había sido parte de una humorada. “Solo un poco de humor básico... parece que se están divirtiendo juntos”. Otro fue más allá y reflexionó sobre la situación: “Esos niños crecerán capaces de aceptar una broma, sin pensar que sumergir la cabeza en un glaseado es violento”.

Si bien ni Hemsworth ni Pataky se pronunciaron al respecto, lo cierto es que este simple accionar tan típico de las películas ha instalado a la pareja en el foco de la discusión mediática durante días.

Una pausa laboral inesperada

Hace unos meses, el nombre de Chris Hemsworth también estuvo en los principales titulares de la prensa pero por un motivo mucho más serio. El actor anunció que se tomaba un descanso de la actuación luego de descubrir que tiene una predisposición genética al Alzheimer. Según lo que explicaron algunos especialistas, el australiano tiene en su ADN dos copias del gen APOE4, por lo que tiene de ocho a diez veces más probabilidades de contraer la enfermedad. De hecho, su abuelo sufre ese mismo mal.

“Todo lo que está pasando abrió en mí el deseo de tomarme un tiempo libre. Ahora, apenas termine la gira de promoción de Sin límites, me iré a casa y tendré una buena cantidad de tiempo libre para simplificar mi vida. Quiero estar con los niños, quiero estar con mi esposa”, confesó la estrella de Marvel en una entrevista con Vanity Fair en noviembre pasado.

El actor que descubrió su diagnóstico mientras rodaba una serie y al principio evaluó si contar o no su realidad. Sin embargo, no sólo decidió hacerla pública sino que logró que aparezca como tema en la producción. “Si esto sirve como motivación para que las personas se cuiden mejor y a la vez entiendan que hay pasos para dar en esa dirección entonces es fantástico. Me preocupé un poco porque no quería manipular el hecho, dramatizarlo en exceso o convertirlo en una especie de tontería empática para entretener al público”, reveló quién inmediatamente se refugió junto a su familia en su residencia de Byron Bay, en Australia.

LA NACION