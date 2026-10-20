Christina Applegate reveló que le diagnosticaron esclerosis múltiple por error: “Volví al punto de partida”

Christina Applegate reveló que recibió una noticia inesperada sobre su salud y que todavía está “en shock”: la actriz contó que su médica le informó que no padece esclerosis múltiple, la enfermedad que le habían diagnosticado en 2021.

La revelación abrió una nueva etapa de incertidumbre en su vida: mientras las dificultades físicas continúan, sus médicos deberán investigar qué las provoca. “Volví al punto de partida”, explicó.

En 2021, a Christina Applegate la diagnosticaron con esclerosis múltiple VALERIE MACON - AFP

Applegate actualizó su estado de salud este martes durante su regreso a MeSsy, el podcast que comparte con Jamie-Lynn Sigler. La actriz había permanecido alejada del ciclo durante siete meses, en los que atravesó problemas de salud y necesitó tiempo para procesar el cambio de diagnóstico.

Según publicó la revista People, Applegate relató entre lágrimas cómo su médica le dio la noticia. “Entró en mi habitación y dijo: ‘Felicitaciones, no tenés esclerosis múltiple’”, recordó. La revelación produjo en ella una reacción distinta de la de quienes la acompañaban. “No estaba nada contenta. Todos los demás estaban muy felices”, reconoció.

La actriz explicó que su angustia está ligada a la persistencia de los síntomas y a la falta de una explicación sobre su origen. “Que te hayan diagnosticado mal no significa que de repente esté mejor. ¡No mejoré, Jamie! En todo caso, empeoré. Así que volví al punto de partida: no sé qué me está pasando”, expresó. Ahora, agregó, sus médicos deberán investigar qué ocurre con su salud y por qué llegó a esta situación.

“Que te hayan diagnosticado mal no significa que de repente esté mejor", se sinceró la actriz VALERIE MACON - AFP

Durante la segunda parte de la conversación, Applegate volvió a emocionarse al describir el impacto que estos años tuvieron en su vida. “Pasé por una profunda depresión por esto. Pero lo perdí todo. Perdí mi trabajo. Perdí… Perdón. ¿Qué le decís a alguien que lleva seis años viviendo con esto? Dios, perdón… Porque mi vida se detuvo”, lamentó.

Sus limitaciones físicas, explicó, continúan condicionando su rutina. “Todavía tengo que usar una silla de ruedas cuando voy al médico. No puedo caminar desde el auto hasta el consultorio. Sigo pasando por esto. No ocurrió nada mágico cuando ella dijo: ‘No tenés esclerosis múltiple’. No ocurrió nada mágico”, insistió.

La incertidumbre

Applegate también habló de lo que significa este cambio para su relación con las personas con esclerosis múltiple. Después de compartir su experiencia públicamente y construir un espacio de acompañamiento junto con Sigler, admitió que siente culpa por el lugar que llegó a ocupar.

Christina Applegate junto a su estrella en el Paseo de la fama VALERIE MACON - AFP

“Es raro, porque siento que les fallé a todos. Es una sensación extraña porque vos y yo nos convertimos en las caras visibles de la esclerosis múltiple”, le dijo a su compañera. “Tenía una razón. Tenía una maldita razón para explicar por qué cada día era una m…. Y ahora no tengo una razón, y eso me genera mucha inquietud y mucha confusión”, confesó.

En el segundo episodio también participó Marwa Kaisey, profesora asociada del Departamento de Neurología del Centro Médico Cedars-Sinai. La especialista explicó que los errores de diagnóstico son “bastante comunes” y señaló una de las dificultades para identificar la enfermedad: “No tenemos una única prueba para la esclerosis múltiple. No es como un test de embarazo que dice: ‘Sí, la tenés’ o ‘No, no la tenés’. Es una lista de criterios”.

La última participación de Applegate en el podcast había sido en marzo. El 31 de ese mes, Sigler anunció una breve pausa y, poco después, trascendió que su compañera había sido hospitalizada.

Christina Applegate saltó a la fama gracias a la sitcom Casados con hijos

En abril, cuando trascendió su hospitalización, Applegate agradeció en Instagram las muestras de cariño y explicó que necesitaba concentrarse en su salud. “Los problemas de salud son una constante para mí, pero soy una mujer fuerte y cada día estoy más fuerte y mejor”, escribió entonces. “Me estoy tomando un momento para enfocarme en mi salud, pero pronto volveré con más cosas para contar”.

En agosto se informó que había recibido el alta. En septiembre volvió a mostrarse en Instagram, esta vez con un video en el que compartió su nuevo color de pelo y envió un mensaje afectuoso a sus seguidores.