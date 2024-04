Dakota Fanning reveló cuál fue el costoso regalo que le hizo Tom Cruise cuando cumplió 11 años: “De todos modos, no lo pude usar”

Escuchar

Esta semana, las estrellas parecen haberse puesto de acuerdo para ponderar la generosidad de Tom Cruise. Este sábado se sumó a la lista Dakota Fanning, quien en una divertida entrevista recordó que su compañero de elenco en La guerra de los mundos le hizo un costoso regalo que, a pesar de sorprenderla y hacerla feliz, no pudo usar.

Durante una entrevista de Harper’s BAZAAR junto a su coprotagonista de Ripley, Andrew Scott, Fanning, de 30 años, debía contestar quién le regaló su primer teléfono celular. Antes de revelar la respuesta, Scott adivinó: “Seguro que fue algún ícono de Hollywood... ¿Tom Cruise?”, arriesgó.

Tim Robbins, Tom Cruise y Dakota Fanning en una escena de La guerra de los mundos

Entre risas, la actriz le dijo que había acertado. “Fue para mi cumpleaños número 11. ¡Estaba tan emocionada!”, recordó. Sin embargo, más allá del costo del obsequio y del buen gesto, el regalo no le resultó muy útil. “¡Es que no tenía a nadie a quien llamar o enviar mensajes de texto en ese momento!”, reconoció. “Tenía 11 años”, explicó risueña. “Pero me encantó tenerlo. Me encantó. Me sentí genial al recibirlo”, indicó.

De todos modos, hubo revancha: “Tom me envía un regalo de cumpleaños todos los años, y lo ha hecho desde ese cumpleaños. El más reciente lo recibí al cumplir los 30, a principio de mes. Es muy atento. Realmente, muy agradable”.

Según contó, aquel no fue el único regalo que una estrella le hizo durante su infancia. “El mejor regalo que jamás recibí me lo hizo Kurt Russell, con quien trabajé en la película En busca de un sueño. ¡Me dio un caballo!”, reveló.

Kurt Russel y Dakota Fanning trabajaron juntos en En busca de un sueño, de 2005

Y, mientras reflexionaba sobre su trabajo con Cruise, Russell y otras celebridades importantes cuando era apenas una niña, indicó que nunca se sintió intimidada. “Cuando tenés ocho años y conocés a alguien, no pensás en lo que significa esa persona ni ninguna de esas cosas”, explicó.

También esta semana, Kirsten Dunst se refirió a un particular regalo que recibe todos los años de parte de Cruise, su compañero de elenco en Entrevista con el vampiro cuando, al igual que Dakota en La guerra de los mundos, era apenas una criatura.

A 30 años del estreno de esa película, Dunst contó que cada 24 de diciembre, además de los regalos de su familia, recibe un dulce presente de parte Cruise: una torta de coco y chocolate blanco valuada en 126 dólares que preparan en una famosa panadería de Woodland Hills, California.

Kirsten Dunst y Tom Cruise

La actriz agradeció formar parte del selecto grupo de celebridades amigas a las que el protagonista de Top Gun les envía ese regalo para Navidad. De ese listado, según ellos mismos contaron en algún momento, también forman parte Jon Hamm, Rosie O’Donnell y Tom Hanks.

Dunst ya había hablado sobre el tema en 2016: “Él me regala una torta cada Navidad”, explicó en The Graham Norton Show. “En mi casa la llamamos ‘La torta Cruise’. Es el mejor pastel de coco que he probado en mi vida”, exclamó.

A diferencia de otros destinatarios, la familia de Dunst recibe dos de los obsequios navideños más icónicos. “Jesse [Plemons, el marido de la actriz] también recibe uno, así que duplicamos nuestras tortas”. Plemons trabajó junto con Cruise en Barry Seal: sólo en América, de 2017.

