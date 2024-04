Kirsten Dunst contó cuál es el dulce regalo que Tom Cruise le envía, el mismo día, desde hace 30 años

Escuchar

Entrevista con el vampiro reunió a tres de los actores más importantes de comienzos de los 90: Brad Pitt, Tom Cruise y Antonio Banderas. Sin embargo, las mejores críticas las recibió una pequeña actriz de 11 años que desplegó un talento inusitado en cada escena. A 30 años del estreno de esa película, Kirsten Dunst, aquella niña prodigio, sigue gozando de las mieles de la fama, pero también disfruta cada año de un obsequio que le envía uno de sus compañeros de elenco.

Según contó la actriz de María Antonieta, la reina adolescente en una entrevista emitida en Entertainment Tonight, cada 24 de diciembre, además de los regalos de su familia, recibe un dulce presente, desde hace tres décadas, de parte de Tom Cruise: un pastel de coco y chocolate blanco de 126 dólares hecho por Doan’s Bakery en Woodland Hills, California.

La actriz agradeció formar parte del selecto grupo de celebridades amigas a las que el protagonista de Top Gun les envía ese regalo para Navidad. Del listado también forman parte Jon Hamm, Rosie O’Donnell y Tom Hanks. Dunst ya había hablado sobre el tema en 2016: “Él me regala un pastel cada Navidad”, explicó en The Graham Norton Show. “En mi casa lo llamamos pastel ‘Crucero’. Es el mejor pastel de coco que he probado en mi vida”, exclamó.

A diferencia de otros destinatarios de pasteles, la familia de Dunst recibe dos de los obsequios navideños más icónicos. “Jesse [Plemons, el marido de la actriz] también recibe uno, así que duplicamos nuestros pasteles”. Plemons trabajó junto a Cruise en Barry Seal: Sólo en América, de 2017.

Un personaje complejo y un primer beso “asqueroso”

Cuando por fin el 11 de noviembre de 1994 Entrevista con el Vampiro llegó a la pantalla grande, su éxito fue inmediato. No era de extrañarse: contaba con el sello de Anne Rice -la reina moderna de los vampiros- y su primera y probada novela de la saga de Crónicas Vampíricas; un elenco encabezado por megaestrellas y un abultado presupuesto de 50 millones de dólares.

Situada en un San Francisco gris, la película narra la historia de Louis de Pointe du Lac (Brad Pitt), un vampiro que doscientos años después de la muerte de su esposa y su hijo le cuenta sus pasiones, sus frustraciones y sus deseos a un escéptico periodista -Daniel Molloy, en la piel de Christian Slater-, mientras transita una insoportable inmortalidad consecuencia de su relación con Lestat de Lioncourt (Tom Cruise).

Para Anne Rice, Entrevista con el Vampiro fue mucho más que el libro que dio pie a una de las películas del género más festejadas por el público amante del horror gótico: la novela que dio inicio además a las Crónicas Vampíricas fue una forma de darle eternidad a su pequeña hija Michele, quien murió de leucemia en agosto de 1972, cuando tenía apenas cinco años. Fue ella misma quien contó su particular catarsis, la forma que encontró para sobrellevar el dolor de su trágica pérdida, que la sumió durante mucho tiempo en la depresión y el alcohol: basó al personaje de Kirsten, Claudia, la niña vampira, en su hija, y así le dio vida eterna .

Un año después de la tragedia, decidió renunciar a su trabajo y enfocarse en la escritura. “Me lancé a escribir e inventé una historia sobre vampiros”, explicó en una entrevista que le dio a The Independent en 2014. “No lo sabía en ese momento, pero todo se trataba de mi hija, la pérdida de ella y la necesidad de seguir adelante. Vivir cuando la fe se hace añicos”. Así, Rice retomó una vieja historia que había creado sobre un periodista que entrevista a un vampiro y en cinco semanas logró escribir las 338 páginas que componen la novela final, aunque la obra vio finalmente la luz en 1976.

El primer paso de Kirsten Dunst en el mundo del entretenimiento fue un verdadero acierto: su imagen de niña vampiro, su melena rizada con un dejo rojizo ante la luz artificial y esa ambigüedad en su rostro quedó plasmada para siempre en una de las películas de vampiros más celebradas de la historia. Incluso, la desconocida niña le ganó el papel a jóvenes como Christina Ricci, Natalie Portman, Julia Stiles, o Evan Rachel Wood. Pero, con apenas 11 años, no todo fue diversión y compromiso actoral para la pequeña en el set: fue durante ese debut en la pantalla grande cuando dio su primer beso, un momento que, pese a tener en frente a Brad Pitt, recuerda con más desagrado que orgullo.

“ Fue solo un pico. Todo el mundo me decía ‘qué afortunada sos por besar a Brad Pitt’. Pero me pareció asqueroso ”, dijo Dunst en 2013 durante una entrevista a la revista Bullet. “Recuerdo que Brad tenía el pelo largo. Era un tipo muy hippie. Yo no besé a nadie hasta los 16 años, creo”, agregó Dunst y confirmó que en ese momento aún prefería jugar y actuar. Algunos años después, cuando en The Late Late Show James Corden le recordó su confesión, Dunst insistió en su mal recuerdo. “Besar a Brad fue asqueroso y aún lo sostengo. No sé, me parecería mucho peor que una niña de 11 años diga que fue genial besar a alguien tan mayor para ella [durante el rodaje, Pitt tenía 29 años]. La gente pensaría que hay algo que no funcionaba bien en la cabeza de esa criatura”, declaró.

