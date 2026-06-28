De Marley a Nico Vázquez, así vivieron los famosos el triunfo de Argentina: “Manija total”
La selección comandada por Lionel Messi le ganó 3 a 1 a Jordania y las celebridades locales compartieron su felicidad en las redes sociales
- 4 minutos de lectura'
La selección argentina le ganó a Jordania por 3 a 1 en el último partido de la primera fase del Mundial 2026 y, otra vez, los famosos no dudaron en volcarse a las redes sociales para compartir su alegría. Desde las previas y las reuniones con amigos o en familia hasta los gritos eufóricos en la cancha y las publicaciones creadas con Inteligencia Artificial, las celebridades acompañaron a la Scaloneta en su camino hacia la tan ansiada cuarta Copa del Mundo.
Con los goles de Lionel Messi, Giovanni Lo Celso y Lautaro Martínez, la Albiceleste cerró la fase de grupos como líder de su zona y avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes.
Marcelo Tinelli, Zaira Nara y Marley viajaron hasta Arlington, Texas, para palpitar el encuentro en el AT&T Stadium. Pampita, por su parte, volvió a Buenos Aires luego de presenciar en vivo los dos primeros encuentros y disfrutó del triunfo junto a sus hijos. También celebraron Nico Vázquez desde Londres, Wanda Nara, Luisana Lopilato y Denise Dumas. Incluso Graciela Alfano recurrió a la inteligencia artificial para emular un abrazo con el capitán del equipo.
Nico Vázquez
Desde Londres, Nicolás Vázquez disfrutó del encuentro junto a Dai Fernández, su novia, y con un video del gol de Lionel Messi y la canción “Argentino yo soy”, de La T y la M, celebró el triunfo.
Marley
Marley fue uno de los afortunados que pudo ver la victoria en vivo y en directo. El conductor fue a la cancha junto a sus hijos, Mirko y Milenka, y compartió en su cuenta de Instagram los tres gritos de gol y la emoción de los pequeños.
Pampita
Después de presenciar el debut y el segundo partido en Estados Unidos, Carolina Pampita Ardohaín viajó a Buenos Aires y compartió el último encuentro de la fase iniciar con sus hijos. Tanto ella como Bautista, Beltrán, Benicio y la pequeña Anita lucieron camisetas albicelestes
Sofia Pachano
Con un bebé de cinco meses, Sofía Pachano y su pareja, Santiago Ramundo decidieron quedarse en su casa para alentar a la Selección, aunque tuvieron que contener los gritos de gol para no despertar al pequeño.
Wanda Nara
La conductora de Master chef celebrity puso su casa como sede para el encuentro, donde los protagonistas fueron los adolescentes.
Marcelo Tinelli
“Gracias Dios querido por darme este regalazo inmenso de vivir una nueva noche de fiesta en los Estados Unidos junto a mis dos hijos varones”, escribió Marcelo Tinelli junto a un video donde se lo ve gritar un gol en la cancha abrazado a Francisco y a Lorenzo Tinelli. Un rato antes, en la previa, compartió un video del estado. “Manija total”, escribió.
Graciela Alfano
Graciela Alfano sacó provecho de la Inteligencia Artificial y entre los varios posteos que realizó compartió uno en donde se la ve abrazar a Lionel Messi con la leyenda “Gracias maestro por tanta alegría”.
Luisana Lopilato
Luisana Lopilato decidió compartir el look que eligió para alentar a la Scaloneta: el pelo pintado de celeste y blanco.
Zaira Nara
Además de la cobertura del la previa, Zaira Nara subió una foto a sus historias en donde demostró su alegría por el triunfo.
Vicky Xipolitakis
Victoria Xipolitakis fue otra de las celebridades locales que se entregó al fervor futbolero. “Es hoy!!! Vamos Argentina de mi vida”, escribió sobre una foto donde lució todo el merchandising de la selección que pudo.
Dario Barassi
El conductor de Ahora Caigo eligió la calidez y la tranquilidad del living para ver el partido junto a su familia y algunos amigos.
Natalie Pérez
Con una cinta celeste y blanca en la cabeza, Natalie Pérez se dejó ver muy concentrada mientras Argentina le ganaba a Jordania en Texas.
- 1
Padre Coraje: la química de un amor prohibido, un susto de novela y la pareja que pasó de la ficción a la realidad
- 2
Bella Hadid se sinceró acerca de su lucha contra una enfermedad crónica: “De golpe, nada parece seguro otra vez”
- 3
La última entrevista con LA NACION: Ernestina Pais habló de uno de los momentos más duros de su vida y del fuerte amor a su hijo
- 4
De qué se trata la serie donde Millie Bobby Brown y David Harbour volverán a ser familia