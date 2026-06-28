De Marley a Nico Vázquez, así vivieron los famosos el triunfo de Argentina: “Manija total”

La selección argentina le ganó a Jordania por 3 a 1 en el último partido de la primera fase del Mundial 2026 y, otra vez, los famosos no dudaron en volcarse a las redes sociales para compartir su alegría. Desde las previas y las reuniones con amigos o en familia hasta los gritos eufóricos en la cancha y las publicaciones creadas con Inteligencia Artificial, las celebridades acompañaron a la Scaloneta en su camino hacia la tan ansiada cuarta Copa del Mundo.

Con los goles de Lionel Messi, Giovanni Lo Celso y Lautaro Martínez, la Albiceleste cerró la fase de grupos como líder de su zona y avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes.

Denise Dumas compartió una imagen de su perro Rocco frente a la televisión

Marcelo Tinelli, Zaira Nara y Marley viajaron hasta Arlington, Texas, para palpitar el encuentro en el AT&T Stadium. Pampita, por su parte, volvió a Buenos Aires luego de presenciar en vivo los dos primeros encuentros y disfrutó del triunfo junto a sus hijos. También celebraron Nico Vázquez desde Londres, Wanda Nara, Luisana Lopilato y Denise Dumas. Incluso Graciela Alfano recurrió a la inteligencia artificial para emular un abrazo con el capitán del equipo.

Nico Vázquez

Desde Londres, Nicolás Vázquez disfrutó del encuentro junto a Dai Fernández, su novia, y con un video del gol de Lionel Messi y la canción “Argentino yo soy”, de La T y la M, celebró el triunfo.

Nico Vázquez publicó una imagen de Lionel Messi

Marley

Marley fue uno de los afortunados que pudo ver la victoria en vivo y en directo. El conductor fue a la cancha junto a sus hijos, Mirko y Milenka, y compartió en su cuenta de Instagram los tres gritos de gol y la emoción de los pequeños.

Pampita

Después de presenciar el debut y el segundo partido en Estados Unidos, Carolina Pampita Ardohaín viajó a Buenos Aires y compartió el último encuentro de la fase iniciar con sus hijos. Tanto ella como Bautista, Beltrán, Benicio y la pequeña Anita lucieron camisetas albicelestes

Sofia Pachano

Con un bebé de cinco meses, Sofía Pachano y su pareja, Santiago Ramundo decidieron quedarse en su casa para alentar a la Selección, aunque tuvieron que contener los gritos de gol para no despertar al pequeño.

Sofía Pachano compartió cómo vivió el partido de la selección argentina Instagram Sofía Pachano

Wanda Nara

La conductora de Master chef celebrity puso su casa como sede para el encuentro, donde los protagonistas fueron los adolescentes.

Wanda Nara mostró cómo vivió el partido rodeada de personas

Marcelo Tinelli

“Gracias Dios querido por darme este regalazo inmenso de vivir una nueva noche de fiesta en los Estados Unidos junto a mis dos hijos varones”, escribió Marcelo Tinelli junto a un video donde se lo ve gritar un gol en la cancha abrazado a Francisco y a Lorenzo Tinelli. Un rato antes, en la previa, compartió un video del estado. “Manija total”, escribió.

Marcelo Tinelli subió una foto desde el interior del estadio

Graciela Alfano

Graciela Alfano sacó provecho de la Inteligencia Artificial y entre los varios posteos que realizó compartió uno en donde se la ve abrazar a Lionel Messi con la leyenda “Gracias maestro por tanta alegría”.

Graciela Alfano compartió una imagen en la que se la ve a ella en la transmisión del partido

Graciela Alfano compartió una imagen creada con inteligencia artificial en la que se la ve a ella abrazada a Lionel Messi

Luisana Lopilato

Luisana Lopilato decidió compartir el look que eligió para alentar a la Scaloneta: el pelo pintado de celeste y blanco.

Luisana Lopilato mostró el estilo que le dio a su pelo para este sábado de partido

Zaira Nara

Además de la cobertura del la previa, Zaira Nara subió una foto a sus historias en donde demostró su alegría por el triunfo.

Zaira Nara pudo ver el partido desde el estadio Instagram Zaira Nara

Vicky Xipolitakis

Victoria Xipolitakis fue otra de las celebridades locales que se entregó al fervor futbolero. “Es hoy!!! Vamos Argentina de mi vida”, escribió sobre una foto donde lució todo el merchandising de la selección que pudo.

Vicky Xipolitakis mostró el look que usó este sábado por la noche para ver a la selección argentina

Dario Barassi

El conductor de Ahora Caigo eligió la calidez y la tranquilidad del living para ver el partido junto a su familia y algunos amigos.

Dario Barassi compartió una imagen del momento el que estaba viendo el partido

Natalie Pérez

Con una cinta celeste y blanca en la cabeza, Natalie Pérez se dejó ver muy concentrada mientras Argentina le ganaba a Jordania en Texas.