Débora Nishimoto: del accidente que cambió su vida a los preparativos de la boda con Lamothe y sus nuevos proyectos

Débora Nishimoto llegó a la entrevista con LA NACION después de su primera prueba de maquillaje y peinado para su casamiento con Esteban Lamothe, que se celebrará el próximo 4 de diciembre. Con los preparativos cada vez más avanzados, la actriz atraviesa una etapa que, hasta hace no mucho, ni siquiera imaginaba. En una charla distendida, repasó sus comienzos, el fenómeno de Envidiosa, su historia de amor con el actor y reveló detalles de la boda, que reunirá a unos 130 invitados, y de las diferencias que surgieron al organizar la fiesta.

Pero, más allá de su gran momento personal, Nishimoto también lleva adelante tres propuestas teatrales: Los Miedos, un espectáculo de improvisación que integra desde hace nueve años; Delfina, una aventura fantástica que se presenta los sábados en Espacio Callejón; y La distancia infinita, una obra sobre dos traductoras de poesía que protagoniza los domingos en el Cultural Morán y de cuya dramaturgia también participó.

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Sus inicios

“A veces, cuando miro para atrás, conecto un poco la actuación con algo de la palabra dicha”, reflexionó Nishimoto, quien estudió traductorado de inglés y letras antes de descubrir su vocación actoral en las clases de Nora Moseinco Augusto Famulari - LA NACION

Mucho antes de alcanzar la popularidad gracias a su interpretación de Mei en la serie de Netflix que protagonizó Griselda Siciliani, Nishimoto tuvo una infancia que define como “bien porteña”. Creció entre Almagro y Belgrano, asistió a escuelas públicas y desde chica sintió una fascinación por los idiomas, la literatura y el estudio. Ella misma pidió rendir el ingreso al Lenguas Vivas, donde estudió Traductorado de inglés, antes de seguir Letras en la UBA. “A veces, cuando miro para atrás, conecto un poco la actuación con algo de la palabra dicha”, reflexionó. Desde los 15 años hacía publicidades, pero no planeaba ser actriz.

El giro llegó después de un accidente: se golpeó la cabeza al bajarse de un taxi en movimiento y perdió el olfato, que debió recuperar mediante rehabilitación. La experiencia la llevó a revisar su autoexigencia académica. Empezó teatro con Nora Moseinco, inicialmente “medio como terapia”, formó Los Miedos y consiguió sus primeros trabajos como actriz. “Siento que las cosas más lindas en la vida son las que uno no planea”, aseguró.

—¿Te costó hacerte un lugar en la profesión?

—Fue bastante fluido. En teatro y publicidad no, pero capaz sí en televisión los personajes que me tocaban eran muy estereotipados. Siempre era un bolo para hacer de masajista o trabajar en un restaurante de sushi. Al principio lo hacía porque era chica y quería estar, pero ahora ya hace unos años que digo que no a esos roles. Igual siempre me llevé muy bien con el ambiente y me tocó gente muy amena con la que trabajar.

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—Después llegó Envidiosa, que te dio una popularidad enorme. ¿Cómo viviste ese cambio?

—No estaba para nada acostumbrada. Fue de un día para otro y realmente fue muy drástico el cambio en mi vida, pero nunca me abrumó. Siempre fue con mucho amor todo: la gente en la calle, las redes. Puede haber algún hater, pero me río, porque también vivo con Esteban, que recibe un montón de amor y de hate por igual. Ahora ya un poco amainó, pero fue una serie que vio mucha gente, no solo en el país, sino también afuera.

En Envidiosa, Débora interpretó a Mei, una cocinera de origen chino, mientras que Lamothe se puso en la piel de Matías, quien trabajaba en su restaurante y mantenía una relación sentimental con ella antes de acercarse a Vicky, el personaje de Griselda Siciliani

—Mei tenía algunas cosas en común con vos, como su relación con la gastronomía, pero no continuó en las últimas temporadas de Envidiosa. ¿Qué te dejó ese personaje y qué puertas te abrió la serie?

—Fue muy loco porque el personaje cocinaba y tenía algo cómico y espontáneo con lo que me sentía identificada. También me encanta hacer acentos, así que fue un desafío divertido. Después, en la tercera temporada, se concentraron más en la vida de los protagonistas, que ya estaban en pareja y no había terceros en discordia. Pero Envidiosa hizo que la gente me conociera. Después, al toque grabé otra serie. Obvio que me gustaría que no solo se les ocurra llamarme cuando tienen en mente un personaje oriental, sino que, si necesitan una abogada, una amiga...

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Su relación con Esteban Lamothe y la convivencia

La relación nació durante las grabaciones de Envidiosa, después de meses de complicidad y risas compartidas. “Creo que ninguno se animaba a dar el primer paso. Finalmente lo dio él”, recordó la actriz (Fuente: Instagram/@estebanlamothe)

—Con Esteban se conocieron mientras actuaban en la serie. ¿Cómo fue que esa relación de compañeros se convirtió en una historia de amor?

—Se fue dando porque grababa todos los días con él. Nos divertíamos filmando, improvisábamos mucho. Hacia el final, nos empezó a agarrar a los dos nostalgia porque decíamos: “Che, no nos vamos a ver más”. Creo que ninguno se animaba a dar el primer paso. Finalmente lo dio él. Nos vimos una vez, después otra y yo me fui 20 días a España, cuando recién estábamos empezando. Los dos casi morimos porque se nos hizo larguísimo y ahí nos dimos cuenta...

—¿Qué fue lo primero que te enamoró de él?

—El humor, y que es alguien muy cercano. Apenas lo vi llegar al rodaje, dije: “Ah, guau, qué copado”. Saludaba a todos, hablaba con los técnicos. Las anécdotas que me contaba... Sentía que podía formar parte de mi mundo. A veces no lo pensaba ni siquiera desde el lado amoroso; era como “podría ser re amigo de mis amigos”. Yo tengo un grupo muy fuerte, salimos juntos, nos matamos de la risa, y yo lo veía a él ahí. Después vi que ya se llevaba bárbaro con mis amigas y dije: “Ay, sí”.

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Aunque ambos tienen agendas intensas, procuran reservar momentos para estar juntos: disfrutan de las caminatas por los bosques de Palermo y de compartir planes gastronómicos

—Hace un tiempo decidieron dar otro paso y mudarse juntos. ¿Cómo resultó la convivencia?

—Bárbaro, la verdad estamos felices. Fue un salto mudarnos, porque por más que pasábamos casi todo el tiempo juntos, era diferente. Él tiene un hijo y un perro, y yo una gata. Nos mudamos a un lugar nuevo que nos gusta mucho a los dos; no es que yo me mudé a su casa o él se mudó a la mía. Estoy feliz. Me doy cuenta de que me río mucho desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Después, obvio, hay cosas de la cotidianidad que estamos aprendiendo, más que nada el equilibrio de cuán ordenado es cada uno: mi exigencia y mi orden, su caos y su relajación.

—¿Y cómo es tu relación con el hijo de Esteban?

—Re buena, porque aparte pasa una semana entera, entonces estamos bastante tiempo juntos y nos llevamos bárbaro. Le encanta la moda, la música; es canchero. Hasta nos reímos de Esteban juntos.

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Débora y Esteban comparten su vida cotidiana con Luis Ernesto, de 13 años, fruto de la relación anterior del actor con Julieta Zylberberg. La actriz aseguró que construyó un excelente vínculo con el adolescente: “Hasta nos reímos de Esteban juntos” BAF Week

—Los dos tienen agendas de trabajo intensas. ¿Cómo hacen para encontrar tiempo para estar juntos y no perder esos momentos de pareja?

—A mí me gusta hacer muchos planes con amigos, que vengan a cenar y cocinar juntos en casa, salir, pero siempre nos aseguramos de tener nuestros espacios. El lunes fuimos a cenar solos. En la casa nos vemos, pero está bueno igual. Cuando uno es actor, de repente estás todo el fin de semana con funciones, pero el miércoles al mediodía estamos libres y nos vamos a caminar o a correr a los bosques de Palermo, y después nos vamos a comer.

—La gastronomía es otra de tus grandes pasiones. ¿Quién cocina en la casa?

—A mí me gusta cocinar bastante sano, hacer muchos platitos. Un dip de arvejas con una ensaladita, con un pescado. Esteban cocina más tradicional, una carne al horno con papas, que yo igual necesito porque como yo nunca como eso, de repente digo: “Guau, qué rico”. Yo no pido nunca delivery y él re pedía antes de conocerme y ahora prácticamente no.

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Los preparativos del casamiento

La pareja se casará el próximo 4 de diciembre y celebrará con alrededor de 130 invitados. Nishimoto adelantó que habrá un servicio de bandejeo, sin mesas asignadas, y una fiesta con reggaetón, clásicos de los noventa y música electrónica durante la madrugada

—Y ahora están a semanas de casarse. ¿Cómo vienen los preparativos y qué tipo de celebración organizaron?

—Súper bien. Hoy hice la prueba de maquillaje, que era lo último que me faltaba de mi look. Ya tengo el vestido y los zapatos.

—¿Va a ser una celebración íntima? ¿Cuántos invitados van a tener finalmente?

—Va a ser en un espacio al aire libre; tenemos más o menos 130. Él tiene mucha familia de Ameghino, entonces va a venir mucha familia y amigos que yo no vi nunca; voy a conocer a todos por primera vez. Va a ser de muchas emociones. A los dos nos gusta mucho celebrar, entonces queríamos hacer una fiesta para nuestros amigos y familia.

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—¿Y cómo va a ser la fiesta? ¿Van a hacer una cena formal?

—Va a ser un bandejeo, no es formal de mesas. Si te querés sentar, te sentás; si no, no. Después, salón y más fiesta.

¡Lista! Débora Nishimoto ya tiene todo el look de novia que va a lucir el 4 de diciembre cuando se case con Lamothe Augusto Famulari - LA NACION

—¿Hubo alguna decisión de la organización en la que les costara ponerse de acuerdo?

—Hubo un tema con la música que fue una charla que tuvimos. A mí me gusta la música electrónica y él me dijo: “Pero techno... van a estar todos mis amigos de Mendoza, mi familia”. Me dice: “Solo a vos y a tus diez amigos les gusta”. Yo tengo muchos amigos DJ y a él no le gusta tanto la electrónica.

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—¿Y cómo resolvieron esa diferencia? ¿Qué música va a sonar finalmente?

—Vamos a poner una electrónica más amigable. Va a ser música de casamiento, tipo Los Auténticos Decadentes, Cristian Castro, un poco de reggaetón, que igual está bien porque a mí me encanta la música de los noventa, Madonna. Aparte también va a estar la familia. Por ahí, más a la noche, un poquito de electrónica para darme el gusto.

—Ya tenés elegido el vestido. ¿Cómo va a ser?

— Sí, lo diseñé con Valentina Juchner. Iba a ser más lánguido, pero después dije: “No, quiero que sea más teatral”. Es todo blanco, como un corsé con transparencia y bordado y después volumen. Cuando fui al atelier a elegir la tela dije: “Ah, sí, es acá”.

—¿Vas a usarlo durante toda la celebración o pensaste en cambiarte?

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—Estoy viendo, depende. Tengo que hacer la última prueba y ver cuán cómodo es. Los zapatos son bajitos, así que creo que lo voy a aguantar. Pero capaz tengo un cambio a un vestido negro.

—¿Y Esteban ya tiene definido qué se va a poner?

—La semana pasada hizo la primera prueba y va a ser un traje clásico.

—Esteban había contado que, además de casarse por civil, quería sumar una bendición religiosa. ¿Finalmente consiguieron un sacerdote?

—Lo del sacerdote le dije: “Encargate vos”, porque yo me estoy encargando de absolutamente todo. Así que si él quiere el cura, se va a tener que encargar. [Risas]

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—¿O sea que todavía puede aparecer un sacerdote de sorpresa?

—Sí, todavía no sé.

Lamothe le propuso matrimonio durante sus vacaciones en la isla de Chiloé, Chile, el 31 de diciembre de 2025

—Te propuso casamiento durante un viaje a Chiloé, en Chile. ¿Cómo recordás ese momento?

—Es una isla muy mágica que fue donde pasamos nuestro Año Nuevo. Me lo propuso ahí. Iba a esperar hasta después de nuestro festejo, pero le agarró una ansiedad y dijo que no iba a llegar hasta ese momento.

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—¿Vos alguna vez te habías imaginado casándote?

—No, la verdad que no. Muy loco. Según mi mamá, yo siempre decía: “Ni en pedo me caso”.

—¿Y después del casamiento tienen ganas de agrandar la familia?

—Eso no sé, ya tenemos una familia ensamblada. Por ahora estoy pensando más en nuestro casamiento, en nuestra convivencia, en viajes, en el año que viene.

—Uno de esos viajes podría ser la luna de miel en Japón, ¿no? ¿Ya tienen algo organizado?

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—Es lo que planeamos. Para mí es muy importante conocer juntos Japón. Yo fui cinco veces, pero hace ya diez años que no voy. Fui un año atrás del otro, cuando estaba fanatizada y después no sé qué pasó. La vida, la pandemia, me fui a Europa porque tenía amigos viviendo por allá y de repente dije: “Che, hace mucho que no voy”. A él le cuestan los viajes; el avión es de muchas horas, entonces lo estoy preparando mentalmente. Es importante para mí y le va a encantar.

—¿Y cómo cambió tu vínculo con la cultura japonesa?

—Hace poco fui a una reunión de jóvenes descendientes de japoneses acá. Mi mamá es de una provincia que se llama Ehime y todos los años hacen un encuentro. Intento estar cerca porque no me crié en un ambiente japonés. Mis abuelos paternos vinieron de Hiroshima durante la guerra. A los diez años odiaba ser japonesa y después, de grande, orgullo absoluto. Estudié el idioma, literatura, cine. Ahí conecté más.

Sus nuevos proyectos

La actriz prepara su primer libro de poesía, que espera publicar en 2027. Los poemas recuperan recuerdos de su infancia, su identidad japonesa, la figura de su abuela y el amor Augusto Famulari - LA NACION

—Además del casamiento, estrenaste La distancia infinita, tu primera obra como autora, y Delfina, donde interpretás personajes muy diferentes. ¿Cómo estás viviendo esta etapa?

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—Estoy muy contenta porque es la primera obra que escribo. Me emociona pensar que esto lo empecé hace cinco años, que después lo dejé y lo retomamos. Salió del deseo de decir: “Che, tengo ganas de actuar lo que yo quiero”. Porque siempre hago cosas cómicas, entonces quería llorar, ser explosiva y expansiva. En mi cotidianidad soy muy tranquila y acá, de repente, estoy revoleando cosas, tóxica. En Delfina hago de brasileña, de india y de serpiente. Me gusta estar haciendo las dos al mismo tiempo porque son muy diferentes.

—¿Y qué otros proyectos tenés para el año que viene?