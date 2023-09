escuchar

Mientras una ola de separaciones invade Hollywood, hay algunas parejas que siguen firme creyendo en el amor y renuevan sus votos matrimoniales. Además Shakira viajó a su Colombia natal por un especial evento, Tini Stoessel cerró su gira en España y Jennifer Lawrence fue captada in fraganti paseando por Nueva York.

Luz, cámara... ¡acción!

A simple vista, estas imágenes de Sophie Turner besándose con alguien en una playa ha sorprendido a más de uno. Es que hace apenas unas semanas que la actriz anunció su separación de Joe Jonas, el músico con el que estuvo casada durante cuatro años y con quien comparte dos hijas. Sin embargo, estas fotos corresponden a un rodaje. La intérprete de Game of Thrones fue capturada mientras rodaba una de las escenas de su nuevo film Joan en España junto a su coprotagonista Frank Dillane, quien encarnará a su pareja en este drama de ITVX.

Turner y Dillane en una de las escenas más apasionadas de Joan, la nueva película que la llevará a la pantalla post separación Splash News/The Grosby Group

Turner se mostró con una sonrisa durante toda la jornada de grabación en la playa para la que usó un traje de baño turquesa que combinó con un kimono estampado de colores, anteojos de sol y un sombrero playero súper glam Splash News/The Grosby Group

Shakira y Jennifer Lawrence, in fraganti

Después de meses turbulentos, Shakira viajó a su ciudad natal de Barranquilla , en Colombia, para visitar una escuela de bajos ingresos que creó su fundación Pies Descalzos. Junto a sus hijos, Milan y Sasha, la estrella de la canción no solo recorrió las instalaciones sino que charló con las familias y los niños que asisten al lugar.

Después de triunfar sobre el escenario de los MTV VMA's en Miami, Shakira desembarcó con sus hijos en Colombia para visitar el colegio Nuevo Bosque Pies Descalzos, al cual asisten familias carenciadas. La cantante agradeció el apoyo de los cientos de fanáticos y seguidores que se reunieron fuera del establecimiento para expresarle su cariño u obtener una foto con ella Mega/The Grosby Group

Jennifer Lawrence luce a la moda mientras pasea por un parque neoyorquino. La actriz combinó un outfit en tonos claros para esta salida diurna TIDNY-195

¡Qué viva el amor!

En medio de una ola de separaciones, Chrissy Teigen y John Legend fueron noticia por renovar sus votos de amor luego de diez años juntos. La modelo y el cantante, que hace poco se convirtieron nuevamente en padres, celebraron su unión en Italia y se mostraron muy enamorados. La pareja llegó en lancha y disfrutó de una romántica velada en Villa Passalacqua, el lugar donde se casaron por primera vez en 2013.

Mientras que ella deslumbró con un mini vestido blanco adornado con perlas de plata y detalles vanguardistas que simulaban grandes pétalos de flores en el escote, el músico no se quedó atrás y lució un traje en tonos pastel sin corbata que combinó con unos mocasines de cuero blanco.

Testigos de lujo. John Legend y Chrissy Teigen renovaron sus votos ante la mirada de sus hijos. En la imagen, se ve al matrimonio con la pequeña, Esti Stephens, en brazos, quien lucía un vestido rosa de princesa para la ocasión Backgrid UK/The Grosby Group

Rodeados de amigos y familiares, John Legend y Chrissy Teigen celebraron sus diez años de amor a orillas de Villa Passalacqua, un hotel de cinco estrellas ubicado a orillas del lago Di Como. Declaraciones románticas, muchos brindis y dos cambios de look fueron parte de esta velada tan especial Backgrid UK/The Grosby Group

Teigen y Legend se conocieron en 2006 cuando ella protagonizó el video musical de “Stereo”. Después de seis años de relación, el cantante le propuso matrimonio y, en 2013, dieron el sí en este mismo lugar, uno de los destinos de bodas más exclusivos del norte de Italia.

A lo largo de estos años, la pareja ha enfrentado momentos difíciles como fue la pérdida de un embarazo en 2021. Su historia ha inspirado a muchos y, por lo visto, ha fortalecido su relación.

En medio de la fiesta, la pareja se cambió de look. Mientras que Chrissy apareció con un vestido de encaje transparente súper sensual, su marido optó por un esmoquin en blanco y negro Splash News/The Grosby Group

La modelo y el músico abandonan el lugar en lancha mientras los invitados los despiden desde el muelle Splash News/The Grosby Group

Tini Stoessel, en España

Este fin de semana, Tini Stoessel cerró su gira por España con un multitudinario concierto en el Centro WiZink. La artista argentina compartió el escenario con su amiga y colega española, Lola Índigo, e hizo delirar a la platea.

Recientemente separada de Rodrigo De Paul, la cantante volvió a hacer referencia a sus problemas de salud mental sobre el escenario: “No importa de dónde seas, no importa que seas muy famoso o que seas súper exitoso. Una persona puede estar pasándola mal igualmente. Y si les ayuda de algo, decirles que yo todavía obviamente sigo en proceso pero vale la pena volver a intentarlo. Quiero decírselos de verdad, de todo corazón”, dijo mientras sus fans la ovacionaban.

“La vida se trata de intentarlo todos los días. Y todos los días van a pasar cositas pero les prometo que si lo empezás a ver desde el lugar de qué es lo que la vida me quiere estar mostrando para que yo aprenda y crezca y sea una mejor persona, te cambia la forma de aprender de esas cosas que no son tan lindas”, agregó quien en el último tiempo fue noticia por distanciarse del jugador de la Scaloneta.

Como en cada uno de sus shows, Tini sorprendió con looks oversize personalizados y sus coreos llenas de adrenalina. Lola Indigo, su amiga y colega española, la acompañó en este cierre de gira por Madrid Zuma Press/The Grosby Group

Hugh Jackman se mostró sin anillo

Otro de los que está recientemente separado es Hugh Jackman. El actor confirmó la noticia a través de un comunicado después de 27 años de matrimonio junto a Deborra-Lee Furness. “Hemos tenido la bendición de compartir casi tres décadas juntos como marido y mujer en un matrimonio maravilloso y lleno de amor. Nuestro viaje ahora está cambiando y hemos decidido separarnos para perseguir nuestro crecimiento individual”, expresaron en unas líneas conjuntas publicadas por la revista People.

“Nuestra familia ha sido y siempre será nuestra mayor prioridad. Emprendemos este próximo capítulo con gratitud, amor y amabilidad. Apreciamos enormemente su comprensión a la hora de respetar nuestra privacidad mientras nuestra familia navega por esta transición en todos los aspectos nuestras vidas”, agregaron.

En las últimas horas, el actor de la saga X-Men fue visto caminando por la calle sin anillo; lo cual confirma que ya no hay vuelta atrás . “Es un momento difícil. No me siento del todo bien hablando de ello en la calle, pero aprecio tus pensamientos”, le dijo a un paparazzi que se acercó para saber cómo estaba transitando estos días.

Hugh Jackman es visto por primera vez luego de anunciar su separación de Deborra-Lee Furness. Debido a un gesto que hizo el actor, se pudo ver claramente que ya no lleva el anillo de bodas en su mano Backgrid/The Grosby Group

La pareja australiana, que tiene dos hijos -Oscar, de 23 años, y Ava, de 18- se conoció en 1995 en el set de la serie Corelli y se enamoraron rápidamente. Por ese entonces, ella ya era una actriz consagrada mientras que él recién salía de la escuela de arte dramático.