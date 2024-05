Sophie Turner relató cómo vivió su separación de Joe Jonas: “Fueron los peores días de mi vida”

Escuchar

La actriz británica Sophie Turner rompió el silencio y se sinceró sobre como vivió los momentos posteriores a su separación del cantante estadounidense Joe Jonas.

En una nueva entrevista publicada en la última edición de British Vogue, la estrella de Game of Thrones y madre de dos hijos fue contundente a la hora de definir los días siguientes a que se hiciera pública su ruptura: “ Fueron los peores de mi vida ”.

Joe Jonas y Sophie Turner en una de sus últimas apariciones públicas, durante la fiesta posterior a la entrega de los Oscar 2022 getty - Getty Images North America

“Mis hijos estaban en los Estados Unidos, me contrataron para estar en el set por otras dos semanas, así que no podía irme. Y entonces, todos estos artículos empezaron a publicarse”, le dijo a la publicación.

La noticia de que su marido había solicitado el divorcio después de cuatro años de matrimonio, se dio a conocer en septiembre. Luego llegó la publicación de una declaración conjunta en Instagram en la que la pareja anunciaba: “Hemos decidido mutuamente poner fin a nuestro matrimonio de forma amistosa”. Sin embargo, las versiones que rodearon su ruptura tomaron un giro misógino y tóxico cuando comenzaron a surgir rumores de que, de alguna manera, Turner había estado eludiendo sus responsabilidades maternas . “A ella le gusta la fiesta, a él le gusta quedarse en casa. Tienen estilos de vida diferentes”, aseguró, por ejemplo, el portal estadounidense TMZ.

Salida familiar. Joe Jonas junto a sus hijas Backgrid/The Grosby Group

Esos rumores comenzaron a replicarse cuando trascendieron imágenes de la actriz en la fiesta de despedida del fin de rodaje de Joan (el drama de seis capítulos inspirado en la historia real de Joan Hannington, la ladrona de joyas más famosa de Gran Bretaña). “Es insondable la cantidad de personas que simplemente inventan cosas y las publican basándose en una imagen”, reflexionó Turner. “Una imagen puede decir más que mil palabras, pero no es mi historia”, continuó.

“Me sentí como si estuviera viendo una película de mi vida que no había escrito, no había producido ni protagonizado. Fue impactante. Todavía estoy en shock. Me dolió porque realmente me torturó por completo con cada movimiento que hago como madre... ¡La culpa de mamá es tan real! Seguía teniendo que decirme a mí mismo: ‘Nada de esto es cierto’. Eres una buena madre y nunca has sido fiestera’”.

“La gota que rebalsó el vaso”: qué le habría escuchado decir Joe Jonas a su exesposa, Sophie Turner, antes de pedirle el divorcio Grosby Group

Las cosas llegaron a un punto álgido cuando se informó que ella estaba demandando a su exmarido por el regreso de sus hijas a Inglaterra, alegando que él se negaba a entregar los pasaportes de las niñas. “Hubo algunos días que no sabía si lo iba a lograr. Llamaba a mi abogada y le decía: ‘No puedo hacer esto. Simplemente no puedo’. Nunca fui lo suficientemente fuerte como para defenderme. Y luego, finalmente, después de dos semanas de estar en estado de shock, ella me recordó que eran mis hijos por quienes estaba luchando”, dice. “Cuando alguien me dice: ‘Hacelo por tus hijos’, lo hago. No lo haría por mí misma, pero encontraré la fuerza para ellos”, indicó.

Hace algunas semanas, Turner fue fotografiada junto a su nuevo novio, Peregrine Pearson, un promotor inmobiliario británico de sangre azul. “Me estoy divirtiendo, saliendo. Quiero decir, es extraño cuando te casas tan joven. Es como si nunca aprendieras a tener citas. Así que todo es muy nuevo para mí”, admitió con una sonrisa.

“Lo más importante en una relación es la comunicación”, reflexionó. “Empecé a practicar con amigos algo llamado Safe Space Saturdays. Podemos contarnos cualquier cosa que tengamos en mente y resolverlo a través de una comunicación realmente sana, porque no quiero quedarme a oscuras en una relación”. Y, finalmente, dio a conocer su firme intención de mantener un vínculo saludable con su ex: “ Estoy descontenta por cómo se desarrolló todo, especialmente en lo que se refiere a mis hijas. Ellas son las víctimas de todo esto. Pero creo que estamos haciendo lo mejor que podemos. Estoy segura de que podremos resolverlo. Joe es un gran padre para nuestras hijas y eso es todo lo que puedo pedir”.

