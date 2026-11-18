Denise Pessana llega a la entrevista con LA NACION e, inmediatamente, se redibuja en las retinas del interlocutor un rostro conocido y en los oídos se acompasa una voz que resuena muy familiar. Es que, durante 15 años, la periodista fue la conductora de América Noticias, el noticiero en el que compartió el aire con figuras como Juan Carlos Pérez Loizeau y Enrique Llamas de Madariaga, su pareja.

“Me cansé, fueron muchos años haciendo lo mismo”, reconoce la comunicadora, quien fundó Dreamprop, su inmobiliaria, y hoy se dedica a los bienes raíces en la ciudad de Punta del Este. Allí se encuentra radicada junto a Llamas de Madariaga, quien le lleva treinta años y es su gran compañero de vida.

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Denise Pessana junto a su compañero, Enrique Llamas de Madariaga Fabián Marelli

-Comencemos por lo más reciente, ¿cómo evaluás la visita del papa León XlV a Uruguay y Argentina?

-Hubo mucho respeto en ambos países, solo que, en la Argentina, las multitudes fueron impresionantes. Todos los argentinos deseábamos la visita de Francisco, pero tuvimos el regalo de este Papa maravilloso.

-Despertó adhesión incluso en quienes no profesean su fe.

-Me encantó cómo los argentinos lo recibieron, fue hermoso. Creo que sacó de nosotros lo mejor que tenemos, unidos, con pasión, sin extremos ni polarización. Las diferencias quedaron de lado y eso fue muy lindo.

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Inusual

La trayectoria de la periodista es algo infrecuente. Sus orígenes profesionales se dieron en Paraguay: “Comencé cumpliendo un rol chico, pero llegué a la conducción de un noticiero en la televisión de Asunción, aunque allí utilizaban telepronter, algo que en Argentina no sucede”, dice en referencia al dispositivo que les permite a los conductores leer las noticias en una pantalla instalada en las cámaras.

La periodista, hoy experta en bienes raíces, y el atardecer en La Mansa, la postal en la que eligió vivir esta etapa de su vida Gentileza

En la televisión local, reaprendió el oficio y el ejercicio de la memorización de aquello que debía presentar. Un buen training. Luego le llegó la posibilidad de ponerse al frente de un magazine diario, hasta que entendió que debía regresar a Buenos Aires.

“En Asunción había llegado a un tope, sentía que no podía crecer y, por otra parte, quería probar suerte en Argentina”. Su madre conocía al periodista Rodolfo Pousá, quien le allanó el camino para que le tomaran una prueba en el canal América, donde comenzó a trabajar junto a Juan Carlos Pérez Loizeau, profesional muy respetado por el medio y el público.

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-¿Cómo recordás aquellas pruebas para ingresar a la televisión argentina?

-Me dieron un papel y me dijeron, “leelo y después contá la noticia”. Venía acostumbrada al “telepronter”, así que fue un desafío enorme y un gran aprendizaje. Trabajar así implicó que me tuviera que meter mucho más en la noticia, porque, en Paraguay, leía lo que otros escribían, no necesitaba nada más.

El desafío y la aparición de nuevas tecnologías la llevaron a continuar su proceso de formación académica: “Me di cuenta que tenía que estudiar, así que me inscribí en la carrera de periodismo de la Universidad Católica Argentina”.

Si la conducción de las ediciones de América noticias y América 24 le brindaron masividad y reconocimiento público, también fue parte de la televisión paga y fue cronista de calle. “Me encantaba hacer móviles en vivo”.

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Línea de llegada

El trajín diario de la televisión se convirtió en un peso para la periodista. “Me había cansado de esa rutina, de tener que peinarme y maquillarme todos los días”.

Cuando dio un paso al costado de los sets televisivos, ya se encontraba trabajando en Radio Rivadavia junto a Enrique Llamas de Madariaga: “Cuando descubrí la dinámica del medio, sentí que ese era mi lugar y dejé la tele”.

-En una sociedad que prioriza la imagen y los oropeles insulsos de la fama, tu decisión fue a contrapelo de la usanza.

-Estaba cansada de hacer lo mismo, no lo podía sostener.

-La radio fue una forma de no desmarcarte por completo.

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-Es un medio que te da más libertad, podés comentar con más tiempo y, en lo personal, no implicaba tener que maquillarme, peinarme o vestirme para las cámaras.

-Evidentemente, la fama no ha sido un motor en vos.

-Si no estoy en pantalla, no me muero. Siempre pensé y fui así. Una amiga periodista, muy conocida, cuando me visita en Punta del Este me pregunta si no me aburro o extraño. No puede creer la vida que llevo.

-¿Qué le respondés?

-Se da cuenta que estoy muy bien, salgo con mis perros a caminar, paseo con Enrique, y trabajo en mi empresa. De todos modos, el tiempo que estuve en la televisión lo disfruté mucho, fue un gran aprendizaje, pero cumplí una etapa.

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La comunicadora desoyó las voces que le imponían un cambio estético y se mantuvo, aún hoy, fiel a su estilo sobrio sin estridencias Fabián Marelli

A la saturación que le generaba el ritmo de la televisión diaria, se le sumó el hastío por determinadas exigencias de sus jefes: “Me empezaron a pedir que me cambiara el peinado, porque era muy clásica, y que me pusiera bótox en la cara; me ponían ejemplos de otras mujeres que salían al aire, ´mirá a fulanita qué bien le queda lo que se hizo´”.

-Una exigencia invasiva.

-Tenía 40 años y me negué a ser otra.

-¿Conservás amigos en el medio?

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-No tantos.

-¿Mirás América noticias?

-No.

-¿Ves otros noticieros? ¿Qué devolución podés hacer?

-No estoy tan metida en la noticia, así que miro poquito, me cansan, me aburro porque es siempre lo mismo. A la mañana los escucho a (Marcelo) Longobardi y a Nelson Castro, me gustan sus coberturas.

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-¿No aparece la añoranza de volver a trabajar en televisión? ¿No fantaseás con un regreso?

-Me gustaría hacer radio, pero no extraño. Me dedico al real estate y entiendo que la comunicación la ejerzo desde ese lugar.

"Me gustaría hacer radio, pero no extraño. Me dedico al real estate y entiendo que la comunicación la ejerzo desde ese lugar" Gentileza

Pessana es martillera y corredora, lo cual le permitió abrir su propia inmobiliaria. “Es tan lindo hacer este trabajo en Punta del Este”. Todo se inició cuando sus amigos le consultaban sobre cómo invertir en La Mansa o en La Brava y fue esa misma gente la que la impulsó a inaugurar su oficina esteña. “Me llena las horas y los días, es apasionante e intenso”.

-¿Te reconoce la gente en la calle?

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-Algunas personas me identifican por la voz. Cuando la gente grande les dice a sus hijos “es la periodista Denise Pessana”, los chicos miran con cara de no tener idea de quién soy, dejé la televisión hace muchos años.

Caminos

Se crio en Ciudad Evita y, ya en su juventud, su familia se trasladó a Palermo. “Tengo dos hermanas, una vive en Alemania y la otra en Buenos Aires”. Su madre es italiana y su padre fue piloto de la Fuerza Aérea Argentina, “combatió en Malvinas, es héroe de guerra”.

Sus padres, durante la pandemia, se radicaron en Punta del Este, para estar cerca de su hija. “Los veía muy solos y encerrados, así que me los llevé a Uruguay donde la pandemia se vivió de manera diferente”.

-¿No existió el confinamiento preventivo?

-En un comienzo sí, pero luego se comenzaron a abrir diversos rubros como el de la construcción. La consigna era que si se disparaban los casos se volvía a frenar la actividad, pero eso no sucedió. Por otra parte, la vacunación fue mucho más prolija que en Argentina, no pasó lo de la vergüenza de la vacunación de políticos que se vio en nuestro país. (Luis) Lacalle Pou, quien era el presidente de Uruguay, se vacunó después que yo, porque es más joven y lo hizo cuando le tocó a la gente de su edad. No había privilegios. Había que ingresar a la aplicación y sacar el turno, incluso siendo presidente, funcionario o diplomático.

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-En algunos aspectos, nos separa mucho más que un río.

-Se nota esa diferencia. En algunas cosas, te adaptas fácil porque somos parecidos, pero no somos iguales. En Uruguay, la confianza en el otro es un valor muy importante. Aprendí a confiar en la gente.

Denise Pessana y Enrique Llamas de Madariaga suelen visitar Buenos Aires de manera recurrente para cumplir con trámites y visitas médicas de rutina Fabián Marelli

Denise Pessana y Enrique Llamas de Madariaga viven en La Brava, ese sector de Punta del Este que dejó atrás al Río de la Plata. “Nos mudamos a un departamento más chico y nuevo, con vista parcial al mar”.

Aún cuando su rostro aparecía de lunes a viernes en el prime time televisivo, mantuvo un estricto bajo perfil. Poco se conoció y se conoce de su vida personal. “Tengo 57 años, una hija, una nieta y un nieto”. Cuatro días después de haber cumplido 21 años, se convirtió en madre y su hija continuó el camino de la maternidad joven. “Es re lindo ser abuela”.

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Pateó el tablero varias veces. Al punto tal que fue ella misma quien impulsó la mudanza a Uruguay, luego de haber sido sorprendida, junto con su esposo, por una pandilla de ladrones en su propio domicilio ubicado a metros de la Quinta Presidencial de Olivos. “Le dije a Enrique: ´¿Qué estamos haciendo acá?´. Y nos fuimos”.

La vida al aire libre es uno de los aspectos que la pareja más valora y disfruta en su estancia en Punta del Este Gentileza

Sin prejuicios

Enrique Llamas de Madariaga suma treinta años más que ella. “Mi papá es más joven que él”, reconoce la comunicadora, quien no siempre se llevó bien con su pareja, sobre todo en aquellos tiempos en los que compartían la conducción de América Noticias.

-¿Quién tomó la iniciativa?

-Él. Al principio, hasta me molestaba.

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-¿Por qué?

-Sentía que no me trataba como me tenía que tratar. Me decía “nena” en el trabajo y no me gustaba. Hubo un tiempo en el que pedí en el canal pasar al mediodía y volver a trabajar con Juan Carlos Perez Loizeau, que tenía otro trato.

-Sin embargo…

-Volví al prime time, había algo de él que extrañaba. Por otro lado, sin contradicción, admiraba su cultura y su manera de hablar. Recuerdo que me regaló el libro La agonía y el éxtasis sobre la vida de Miguel Ángel y ahí comenzó cierto diálogo y a cambiar mi mirada hacia él.

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-Hubo que sobrellevar los prejuicios propios y las miradas externas.

-Al comienzo fue difícil, cada tanto le decía que se acababa la relación. Dada la diferencia de edad, me decía a mí misma que estaba loca, pero, a los pocos días, lo volvía a llamar porque lo extrañaba.

-¿Qué te llevó a replantearte el vínculo?

-Un día, mi mamá me dijo: “¿Qué sabés cuánto va a durar? Si sos feliz, seguí el tiempo que sea”. Con Enrique nos preguntábamos lo mismo. Nos decíamos “¿duraremos cinco años?”.

-Tu hija, ¿aceptó rápidamente el noviazgo?

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-Tenía cinco años y no quería saber nada. Le decía a Enrique “comprate a mi hija” y él me respondía “soy como soy, si no me quiere, no me quiere”.

-Terminante.

-Le pedía que hiciera un esfuerzo, hasta que, de pronto, un día la nena le dijo “papá”. Hasta el día de hoy lo llama así y hasta tiene una gran relación con los hijos de Enrique.

Alguna vez, Pessana sospechó estar embarazada, la idea de la maternidad junto a Llamas de Madariaga, rondó en los pensamientos de la pareja, pero no se concretó.

Así como su hija -hoy radicada en España- se lleva bien con su pareja, la propia Denise mantiene un vínculo muy cordial con Marta, la ex de quien fuera el conductor de VideoShow. “Cuando me tuve que operar, ella me deseó mucha suerte”.

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Malvinas

Con regularidad, la periodista y martillera viaja a España a visitar a su hija y sus dos nietos Fabián Marelli

-¿Qué recordás sobre la Guerra de Malvinas y de la participación de tu padre?

-Casi nada, porque, a pesar que no era tan chica, mi familia me escondió bastante el tema. Lo que recuerdo es haber ido un par de veces a la base aérea a saludarlo cuando volvía de Malvinas, se quedaba unas horas y volvía al sur. Tiene medalla de honor al valor en combate por una misión que le tocó cumplir.

-¿Cuál?

-Le daba provisión a los aviones Mirage y, en una misión en la que su propia nave estaba casi sin nafta, con su compañero debían cumplir con un recorrido extenso para abastecer a un Mirage y regresar, lo hicieron casi sin el combustible necesario, se arriesgaron. Mi papá decía “volvimos solo con el aire”. Algunos de sus compañeros murieron en combate.

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-Indudablemente, la participación en una guerra acarrea traumas posteriores. ¿Qué consecuencias percibiste en tu padre?

-Es una persona muy callada, así que, durante muchos años, no habló sobre el tema. Recién ahora se refiere un poco más a todo lo que vivió.