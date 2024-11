Diego Leuco deja radio Mitre: “Necesito más tiempo libre para nuevos proyectos”

Noviembre es época de pases tanto en radio como en televisión. Las distintas emisoras comienzan a delinear su programación para 2025 y las especulaciones, rumores y negociaciones , están a la orden del día. En este momento, todas las miradas están puestas en radio Mitre, ya que, además de ser la número uno en audiencia, tuvo varias bajas, algunas involuntarias. Desde hace meses, Jorge Lanata está fuera del aire por razones de público conocimiento. Además se sumó la ausencia de Gerardo “Tato” Young, tras el aneurisma que tuvo, y, en las últimas horas, trascendió la noticia de que Diego Leuco dejará la conducción de su programa de las tardes en 2025.

Tras 10 años de trabajo en la emisora con diferentes proyectos, Leuco decidió que en 2025 se dedicará al streaming, las redes sociales y la televisión abierta. “Tengo un vínculo espectacular con la radio, siempre estuve muy contento con el grupo de trabajo que se armó y disfruto mucho de hacer el programa. Pero estoy con muchas actividades y hablé con los directivos de Mitre y lo entendieron. Siento que es más una pausa, me encantaría volver porque Mitre es mi casa. Solo que el año que viene necesito más tiempo libre al aire para nuevos proyectos”, le dijo el periodista a LA NACIÓN.

Leuco es uno de los pocos profesionales de su generación que ha podido pasar de los medios tradicionales al lenguaje del streaming sin sobresaltos. Conduce Antes que nadie, de lunes a viernes, de 8 a 10 hs por LuzuTV, junto a Mica Vázquez, Yoyi Francella y Trinche, y además, todos los domingos, está al frente de La peña de morfi con Lizy Tagliani, en la pantalla de Telefe. La dupla logró estabilizar, con buenos números de rating, un programa que tuvo varios traspiés desde la muerte de Gerardo Rozín y seguramente tendrán un lugar en la programación 2025 del canal que comanda Guillermo Pendino.

Un nuevo desafío

Pero además, Leuco está al frente de otro gran proyecto: “ Estoy dirigiendo Resumido , un proyecto que me entusiasma mucho, que me presenta el desafío de hacer algo que nunca había hecho, que me permite tal vez aprovechar muchas herramientas que fui adquiriendo en tantos años haciendo aire para hacer un aporte desde otro lugar, que es el de productor, una faceta que me encanta y que siempre desarrollé, pero para proyectos que me incluían en la pantalla. Ahora quiero tener más tiempo para hacer cosas o productos para otros”.

Cabe recordar que Leuco llegó a radio Mitre en 2014 como columnista de Lanata sin filtro. En 2015 comenzó con la conducción de Volviendo a casa y en 2021, tras dejar el programa de Lanata, estrenó su propio ciclo llamado Diego a la tarde. En cuanto a la televisión, el periodista fue parte de El diario de Mariana (entre 2013 y 2019), Los Leuco (que estuvo en la pantalla de TN entre 2015 y 2018), Ya somos grande (también en TV, entre 2018 y 2021) y luego, tuvo un gran desafío cuando fue elegido para conducir Telenoche, en donde trabajó entre 2019 y 2022.

Así que el año que viene lo espera a Leuco con mucho trabajo en LuzuTV, Telefe y como productor de contenidos.

Marcela Kloosterboer se sube a Bondi

Para sorpresa de muchos o no tanto, Marcela Kloosterboer se suma al mundo del streaming. Sí, durante este mes, la actriz reemplazará a Pedro Alfonso al frente del ciclo de Bondi, Después te explico.

El encargado de hacer este gran anuncio fue Alfonso que contó que Kloosterboer este viernes irá como invitada, pero para oficializar el pase de mando, ya que el martes 12 de este mes ella se subirá a Bondi para hacerse cargo del programa, que sale al aire de lunes a viernes, a las 10.

Cynthia García renunció a Duro de domar

La periodista Cynthia Garcia anunció que se va de Duro de domar, el ciclo de C5N conducido por Pablo Duggan PHILIP FONG - AFP

La periodista Cynthia García anunció que se va de Duro de domar (C5N). A través de un tuit, García le confirmó a sus seguidores que no estará más en el programa conducido por Pablo Duggan, que se puede ver de lunes a jueves, a las 21.30 y los domingos, a las 22.

Una de las razones que empezó a circular como motivo de su salida fueron las diferencias que tenía con su compañera de panel Mariana Brey. Si bien al principio, Brey mantuvo el silencio sobre esta renuncia, habló en LAM y aseguró al respecto: “Una pena, son decisiones personales. Me había enterado por redes, son cuestiones de ella si es que tiene que explicar algo de por qué lo hizo”.

