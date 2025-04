Lizy Tagliani se defiende con un particular posteo: “Volvería a vivir mi historia una y mil veces”

En medio del escándalo mediático desatado por las graves acusaciones de Viviana Canosa en relación con una presunta red de pedofilia, Lizy Tagliani se muestra muy activa en las redes sociales, donde comparte las múltiples muestras de apoyo que recibe y se defiende de las acusaciones en su contra.

Dispuesta a que sea la Justicia la que se pronuncie en relación con su inocencia, la conductora deja ver que no está sola. Su entorno familiar, sus colegas y amigos, entre ellos varias figuras públicas, así como muchos de sus seguidores, le brindan un apoyo incondicional en uno de los momentos más duros que le ha tocado atravesar públicamente.

Sumado a ello, un posteo realizado por Tagliani en el día de hoy generó nuevos comentarios de solidaridad entre sus fanáticos y allegados. En una foto donde se la puede ver junto a un auto rojo antiguo, símbolo de los sueños de su infancia, la humorista escribió: “Cuando era chiquita era mi sueño tener uno así y lo logré. Él parece fuera de moda, pero para mí sigue siendo mi tesoro”.

Con un tono nostálgico, la conductora continuó: “Si pudiera elegir volver a aquellos días de sueños, soñaría todo exactamente igual , y volvería a vivir mi historia con todo lo que eso implica una y mil veces. Buen día”. Así, demostró reafirmarse en sus decisiones de vida.

El posteo no tardó en recibir numerosos comentarios de apoyo de quienes salieron a respaldarla con frases como “te admiramos”, “no dejes de soñar”, “fuerza” y “un día más para seguir adelante, pase lo que pase”.

Días atrás, Tagliani realizó contundentes descargos frente a las acusaciones de Canosa, quien también la señaló como autora de presuntos robos. A través de su programa de radio en Pop 101.5, la conductora negó de forma categórica cualquier vínculo con una red de trata de menores, luego de que la periodista la señalara públicamente.

“ Todo lo que me está pasando es mentira . Nunca en mi vida toqué a un menor de edad. Jamás ocurrió eso”, afirmó, visiblemente afectada por lo que calificó como un ataque sin pruebas.

El descargo de Lizy Tagliani

La tensión creció luego de que Canosa sugiriera en Viviana con vos que Lizy podría estar implicada en una causa por corrupción de menores, alimentando sospechas con afirmaciones como “todos saben que Lizy Tagliani conoce mucho a Marcelo Corazza”. Ante esto, esta última fue tajante: “Tengo la frente bien alta y estoy más segura que nunca. No voy a parar hasta que se sepa la verdad”.

También afirmó en ese momento que llevará el tema hasta las últimas instancias judiciales, e incluso internacionales, si fuera necesario: “Van a tener que demostrar uno por uno los delitos de los que se me acusa. No se puede levantar alguien un día y decir ‘a quién le arruino la vida hoy’”.

Posteriormente, Tagliani reafirmó su postura ante la prensa, tras las nuevas declaraciones de Canosa en TN, y concluyó con contundencia: “Estoy a disposición de la Justicia desde el minuto uno. Nunca tuve contacto íntimo con un menor. Así como tampoco robé y todas las barbaridades que se dijeron”, sumó.

“La pedofilia debe ser investigada y castigada con el máximo rigor de la ley. Todo el mundo sabe quién soy. Jamás, ni siquiera en broma, estuve relacionada con algo así, porque lo sufrí desde los cinco años”, reveló.

Y sumó: “Siempre me mantuve tranquila. Estoy muy triste. La verdad es que estoy nerviosa, pero me siento fuerte. Estoy descubriendo lo que es ser mamá, porque tengo una fortaleza que no sé si en otro momento habría tenido”, confesó. También evitó referirse al tema de la adopción de su hijo.

Además, contó que está en la búsqueda de una profesional que la acompañe en el plano psicológico: “Se me abrió una herida muy grande”. Y concluyó: “ Se debe reparar todo el daño que me han hecho. De esto se vuelve con la verdad. No hay nada que el tiempo no cure ni sane”.

