Eduardo Blanco reveló qué sueño de su infancia le impidieron cumplir sus padres y recordó la decisión que cambió su futuro

Antes de convertirse en uno de los actores más reconocidos de la Argentina, Eduardo Blanco soñaba con un futuro muy diferente: quería ser futbolista profesional. Sin embargo, sus padres no estaban de acuerdo con que siguiera ese camino y terminaron frustrando sus aspiraciones deportivas. Este domingo, durante su visita a Almorzando con Juana (eltrece), el intérprete recordó aquella etapa de su infancia.

La anécdota surgió durante una conversación sobre fútbol en la mesa que conduce Juana Viale, de la que también participaron Julia Calvo, Darío Lopilato y Luli Ofman. Después de que Lopilato recordara una lesión que había sufrido mientras practicaba ese deporte, Blanco contó que también había imaginado una carrera dentro de la cancha.

“Me hubiera encantado ser futbolista, pero no sé si me daba”, reconoció. Ante la consulta de Viale, confirmó que había llegado a probarse en Platense cuando tenía 12 años. “Donde está la cancha de Platense ahora, en realidad estaba el club y yo vivía ahí en Florida, en Vicente López. Y entonces con un montón de compañeros nos fuimos a probar”, recordó. Cuando le preguntaron en qué posición jugaba, respondió que era número 9, delantero.

Aunque el fútbol era una de sus grandes pasiones, sus padres tenían otra idea sobre el futuro de su hijo. Según explicó, en aquella época la imagen que se tenía de los jugadores profesionales era muy distinta de la actual y existía cierta preocupación por la continuidad de los estudios.

“El marketing del jugador de fútbol de esa época era distinto al que es ahora porque en general no seguían el colegio secundario, en fin, una serie de cosas que a mis padres se ve que no les gustaban mucho y no eran de la partida de que yo fuera”, explicó.

Fue entonces cuando recordó cómo la oposición familiar terminó alejándolo de las canchas. “Me arruinaron la carrera deportiva”, bromeó. Juana intervino para señalar que, quizás, aquella decisión había favorecido el desarrollo de otra vocación, pero el actor aclaró: “No se sabía en esa época si me potenciaron otra o no, simplemente me marcaban el rumbo de donde no querían”.

Eduardo Blanco recordó que sus padres se opusieron a que siguiera su sueño de convertirse en futbolista. “No se sabía en esa época si me potenciaron otra [vocación] o no, simplemente me marcaban el rumbo de donde no querían”, reflexionó durante su visita a Almorzando con Juana María Bessone

El actor también reflexionó sobre cuánto cambió el mundo del fútbol desde su infancia. Recordó que en aquella época los jugadores no tenían la exposición ni las oportunidades económicas de las que gozan actualmente. “Ahora todo se potencia, los jugadores van a jugar a Europa, la globalización de toda la comunicación...”, señaló y comparó la popularidad que alcanzan hoy los futbolistas con la de las estrellas de rock. Incluso bromeó con que ahora ganan mucho más dinero.

En ese sentido, Blanco recordó que hubo futbolistas muy reconocidos, incluso campeones del mundo, que no consiguieron asegurar su futuro económico con el deporte. Viale coincidió y señaló que muchos debieron buscar otros trabajos después de retirarse. El actor cerró la reflexión estableciendo un paralelismo con su propia actividad: “Sí, sí, como nuestras profesiones”.

“Mis viejos no sabían nada”

No era la primera vez que Blanco comparte esta historia. En agosto de 2022, durante una entrevista con LA NACION, había revelado un detalle más sobre su paso por Platense: efectivamente había quedado seleccionado en la prueba, pero sus padres no le permitieron continuar. “Un día, con mis compañeros nos fuimos a probar al Club Platense y quedé. Mis viejos no sabían nada. Cuando se enteraron, no quisieron saber nada”, contó en aquella oportunidad. Además, explicó que su padre era aficionado al automovilismo y que sus padres hicieron lo posible para que dejara de asistir a los entrenamientos.

El tiempo terminó llevándolo hacia otra vocación. En aquella entrevista con LA NACION, Blanco recordó que comenzó a estudiar teatro independiente porque encontró allí un espacio para expresarse con libertad. Incluso llegó a ingresar a la Facultad de Derecho, pero finalmente decidió dejar ese camino y continuar con su formación como actor.

Su camino profesional no estuvo exento de dificultades. Antes de poder vivir de la actuación, trabajó como vendedor y manejó un taxi para sostener económicamente a su familia. Con los años, logró consolidar una extensa carrera en cine, televisión y teatro, con participaciones en producciones como El hijo de la novia, Luna de Avellaneda y Vientos de agua.

Blanco interpretó a Ernesto Olaya en Vientos de agua (2006), la miniserie dirigida por Juan José Campanella que abordó las historias de inmigración entre la Argentina y España a través de distintas generaciones de una misma familia

Actualmente, Blanco protagoniza Empieza con D, siete letras, la comedia romántica escrita por Juan José Campanella y Cecilia Monti, dirigida por Campanella, que comparte con Victoria Almeida y que, después de su paso por la cartelera porteña, continúa su recorrido por distintos escenarios del país.