El comunicado de Tini Stoessel sobre la cancelación de su show en Miami: fallas técnicas y posibles acciones legales

La cancelación del show de Tini Stoessel el pasado domingo en Miami generó desconcierto y malestar entre los miles de fanáticos que esperaban ver a la artista en vivo en el marco de su gira Futttura. Ante los inconvenientes ocasionados a quienes compraron sus entradas, la cantante emitió un extenso comunicado explicando que el recital no pudo llevarse adelante por una serie de deficiencias técnicas, de montaje y vinculadas a la preparación del escenario.

El escrito detalla los incumplimientos técnicos y de seguridad que impidieron realizar el espectáculo en el Kaseya Center, responsabiliza al promotor local y anticipa que se evalúan posibles acciones legales por los perjuicios ocasionados.

El nuevo comunicado de Tini

El descargo reconstruye los hechos, menciona las fallas técnicas detectadas durante la jornada y hace referencia a las responsabilidades contractuales de las empresas involucradas en la organización, además de desligar a Stoessel y a su equipo de las responsabilidades por la cancelación. En este sentido, se hace hincapié en que, al momento de tomar la decisión de suspender el show, la artista y sus técnicos estaban en el recinto preparados para realizar el recital.

Además, se menciona que algunas de las deficiencias detectadas no podían solucionarse, mientras que otras requerían de un tiempo con el que no se contaba en la previa a la realización del show, incluso si se demoraba el inicio del evento.

En el comunicado, firmado por Horacio Díaz Sieiro, apoderado de la artista, se destaca: “Ante la gravedad del suceso acaecido, Tini desea poner de manifiesto los hechos y responsabilidades que llevaron a la imposibilidad de la realización del espectáculo programado”.

Tini lamentó el perjuicio que la cancelación del show supuso para los fans Instagram Tini Stoessel

En cuanto a cómo estaban distribuidas las obligaciones entre las empresas encargadas de la producción, se detalla: “Corresponde señalar que, de acuerdo con lo previsto en el contrato suscripto entre el productor general del espectáculo (Live World SRL), y el promotor local (ZCape Productions LLC), correspondía a este último el cumplimiento del rider técnico que forma parte del contrato, y la provisión, armado y montaje en término de los elementos detallados en éste (cláusulas B1 y C de las Condiciones Generales del Contrato)”.

Según el relato de la artista, las dificultades comenzaron durante las primeras horas de la jornada del domingo, cuando los equipos técnicos advirtieron sobre faltantes en los materiales necesarios para montar el escenario, instalar los sistemas de iluminación y video y garantizar la seguridad del personal. Frente a esas observaciones, la organización local habría asegurado que los inconvenientes estarían resueltos antes de las 20.

Tini en Futttura tinistoessel

“Durante el transcurso de todo el día 18 los equipos técnicos de Tini fueron señalando al promotor local las deficiencias y demoras en la provisión, instalación y puesta en funcionamiento del material técnico, y de seguridad, esencial para la realización del espectáculo, solicitando la urgente solución de estos inconvenientes que ponía en riesgo su realización”, remarca.

El comunicado agrega: “Frente a estos continuos reclamos, la respuesta del promotor local fue otorgar garantías de que el escenario y el equipamiento iban a estar en condiciones a la hora de inicio programado del espectáculo (20 horas)”. Sin embargo, las verificaciones realizadas durante la tarde evidenciaron que el montaje estaba lejos de encontrarse en condiciones para el evento, y se menciona que, entre las 19.20 y las 19.40, integrantes de los equipos técnicos de Stoessel y de la producción general inspeccionaron las instalaciones y elaboraron un informe sobre el estado del equipamiento, las tareas pendientes y los servicios que no habían sido provistos.

El relevamiento identificó, en primer lugar, materiales exigidos contractualmente que no habían sido suministrados por el promotor local, como los motores variables para las pantallas LED y la estructura de luces y video UFO, las escaleras necesarias para garantizar la seguridad del personal durante el montaje y el desarrollo del espectáculo, y los equipos de cámaras y lentes indispensables para realizar la transmisión audiovisual en vivo.

Según el documento, no se trataba de accesorios secundarios, sino de componentes contemplados en los requerimientos técnicos que debían estar disponibles. El informe detectó tareas de montaje sin terminar e indica que el sistema completo de iluminación seguía pendiente y las pantallas destinadas a reproducir las imágenes en vivo (sistema IMAG) no estaban instaladas. Además, remarca que tampoco se había habilitado ni montado el área destinada al almacenamiento y la preparación de los elementos de utilería que debían ingresar al escenario durante el show.

A eso se suma la falta de acondicionamiento del espacio para los cambios rápidos de vestuario y la ausencia de un área de trabajo debidamente definida para el responsable de coordinar las indicaciones del espectáculo, conocido como show caller, ni el sistema de monitoreo para esa función.

El relevamiento incluyó, además, elementos de montaje pendientes como las estructuras posteriores y laterales de las pantallas, las máquinas de humo y los sistemas láser. También se refiere a una serie de equipos que no se encontraban en condiciones de funcionamiento, como los “Strobos Riser, las calles laterales y el frontal FOH, los seguidores frontales y posteriores, los strobes y spots UFO, las barras de truss de video, las barras de piso, los spots Riser y las barras Riser”.

A las deficiencias del equipamiento se agregó la falta de un servicio de comunicación esencial para coordinar las tareas técnicas y operativas. Otro de los puntos fue el estado de los equipos que ya estaban instalados, pero todavía no habían sido configurados, calibrados o sometidos a las pruebas operativas y de seguridad correspondientes. En ese grupo se encontraban los sistemas de sonido, las pantallas del escenario y los sistemas de grabación, intercomunicación y monitoreo de audio.

“Todas estas deficiencias fueron debidamente verificadas y documentadas, e impidieron comprobaciones básicas de seguridad para la realización del show, poniendo en riesgo tanto la integridad física de Tini como del personal técnico afectado a su realización”, señala el comunicado tinistoessel

“Todas estas deficiencias fueron debidamente verificadas y documentadas, e impidieron comprobaciones básicas de seguridad para la realización del show, poniendo en riesgo tanto la integridad física de Tini como del personal técnico afectado a su realización”, resalta el escrito. Y suma: “Mientras que algunas de las deficiencias mencionadas eran de imposible subsanación, otras requerían tiempos incompatibles con la realización del espectáculo. Fue imposible realizar tareas básicas para la realización de un show de estas características, como la prueba de sonido tanto de Tini y sus invitados, así como las pruebas coreográficas imprescindibles”.

Además, se advierte: “Al momento de la cancelación del espectáculo tanto Tini como su equipo técnico se encontraban en el venue, totalmente preparados para la realización del espectáculo”. Y añade: “Aún sin ser su responsabilidad, en todo momento los equipos técnicos de Tini realizaron numerosas tareas tendientes a suplir los incumplimientos y deficiencias en el armado y puesta en funcionamiento de los elementos indispensables para la producción del espectáculo”.

Finalmente, la artista se refirió a las consecuencias que la cancelación tuvo para sus fans: “Tini lamenta profundamente los inconvenientes y decepción que sufrieron las miles de personas que habían adquirido sus entradas para presenciar el espectáculo, y deslinda todo tipo de responsabilidad sobre el grave suceso acaecido”. Y suma: “Lo acontecido importa una falta de respeto, en primer lugar, a las personas que tenían la expectativa de presenciar un espectáculo para el que habían comprado una entrada, en algunos casos, con muchos meses de anticipación, así como también a Tini y el personal de su gira, que vieron frustrada la posibilidad de ofrecer un show cuya realización esperaban con mucha ilusión, y para el que hicieron innumerables esfuerzos para su realización”.

En paralelo, el documento anticipa que la situación podría tener consecuencias judiciales. “Los equipos legales de Tini se encuentran evaluando eventuales acciones legales por los perjuicios que pudieran existir por los numerosos incumplimientos detallados en este informe”, concluye.