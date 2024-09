El desgarrador momento de Manu Viale, ante la pérdida de un embarazo: “Estuve tres semanas en una cama”

Escuchar

Manu Viale compartió un íntimo y desgarrador relato sobre la pérdida de un embarazo, un delicado proceso que atravesó en los últimos meses. La actriz y conductora se refirió a cómo vive el duelo y sus herramientas para superar este momento.

En su programa de streaming Circuito Cerrado (La Casa), la actriz contó por primera vez detalles sobre este doloroso episodio de su vida. El tema surgió durante una conversación en la que se referían a la situación de la cantante María Becerra, quien recientemente fue operada de urgencia, tras sufrir un embarazo ectópico.

En ese contexto, Viale reveló: “ Yo también perdí un embarazo hace dos meses . Recién ahora estoy empezando a poder contarlo y hablarlo, porque me costó mucho llevarlo ”, confesó conmovida.

La actriz, que contrajo matrimonio con el futbolista Federico Freire hace dos años, describió con crudeza los momentos más difíciles de esta experiencia, marcada por un sentimiento de tristeza que la mantuvo inactiva durante casi un mes. “Estuve tres semanas tirada en una cama, re deprimida ”, explicó, haciendo referencia al intenso proceso emocional y físico que atravesó. “Entendí que tenía que habitar ese dolor. Yo quería salir y mi cuerpo no quería, no podía salir. Mi cabeza era una cosa y mi cuerpo otra. En un momento, mi cabeza entendió que esto no iba más, pero mi cuerpo todavía tenía todo adentro”, recordó.

La actriz y hermana de Juana y Nacho Viale también reflexionó sobre cómo el duelo se manifestó de manera diferente en su esposo, Federico Freire, quien vivió la pérdida desde otra perspectiva. “Me costó mucho entender que el dolor de Fede era muy distinto al mío. Es un proceso”, comentó.

La conductora también se refirió a los sentimientos de enojo y angustia que tanto ella como su pareja experimentaron en las distintas etapas del duelo. Sin embargo, apuntó: “Trato de no buscarle una justificación. Tal vez más adelante me dé cuenta de que las cosas pasan por algo”.

Un romance que pasó por el altar

La actriz y el futbolista se casaron en diciembre de 2022 en una celebración rodeados de familiares y amigos. Los recién casados organizaron una gran fiesta para festejar su amor. “La boda 17.12.22″, escribieron en ese momento ambos en sus cuentas de Instagram, en donde compartieron imágenes del gran día y donde se los puede ver posando juntos y enamorados. En las fotos también está Juana Viale, hermana mayor de Manu, a quien le tocó oficiar la boda.

“Nos casamos para compartir y disfrutar de nuestro amor con nuestra gente. Hice una ceremonia hermosa y muy significativa, nos casaron mi hermana Juana y el hermano de Fede. Yo no me quería casar por iglesia, pero quería hacer una ceremonia. Fue más emocionante de lo que creí, Juana pensó unas palabras y escribió para guiar la ceremonia. Habló nuestra gente más cercana y tuvimos a todos nuestros amigos de testigos”, contó la intérprete a LA NACIÓN sobre aquel especial momento poco antes de celebrar su primer aniversario de casada.

La actriz y el futbolista dieron el "sí" en diciembre de 2022

El exjugador de Vélez y la actriz de 31 años se habían comprometido en 2021 cuando la pareja disfrutaba de unas vacaciones en Disney, uno de los lugares favoritos de ella. Con un posteo en las redes sociales, la joven mostró en octubre de ese año cómo fue el romántico momento en el que su novio se arrodilló, con el anillo en la mano, para pedirle matrimonio.

“Y un día... me tocó decir sí”, escribió entonces la hija de Ignacio Viale del Carril. Manuela reveló que el pedido la tomó por sorpresa. “¿Te lo esperabas? Ni en pedo. Vuelvo a ver el video y sigo sin poder creerlo”, expresó en ese entonces. Además, aprovechó la publicación para dedicarle un romántico mensaje a su pareja: “Gracias por ser tan único y por querer compartir tu vida conmigo. Por pensar en cada detalle y hacer de este momento una película que voy a guardar para siempre en mi cabeza. Te amo hoy y para siempre”, plasmó en su dedicatoria.

