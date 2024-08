El fuerte anuncio de Tori Spelling: “Voy a abrir una cuenta en OnlyFans para pagarle la universidad a mis hijos”

Escuchar

Pertenece a una de las familias más poderosas y ricas del mundo del espectáculo, pero no por eso tiene la vida asegurada. Y sus hijos, mucho menos. Tori Spelling aseguró, un poco en broma y otro poco en serio, que para afrontar los gastos de la educación universitaria de sus cinco herederos abrirá una cuenta en OnlyFans .

La confesión se produjo en el último episodio de su podcast Misspelling, en el que recibió como invitado a William Shatner, el legendario actor que interpretó al capitán Kirk en la saga Star Trek. Todo comenzó cuando el artista, de 93 años, señaló que Spelling tiene “muchos chicos que van a la escuela” y que “la universidad a la que eventualmente irán costará una fortuna”. La actriz, que es madre de Liam, de 17 años; Stella, de 16; Hattie, de 12; Finn, de 11; y Beau, de 7, todos fruto de su matrimonio con Dean McDermott, respondió: “ Tendré que abrir un perfil en OnlyFans para que puedan ingresar a la universidad ”.

Tori Spelling junto a sus cinco hijos y a su exmarido, Dean McDermott Instagram

La ocurrencia sorprendió a Shatner, que jamás había oído hablar del sitio de contenido para adultos, por lo que Spelling intentó explicarle: “Supongo que, originalmente, era una plataforma que estaba formada por más mujeres; no trabajadoras sexuales, pero algo por el estilo”. Shatner, confundido, la interrumpió: “Un momento, un momento... Cuando decís: ‘No son trabajadoras sexuales, pero sí algo similar’... ¡O lo son o no lo son! O se acuestan por dinero o no lo hacen. ¿Las personas que acceden están buscando aventuras sexuales?”. “Sí”, confirmó la estrella de Beverly Hills 90210. Y agregó: “Pero OnlyFans se transformó en… Ahora hay comediantes y chefs... Y hay videos, y la gente paga. Podés suscribirte. Y muchas actrices lo hacen ahora y muestran cosas ”. Shatner se preguntó qué tipo de “cosas” se mostraban, a lo que Spelling respondió: “Si estás en bikini o algo revelador y la gente se suscribe y paga más, pueden obtener, por ejemplo, una foto tuya con tus senos al descubierto, o algo más”.

“Lo que estás diciendo es que hay una aplicación a la que puedes acudir para obtener ayuda financiera, como GoFundMe”, indicó el actor, y le sugirió que el nombre de una recaudación de fondos podría ser fácilmente “Necesito ayuda para criar a mis hijos”. Riendo, Spelling admitió: “Es que realmente lo necesito. ¿Podemos empezar a hacerlo? Es necesario educar a mis hijos sobre el dinero para que no terminen como yo “. Y Shatner le sugirió otra alternativa: “Dejalos trabajar. Apuesto a que la mayor es buena en aritmética”.

“No”, le respondió la anfitriona, risueña. Y su colega insistió. “¿Le va bien en historia? ¿Es buena jugando al voley?”, se preguntó. Y ante la respuesta negativa, buscó nuevas alternativas: “¿Se le da bien quedarse en casa?”. Y ahí sí, Spelling contestó con entusiasmo: “¡Sí!”. “Entonces, que se quede en casa y que la gente le pague para que se quede en casa y no se meta en su vida”, dijo Shatner riéndose, mientras Spelling soltaba: “¡Sí! ¡Eso es OnlyFans!”.

Esta no es la primera vez que la hija del mítico productor televisivo Aaron Spelling se refiere a la plataforma de contenido erótico personalizado. En enero de 2023 contó: “ Soy amiga de Denise Richards desde hace muchos años. Cuando anunció que había abierto una cuenta en OnlyFans , yo estaba fascinada. No voy a mentir; pensaba: ‘Tengo que verlo. ¿Qué contenido subirá?’ ”. Y entonces, no pudo resistirse. Luego de enterarse de que para ver el contenido debía suscribirse, lo hizo, pero con un “nombre falso”. “¡Es fascinante!”, continuó la intérprete de 49 años. Tan fascinante, que luego depositó más dinero en la cuenta para tener un mayor acceso al contenido. “Solo quería ver. ¡Es mi amiga! Me preguntaba qué tanto iba a mostrar”, se justificó.

Su entusiasmo y su curiosidad la llevaron a hacer un nuevo depósito en la cuenta de Richards para tener el privilegio de poder enviarle un mensaje directo a su amiga. Y entonces, luego de pensarlo un rato, le escribió: “Oye, me encanta lo que estoy viendo. Me gustaría ver más”. ¿Cuánto terminó gastando la estrella para ver el contenido de su colega? “En el transcurso de dos días, unos 400 dólares”, reveló, entre risas. Y agregó, a manera de resumen: “¡No podía parar!”.

