La extraña confesión de Tori Spelling: no bebe agua ni ningún líquido que le sirvan por miedo a que la envenenen

Tori Spelling suele sorprender con sus confesiones. Este martes, en su pódcast MisSpelling, la exprotagonista de Beverly Hills 90210 contó que “odia el agua” y que no bebe ningún líquido servido por otro porque tiene pánico de que la envenenen.

“ No bebo agua. Y cuando digo que no bebo agua, es que no consumo ni una gota ”, indicó la actriz de 51 años. Y agregó. “¡Nadie sabe cómo sigo viva! Soy como un cactus. Solo riéguenme de vez en cuando y de alguna manera sobrevivo. Pero le tengo aversión”.

Además, indicó que suele pensar que sus bebidas pueden estar envenenadas y explicó que cuando su exmarido, Dean McDermott, recientemente le entregó una conocida bebida gaseosa de origen inglés fabricada con agua mineral, jengibre, azúcar y limón, pensó que le había puesto “algo”.

“Soy la hija de Aaron Spelling , hola”, explicó, haciendo referencia a su difunto padre, quien produjo programas televisivos exitosos como Dinastía, Los ángeles de Charlie, Beverly Hills, 90210 y Melrose Place, a quien la actriz definió como “el creador de la narrativa dramática”.

Tori contó luego que su exesposo le respondió: “Sos la madre de mis hijos. ¿Por qué querría envenenarte?“. Y ella le respondió: ” No es personal. Pienso esto sobre todo el mundo ”.

Según explicó después, durante su niñez, su madre Candy le daba medicamentos mezclados con jarabe de bebida cola. “Yo le decía: ‘¿Qué pusiste aquí? ¿Qué me estás dando?’ Y ella decía siempre lo mismo: ‘¿Qué, crees que estoy tratando de envenenarte?’”.

“Esto se remonta a mi infancia”, continuó Spelling. “Este miedo loco e irracional a que otras personas me den líquidos... No bebo agua. No digo que tengo miedo al agua, simplemente me gusta decir que odio el agua. Le tengo alergia ”.

La actriz, que es madre de Liam, de 17 años; Stella, de 16; Hattie, de 13; Finn Dave , de 12; y Beau Dean , de 8, relató, además, que se obligó a beber agua cuando estaba embarazada. “Lo hice porque tenía a que hidratar al bebé que crecía dentro de mí. Pero en mi mente, pensaba: ‘Estoy bebiendo por ellos, no por mí’”.

“Puedo beberme una copa de vino en dos segundos, no hay problema. Pero tomo unos sorbos de agua y trago con cuidado, y de repente siento que tengo ganas de vomitar”, indicó.

Un par de semanas atrás, la actriz amplió una historia que ya había relatado, pero reveló el hilarante desenlace. Spelling volvió a referirse a la cifra que gastó en el OnlyFans de su amiga Denise Richards y relató que su entonces esposo, McDermott, terminó siendo acusado de ser el responsable de los gastos.

La actriz de Scary Movie y McDermott todavía estaban juntos en ese momento y se preparaban para disfrutar de la cena de Navidad con sus hijos cuando surgió el tema de la entonces flamante plataforma de contenido para adultos y se enfrascaron en una discusión.

Spelling adoptó la postura de defender a la plataforma social porque conoce a muchas personas, incluida Richards, que se habían unido a ella. Luego, para dejar aún más marcada su posición y colaborar con su colega, se suscribió a la cuenta OnlyFans de la estrella de Criaturas salvajes con un nombre falso.

“Es genial. Porque déjame decirte que te enganchan”, bromeó. “Porque juega con el hecho de que si te suscribís y pagas una cuota, recibirás algo especial de Denise. Así que esperé y esperé”, rememoró.

“No voy a mentir; pensaba: ‘Tengo que verlo. ¿Qué contenido subirá?’¡Es fascinante!”, continuó la intérprete. Tan fascinante, que luego depositó más dinero en la cuenta para tener un mayor acceso al contenido. “Solo quería ver. ¡Es mi amiga! Me preguntaba qué tanto iba a mostrar”, se justificó.

Su entusiasmo y su curiosidad la llevaron a hacer un nuevo depósito en la cuenta de Richards para tener el privilegio de poder enviarle un mensaje directo a su amiga. Y entonces, luego de pensarlo un rato, le escribió: “Oye, me encanta lo que estoy viendo. Me gustaría ver más”.

La actriz estaba convencida de que esos mensajes funcionaban como los DM de otras redes y que su colega respondería “de inmediato”. Varias horas más tarde. Spelling recibió un mensaje de Richards, pero no era lo que esperaba: la actriz la invitaba a pagar por contenido adicional, y ella decidió hacerlo.

¿Cuánto terminó gastando la estrella para ver el contenido de su colega? “En el transcurso de dos días, unos 400 dólares”, reveló, entre risas. Y agregó, a manera de resumen: “¡No podía parar!”.

Esa misma semana, su contadora la contactó para informarle sobre los gastos. “En pocas palabras… Me llamó y me dijo con tono solemne: ‘No sé cómo decirte esto’. Yo me asusté y le pregunté qué había pasado. Y ella me respondió: ‘Creo que Dean está buscando chicas en OnlyFans. Lo siento mucho’”.

“Cuando le pregunté cuánto había gastado y me dijo que 452,28 dólares, confesé que había sido yo. Le dije: ‘No sé qué pasó. Gasté todo ese dinero’”.

LA NACION

