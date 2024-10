El furioso descargo de Ángel de Brito contra la producción de su programa

Ángel de Brito regresó a LAM, después de disfrutar unas vacaciones en Necochea , pero su vuelta al programa tuvo lugar en medio de un clima de tensión y reclamos. Ante una serie de inconvenientes, el conductor manifestó su descontento hacia el equipo de producción del ciclo que conduce por América.

Apenas unos minutos antes del inicio del programa, el periodista lanzó un mensaje contundente a través de su cuenta en X, dejando en claro su malestar: “Ya arrancamos el milagroso LAM que sin producción sale al aire igual. Seguimos batiendo récords”, escribió, en un tono que dejó ver su enojo.

En una segunda publicación fue más filoso aún: “Es muy difícil trabajar con vagos. Pero también es un desafío”. Con esta declaración, el periodista de espectáculos hizo explícito su disgusto con el equipo de producción, aludiendo a una falta de esfuerzo y compromiso que, según él, persiste en el ambiente laboral del ciclo.

Ante su dichos, los mensajes de apoyo de sus seguidores no se hicieron esperar. “Estás dando mucho, no solo vos sino también las chicas del panel”, expresó un usuario. “Cambiá de canal, en América no te apoyan; son lo mejor y más visto del canal y no les tiran un centro”, agregó una mujer. “No te hagas drama, nosotros siempre te bancaremos”, manifestó otra usuaria.

No es la primera vez en que el comunicador muestra su descontento con su equipo. Los reclamos de De Brito en este último incidente no son casos aislados, sino que se suman a una lista de críticas que ha hecho públicas en diversas ocasiones. Durante el ciclo en vivo, el conductor ha señalado errores en los videographs y expresado quejas por videos o fragmentos que deberían estar disponibles en el momento, pero no lo están, e incluso debido a inconvenientes técnicos que entiende que no deberían ocurrir.

Uno de los incidentes más recordados sucedió en noviembre de 2022, cuando el periodista se encontraba realizando un móvil en vivo con la abogada Ana Rosenfeld. Durante la transmisión, la imagen se congeló y la reacción del conductor no se hizo esperar: “¿Es broma? ¿No estamos pagando los móviles? ¿Qué está pasando? Vamos a hacer otro papelón, como todas las semanas”, dijo. Nazarena Vélez, que también formaba parte del equipo en ese momento, intentó calmar la situación, pero De Brito fue contundente: “No, yo estoy tranquilo, pero es un mamarracho. Acá algún responsable hay. Me va a dar algo, que estoy con los móviles que no funcionan hace una semana”, expresó el periodista, enfatizando su frustración por la aparente falta de organización.

Un julio de 2021, De Brito también había apuntado al aire contra la producción de LAM por los errores que cometieron en esa ocasión en la redacción de los videographs. Tras un repudiable exabrupto que convirtió a Cinthia Fernández en tendencia, se le recriminó al conductor una falta de ortografía en el zócalo televisivo y el conductor se disculpó: “Vergüenza. Hace meses que pido que solucionen esto”, manifestó.

En los últimos días, el presentador estuvo ausente de LAM porque se tomó unos días de descanso, tiempo en el cual Yanina Latorre asumió la conducción del programa. Mientras tanto, Cinthia Fernández, quien tiene un contrato para asistir una vez a la semana, no se presentó ni la semana pasada ni esta. Sin filtro, Latorre apuntó contra su compañera por su falta de asistencia, lo que llevó a la panelista a responderle a través de X. Primero publicó un mensaje que luego eliminó, reemplazándolo por un extenso escrito en el que explicó el motivo de su ausencia. Al regresar y enterarse de todo lo ocurrido, De Brito también se sumó a X para hacer un comentario irónico: “Me fui dos días y están todos haciendo quilombo, ¿no? ¿Qué les pasa a las angelitas?”, escribió el conductor, mencionándolas directamente.

