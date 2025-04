Rating: cuánto midió el descargo de Costa contra Canosa y el inesperado logro de Ángel de Brito frente a Telenoche

La escandalosa denuncia que hizo Viviana Canosa contra Lizy Tagliani y otros famosos siguió siendo cadena nacional en toda la televisión. Desde noticieros a programas de chimentos, todos se dedicaron a debatir el tema, luego de que la periodista hiciera una presentación en Comodoro Py. El episodio tiene todos los condimentos para ser atractivo: una denuncia mediática, figuras famosas involucradas, un robo y otras acusaciones de por medio, le dieron a la pantalla chica la receta para que más público se sume a consumir todos los programas que se ocuparon del escándalo.

Canosa continuó dando detalles de la denuncia que hizo en la Cámara Federal de Casación Penal y apuntó contra varios famosos. La conductora de eltrece decidió adelantar la fecha en la que acudió a Comodoro Py, ya que según contó en Viviana en vivo recibió presiones y una advertencia de que le iban a embarrar la cancha. En la tarde de este martes sumó nuevos enemigos, ya que apuntó contra Beto Casella, Georgina Barbarossa y Paulo Vilouta. Un nuevo discurso encendido de la periodista le dio un buen promedio de rating de 4,5 puntos, la segunda mejor marca desde su debut.

A diferencia del lunes, Lizy Tagliani hizo un fuerte descargo en A la Barbarossa en el que dejó claro que irá a la justicia hasta las últimas consecuencias para demostrar que nunca robó ni tocó a un menor en su vida. “Si la Justicia argentina no me da las respuestas que necesito, no dice lo que yo espero que diga, porque es la verdad, voy a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y te puedo asegurar, Georgina, que por la memoria de mi mamá, y por el orgullo que va a sentir mi hijo de mí y mi familia, voy a marcar un precedente”, aseguró la conductora y adelantó que iba a querellar a Canosa. Con un promedio de 5,8, la segunda medición más alta del ciclo, el programa de Georgina le ganó a todos sus competidores. En tanto, Puro show obtuvo 3 puntos, Mujeres argentinas 2,7 y Lape Club Social Informativo cosechó 2.

Pero la verdadera batalla se dio en vivo por la tarde , mientras en la pantalla de eltrece Viviana daba más detalles de su denuncia, enfrente, en Corta por Lozano, Costa contó su verdad: “Yo tengo un grave problema y es que me embandero en causas que no son las mías y por eso tuve un vuelto espantoso. La cantidad de cosas que escuché sobre mi persona y la de Lizy, el delirio es total. No puedo entenderlo, pero a la vez sé dónde trabajo y no me sorprende. Sé que todo esto me lo estoy morfando por defender a una amiga mía y si es así, muero en mi ley”. El ciclo de Verónica Lozano, competencia de Canosa, ganó ampliamente su franja con un promedio de 7,1 puntos , fue el quinto programa más visto del día y la segunda medición más alta en lo que va del año.

Los demás ciclos fueron potenciados por el tratamiento de este tema y subieron sus números: Sálvese quien pueda con Yanina Latorre promedió 3,8, Intrusos 3,2, A la tarde 2,6 y Los profesionales de siempre obtuvo 2,4 puntos, la segunda medición más alta desde su debut. Pero sin lugar a dudas, quien más sacó provecho de este escándalo fue LAM que cosechó un promedio de 5,3 y un pico de 6,1 , la segunda marca más alta en lo que va del año, y le ganó a Telenoche que marcó 4,9 . El programa de Ángel de Brito encontró el horario justo y la manera de contar lo que todos cuentan, pero de manera diferente. Esto sumado a la información que manejan del mundo del espectáculo, lo posicionan como líder del rubro, en una franja muy competitiva.

Ángel de Brito, anoche al frente de su programa, que logró ganarle en rating al noticiero de eltrece, Telenoche Cecinini, Maria Azul (Editora de Espectáculos)

Este martes todo fue escándalo y polémica en la televisión , ya que Gran Hermano obtuvo un promedio de 16,8 puntos y un pico de 17,1, la marca más alta de las últimas tres semanas, con la sanción que recibieron Ulises Apóstolo y Gabriela Gianatassio por haber hecho trampa en el desafío de preguntas y respuestas por la moto. Todo comenzó cuando dentro de la casa y en redes sociales empezaron las sospechas que luego confirmó Gran Hermano cuando la brasileña admitió que recibió ayuda durante la competencia. Automáticamente, fue descalificada y ella junto al cordobés fueron fulminados por el “Big”. La prueba se volvió a jugar y Catalina Gorostidi, ganadora de la misma, mandó a placa nuevamente a Luz Tito, que había sido bajada cuando se anuló la jugada de la fallida líder.

Por otro lado, la interpretación de varias escenas de la película Esperando la carroza, por parte de los jugadores, logró recaudar 52 millones de pesos para La casa del teatro. Este combo le permitió a Telefe quedarse con el prime time por una gran diferencia con respecto al eltrece: 12,1 contra 5 puntos. Espiando la casa obtuvo 14,1, la segunda parte de GH promedió 12,6, ¡Ahora caigo! con Darío Barassi fue lo más visto de su canal con 5,8, mientras que ¡The Balls! con Guido Kaczka hizo 4,7 puntos.

Ariel López Cucatto Por