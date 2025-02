El protagonista de Ugly Betty fue arrestado por agresión y resistencia a la policía: “Extremadamente intoxicado”

Eric Mabius, el actor que le dio vida a Daniel Meade en la versión estadounidense de la célebre telenovela colombiana Betty la fea, fue arrestado ayer por la madrugada en Florida por agresión y resistencia a la autoridad luego de participar de una pelea en un bar en la ciudad de Yulee.

Según publicó el portal Page Six, el veterano actor fue detenido por oficiales del Departamento del Sheriff del Condado de Nassau alrededor de las 2 y cuarto de la madrugada. Mabius, de 53 años, fue llevado al centro de detención del condado de Nassau a las 5:45.

El episodio que terminó en arresto

El informe de arresto que reprodujo en partes el portal estadounidense indica que Mabius estaba en el bar con una amiga a la que el camarero y otros clientes le pidieron “varias veces” que se fuera porque ella “continuamente era irrespetuosa”. La situación se tensó cuando la mujer intentó escupir a una de las clientas. En ese momento, la presunta víctima le dijo que se fuera del bar y comenzó a empujarla. Fue entonces cuando el actor se habría sumado a la gresca, tirando al piso tanto a su compañera como a la presunta víctima .

La foto tomada tras la detención del actor Eric Mabius

Según relató la mujer que realizó la denuncia a la policía, “ Eric se puso encima de ella y le tiró del pelo, arrancándole un puñado del cuero cabelludo ”. “Varias personas en el bar”, dice el informe, alcanzaron a apartar a Mabius y a su amiga de la pelea. Un testigo presencial sumó que también fue escupido por la amiga del artista, pero se negó a presentar cargos.

Los oficiales afirmaron que Mabius y la mujer estaban “extremadamente intoxicados” y “seguían intentando gritarle a todo el mundo en el bar” cuando llegaron. Luego, aseguraron que la situación se complicó, que el actor se negó a colaborar y que “no seguía órdenes simples como sentarse en el banco”. En un momento, el actor “trató de pararse y caminar detrás” del oficial que lo arrestó mientras investigaba el incidente. “ Varios agentes tuvieron que escoltarlo de vuelta al banco y lo arrestaron por resistirse sin violencia ”, reza el texto. Mabius no fue el único arrestado: su amiga también fue retenida por la policía luego de tirarse al piso y negarse a escuchar a los oficiales.

Mabius fue acusado, publicó el sitio TMZ , de dos delitos: agresión y resistencia a un oficial sin violencia . Ambos son delitos menores. Según se desprende de la foto que le tomaron en la dependencia policial, el actor parecía haber sufrido lesiones: en la postal se puede ver un moretón en la esquina de su ojo derecho.

Quién es Eric Mabius

Eric Mabius saltó a la fama a mediados de los años 90 pero cosechó una gran popularidad gracias a su interpretación de Daniel Meade, el editor de Mode, la prestigiosa revista de moda en la que trabaja Betty, interpretada por America Ferrera. La serie de ABC estuvo en el aire entre el 2006 y el 2010. Mabius también participó en la televisión en producciones como The L Word, The O.C. y Chicago Fire. Además, cuenta con una amplia trayectoria en teatro.

America Ferrara y Eric Mabius en Ugly Betty IMDB.com

Por su trabajo en Ugly Betty, el actor obtuvo dos nominaciones a los Premios del Sindicato de Actores, en 2007 y en 2008. El año pasado, se refirió a sus excompañeros de elenco con especial cariño. “Me divertí mucho trabajando con todos”, dijo en una nota que le concedió a la revista Us Weekly durante la promoción de su última película de Hallmark Mystery, Signed, Sealed, Delivered: A Tale of Three Letters. “No tengo nada malo que decir sobre ninguno de ellos”, agregó.

Además de elogiar a sus antiguos compañeros de set, Mabius expresó su satisfacción en relación al impacto que tuvo la novela en el público más joven. “Hay toda una nueva generación de padres que tienen mi edad presentando a sus hijos a la serie y teniendo otro tipo de experiencia viendo la serie juntos”, se emocionó. “Es realmente genial”.

LA NACION