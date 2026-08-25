El teatro independiente denuncia desfinanciamiento del INT y advierte por el impacto en las salas de todo el país

Representantes del teatro independiente de distintos puntos del país se reunieron este lunes en Timbre 4, en el barrio porteño de Boedo, para expresar su preocupación por la situación del Instituto Nacional del Teatro (INT) y advertir sobre las consecuencias que —según expresaron — la reducción de recursos y los cambios en su funcionamiento tienen sobre las salas y las producciones.

La conferencia reunió alrededor de una misma mesa a representantes de Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Río Negro, de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, entre ellos Gonzalo Pérez, presidente de la Asociación Argentina del Teatro Independiente (Artei). También participaron actores, directores y referentes de distintas organizaciones vinculadas con la comunidad teatral.

Referentes de Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Río Negro, provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires participaron de la conferencia y leyeron un documento consensuado entre las distintas redes de salas independientes

El encuentro comenzó con la lectura de un documento consensuado entre las diferentes redes de salas independientes. Luego, cada uno de los representantes tomó la palabra para describir la situación de cada región. “¡Devuelvan los fondos al INT!” fue una de las consignas del comunicado, en el que los firmantes denunciaron lo que definieron como un proceso de “desfinanciamiento”, “debilitamiento institucional” y “paralización” del instituto.

El reclamo por los recursos

Uno de los principales ejes estuvo relacionado con el financiamiento del INT. Según explicaron los representantes durante la conferencia, la principal fuente de recursos del organismo proviene de la recaudación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que percibe tasas y gravámenes de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual. En el documento sostuvieron que la Ley Nacional del Teatro N°24.800 prevé que el 10% de esa recaudación sea transferido al instituto.

Las organizaciones señalaron también que los cambios tecnológicos registrados en el sector audiovisual provocaron durante los últimos años una disminución relativa de esos ingresos y aseguraron que desde hace tiempo reclaman una actualización del esquema que contemple a plataformas y aplicaciones.

Pero el cuestionamiento central estuvo puesto en los recursos correspondientes a 2025. Durante la lectura del comunicado expresaron: “En 2025 el INT no recibió más de 5000 millones de pesos que el Enacom debería haberle transferido y que nunca llegaron al instituto. ¿Dónde está todo ese dinero? ¿Para qué se usó?”.

Cristina Banegas: “La cultura está en grave peligro”

La convocatoria también contó con la presencia de actores, directores y referentes. Entre ellos estuvo Cristina Banegas, actriz, directora e integrante de El Excéntrico de la 18, espacio que este año cumple cuatro décadas de actividad.

En diálogo con LA NACION, Banegas explicó que decidió acompañar la convocatoria tanto por su pertenencia al teatro independiente como por considerar que el reclamo forma parte de una discusión más amplia. “Estamos en esta misma lucha por la defensa de la cultura, del derecho a la cultura y del teatro”, sostuvo.

Cristina Banegas acompañó el reclamo en representación de El Excéntrico de la 18 y advirtió: “Esa estructura invisible que es la cultura, que nos sostiene y que es también parte de nuestra memoria, está en grave peligro”

La actriz y directora destacó, además, el lugar que ocupa la actividad en la Argentina. “Nosotros, los que vivimos en la Argentina, somos muy teatreros. Es una cualidad de nuestra identidad nacional y creo que eso es extraordinario y muy poco habitual en el planeta”, expresó.

Para Banegas, lo que está en discusión excede incluso el funcionamiento de los espacios. “Esa estructura invisible que es la cultura, que nos sostiene, nos acompaña y que es también parte de nuestra memoria y que está en grave peligro”, advirtió.

El funcionamiento institucional

Otro de los puntos planteados durante el encuentro fue el funcionamiento institucional del INT. Las organizaciones cuestionaron las demoras en los concursos públicos destinados a cubrir los cargos de representantes provinciales y sostuvieron que esa situación debilita el carácter federal del organismo.

Según relataron durante la conferencia, realizaron pedidos de acceso a la información pública para conocer los motivos de esas demoras y también para obtener precisiones sobre los recursos que no fueron transferidos.

Durante el intercambio posterior apareció además la preocupación por el proyecto conocido como “Ley Hojarasca”, que contempla la derogación de distintas normas. Los representantes cuestionaron particularmente la posible eliminación de la Ley 14.800, sancionada en 1959 y destinada a preservar el uso teatral cuando una sala alcanzada por la norma es demolida.

“La cultura es un derecho”

Gonzalo Pérez, presidente de Artei, encabezó la conferencia junto con representantes de distintas regiones; “no estamos reclamando plata, estamos reclamando teatro; el dinero es un medio nada más”, concluyó

Hacia el cierre, las organizaciones buscaron enmarcar el reclamo más allá del sostenimiento económico de las salas y defendieron el acceso a la actividad cultural como uno de los objetivos de la Ley Nacional del Teatro.

“Quienes firmamos esta declaración y hacemos teatro independiente creemos que la cultura es un derecho y vamos a seguir peleando para que nadie lo olvide. Nuestra Ley 24.800 no solamente garantiza que se promueva la actividad teatral, sino también el acceso de la comunidad a esta manifestación artística”, expresaron.