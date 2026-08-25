El triángulo amoroso de Geena Davis en los 80: de los brazos de Christopher McDonald a un romance con Jeff Goldblum

Christopher McDonald hizo repaso de su vida sentimental y recordó la decepción amorosa que sintió tras la ruptura de su compromiso con Geena Davis décadas atrás. El actor confesó que en ese momento se sintió “devastado” al enterarse de que su por entonces pareja había iniciado una relación con Jeff Goldblum.

Durante una retrospectiva de su carrera organizada por la Fundación SAG-AFTRA, el intérprete de 71 años se refirió al romance que vivió con la ganadora del Oscar a mediados de los años 80, cuando ambos llegaron a comprometerse a pesar del posterior abrupto final del vínculo.

McDonald conoció a Davis tras el final de su primer matrimonio. “Geena y yo estuvimos comprometidos durante unas cinco semanas, y ella se enamoró de Jeff Goldblum durante el rodaje de su primera película en Europa”, relató. Y sumó: “Y no lo culpo, ella es increíblemente hermosa, pero, ya se sabe, en los rodajes pasan cosas, y yo me quedé realmente destrozado”, recalcó.

Christopher McDonald contó que se sintió devastado tras la ruptura Jordan Strauss - Invision

El artista dio más detalles sobre aquel difícil período personal: “En aquel momento estaba interpretando a Laertes en Hamlet y me quedaban tres semanas para terminar; luego iba a ir a reunirme con ella, pero recibí la mala noticia por parte de Ed Begley... Me hizo una jugada sucia”, resumió.

En cuanto al vínculo entre Davis y Goldblum, tras conocerse en el rodaje de la película Transylvania 6-5000 en 1985, ambos artistas se casaron en noviembre de 1987, pero se divorciaron pocos años después, en 1990. En paralelo, la actriz y McDonald volvieron a encontrarse por aquellos años con motivo de la participación de ambos en Thelma & Louise en 1991. Fue entonces cuando llegaron a reconciliarse, tras compartir pantalla como marido y mujer en la película.

“Literalmente, Davis le dijo al director [Ridley Scott]: ‘¿A quién elegiste para interpretar a mi esposo?’, y él le respondió: ‘Oh, te encantará, es alto, es gracioso, eh... ¿cómo se llama? Chris McDonald’, y entonces ella dijo: ‘Yo salí con él’, y él le respondió: ‘¡Aún mejor, perfecto!’”.

Jeff Goldblum y Geena Davis se casaron en 1987 y se divorciaron tres años más tarde Jordan Strauss - Invision

La profesión a los 70

A sus 70 años y después de una carrera marcada por destacados papeles y reconocimientos, Davis volvió a acaparar la atención recientemente por su incorporación a The Boroughs: jubilación rebelde, serie en la que interpreta a una exmanager musical que vive en una particular residencia para adultos mayores, donde termina ocupando un lugar central dentro de la comunidad. La ficción creada por los hermanos Duffer, responsables de Stranger Things, es una combinación de misterio, ciencia ficción y humor y tuvo una recepción positiva tras el estreno de su primera temporada en mayo.

Sin embargo, la expectativa por continuar la historia se vio interrumpida cuando Netflix anunció su cancelación, una decisión que sorprendió tanto a los seguidores como a la propia actriz, quien reconoció que no logra comprender las razones esgrimiadas por la plataforma, especialmente porque la serie continuaba apareciendo entre los contenidos más vistos de Netflix cuando se comunicó su cancelación.

“Afortunadamente, los productores, que se convirtieron en nuestros queridos amigos, pudieron avisarnos antes de que se hiciera pública la noticia, y todos estamos muy decepcionados. Honestamente, no sé qué pasó”, contó la actriz en una entrevista con The Hollywood Reporter. Y sumó: “Creo que es bastante raro que una serie no sea renovada y que se anuncie su cancelación mientras sigue estando entre las diez más vistas”, sostuvo.