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En fotos: así fue la íntima despedida a Antonio Grimau en la Chacarita

Este miércoles, el actor recibió su último adiós antes de ser cremado en el cementerio porteño; su núcleo más cercano estuvo presente, en medio de muestras de profundo dolor

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El núcleo más cercano de Antonio Grimau, integrado por sus dos hijas, rompe en llanto y se une en un fuerte abrazo junto al féretro, en el cementerio de la Chacarita
El núcleo más cercano de Antonio Grimau, integrado por sus dos hijas, rompe en llanto y se une en un fuerte abrazo junto al féretro, en el cementerio de la ChacaritaGerardo Viercovich
El último adiós comenzó cerca del mediodía este miércoles en Chacarita. El féretro arribó con una inmensa corona de flores blancas, entre las que se destacaron las margaritas
El último adiós comenzó cerca del mediodía este miércoles en Chacarita. El féretro arribó con una inmensa corona de flores blancas, entre las que se destacaron las margaritas Gerardo Viercovich
Además de su hijo Lucas que falleció en 2010, el actor era padre de Luciana y Antonia Rebolini. Además tenía cuatro nietas: Brisa, Valentina, Zoe y Olivia
Además de su hijo Lucas que falleció en 2010, el actor era padre de Luciana y Antonia Rebolini. Además tenía cuatro nietas: Brisa, Valentina, Zoe y Olivia Gerardo Viercovich
Los restos del actor habían sido velados en Palermo este martes; Víctor Laplace, Ana María Picchio, Arturo Puig y Carlos Rottemberg fueron algunos de los que estuvieron presentes
Los restos del actor habían sido velados en Palermo este martes; Víctor Laplace, Ana María Picchio, Arturo Puig y Carlos Rottemberg fueron algunos de los que estuvieron presentesGerardo Viercovich
Muestras de profundo dolor en la despedida al actor que forjó una nutrida carrera en cine, televisión y teatro
Muestras de profundo dolor en la despedida al actor que forjó una nutrida carrera en cine, televisión y teatroGerardo Viercovich
Walter Quiroz dijo presente en este último adiós; el actor se mostró muy compungido por la pérdida de su colega y amigo, con quien compartió la puesta teatral de El anatomista, entre otros proyectos
Walter Quiroz dijo presente en este último adiós; el actor se mostró muy compungido por la pérdida de su colega y amigo, con quien compartió la puesta teatral de El anatomista, entre otros proyectosGerardo Viercovich
Quiroz se acercó a las hijas del actor para contenerlas y sacarles una sonrisa en tal dificil momento
Quiroz se acercó a las hijas del actor para contenerlas y sacarles una sonrisa en tal dificil momentoGerardo Viercovich
Otro de los actores que se acercó a despedir a Grimau fue Norberto Gonzalo
Otro de los actores que se acercó a despedir a Grimau fue Norberto GonzaloGerardo Viercovich
Entre lágrimas, sus hijas llevan el cuerpo de su padre hasta el crematorio
Entre lágrimas, sus hijas llevan el cuerpo de su padre hasta el crematorio Gerardo Viercovich
A diferencia del velatorio, al que asistieron una gran cantidad de figuras, la despedida en Chacarita fue súper íntima: sólo familiares y amigos más cercanos
A diferencia del velatorio, al que asistieron una gran cantidad de figuras, la despedida en Chacarita fue súper íntima: sólo familiares y amigos más cercanos Gerardo Viercovich
Grimau se encontraba internado desde hace días en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer. Según reveló la periodista Pía Shaw, una semana antes de su muerte el actor decidió bajarse de una obra que iba a protagonizar junto a Andrea del Boca en la proxima temporada en Carlos Paz por problemas de salud
Grimau se encontraba internado desde hace días en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer. Según reveló la periodista Pía Shaw, una semana antes de su muerte el actor decidió bajarse de una obra que iba a protagonizar junto a Andrea del Boca en la proxima temporada en Carlos Paz por problemas de saludGerardo Viercovich
Las hijas del actor, entre lágrimas
Las hijas del actor, entre lágrimasGerardo Viercovich
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