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En fotos: de Kylie Jenner y Adriana Lima a la sorpresiva reaparición de Gisele Bündchen en el desfile de Victoria’s Secret
El tradicional espectáculo de lencería se celebró en Los Ángeles con looks deslumbrantes, regresos históricos y un corpiño de 50 millones de dólares que se robó todas las miradas
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LA NACION
Otra de las grandes sorpresas de la noche fue la aparición de Gisele Bündchen, quien, a 20 años de su último desfile para Victoria’s Secret, participó a través de dos videos grabados. En el primero, emitido antes de que Bella Hadid abriera la pasarela, la supermodelo brasileña apareció con un conjunto rosa y el tradicional robe de la firma y preguntó: “¿Están listos para el show?”.
Al finalizar el espectáculo, volvió a aparecer en pantalla y dejó una frase que despertó expectativas sobre un posible regreso: “Van a verme mucho más, muy pronto”.
Aunque se retiró de las pasarelas en 2015, su última participación en el desfile de la marca había sido en 2006. Por ahora, no confirmó si volverá a desfilar.
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