En fotos: de Kylie Jenner y Adriana Lima a la sorpresiva reaparición de Gisele Bündchen en el desfile de Victoria’s Secret

El tradicional desfile de Victoria’s Secret regresó este domingo 18 de octubre a Los Ángeles con una de sus mayores sorpresas: Kylie Jenner debutó en la pasarela con el Fantasy Bra, un corpiño valuado en 50 millones de dólares, confeccionado por Jacob & Co. con 4410 diamantes naturales y una piedra amarilla central de 75,54 quilates Richard Shotwell - Invision

Bella Hadid fue la encargada de abrir el desfile con un look inspirado en la primavera: un corpiño adornado con flores, una minifalda verde brillante y unas imponentes alas formadas por delicadas ramas cubiertas de flores de distintos colores; y completó el conjunto con zapatos de taco al tono y el pelo rubio suelto. La modelo, de 30 años, fue la elegida para inaugurar un espectáculo inspirado en las estaciones del año Richard Shotwell - Invision

Después de 16 años alejada de esta pasarela, la modelo británica Rosie Huntington-Whiteley volvió a lucir las emblemáticas alas de la firma. La actriz y empresaria, que debutó en el desfile en 2006, presentó dos conjuntos: uno con un abrigo de inspiración invernal y otro de lencería blanca con detalles brillantes y alas plateadas Richard Shotwell - Invision

Gigi Hadid, una de las modelos más reconocidas de su generación, desfiló con un conjunto blanco de dos piezas, un corsé con detalles plateados y enormes alas de plumas. La estadounidense, que también desarrolla su faceta empresarial con su marca de prendas tejidas Guest in Residence, compartió una vez más la pasarela con su hermana menor, Bella Richard Shotwell - Invision

Bella Hadid presentó un segundo conjunto durante la noche: un vestido blanco translúcido, de cuello alto, sobre lencería al tono y acompañado por enormes alas con detalles plateados. La modelo combina sus compromisos en la moda con el desarrollo de Orebella, su propia firma de perfumes, que este año amplió su línea de productos Richard Shotwell - Invision

Megan Thee Stallion, Adriana Lima y Alessandra Ambrosio, durante el cierre del Victoria’s Secret Fashion Show 2026. El espectáculo, celebrado en los estudios Sony Pictures de Culver City, reunió a figuras históricas de la pasarela con nuevas generaciones de modelos Richard Shotwell - Invision

La rapera estadounidense Megan Thee Stallion fue una de las encargadas de ponerle música al desfile. Con un conjunto negro, medias brillantes y alas metalizadas, interpretó dos de sus éxitos, “Her” y “Body”. Su presentación coincidió con una nueva etapa musical marcada por el lanzamiento de “Tina Tuesday Freestyle”, con el que recuperó su alter ego artístico Tina Snow Richard Shotwell - Invision

A los 45 años, Adriana Lima volvió a demostrar por qué es una de las figuras históricas del desfile: la brasileña participó por 21ª vez y fue la encargada de cerrar la edición 2026. Para su última aparición eligió un conjunto blanco con flecos y enormes alas plateadas. La modelo debutó en esta pasarela en 1999 y, aunque se había despedido de ella en 2018, regresó en 2024 Richard Shotwell - Invision

La cantante canadiense Tate McRae debutó como invitada musical del Victoria’s Secret Fashion Show con un conjunto rojo compuesto por un corsé, ligas y zapatos de taco a juego. La artista, una de las figuras del pop actual, interpretó canciones como “Sports Car”, “Dear God” y su reciente lanzamiento, “Housewife”, mientras las modelos recorrían la pasarela Richard Shotwell - Invision

La brasileña Alessandra Ambrosio, de 45 años, celebró su participación número 20 en el tradicional desfile de lencería. La reconocida modelo lució un conjunto blanco y plateado con flecos y grandes alas brillantes. En el plano personal, atraviesa una nueva etapa: en agosto anunció su compromiso con el diseñador de joyas australiano Buck Palmer Richard Shotwell - Invision

Apenas seis semanas después de convertirse en mamá, Barbara Palvin regresó a la pasarela con un conjunto plateado con lentejuelas, una falda asimétrica y grandes alas brillantes. La modelo húngara, de 33 años, dio a luz a Sylvie, su primera hija con el actor Dylan Sprouse, el pasado 7 de septiembre. Su marido siguió el desfile desde la primera fila y se levantó varias veces para alentarla Richard Shotwell - Invision

Las integrantes de KATSEYE —de izquierda a derecha, Yoonchae Jeong, Megan Skiendiel, Lara Raj y Daniela Avanzini— se presentaron durante el segmento dedicado a la línea juvenil de la firma de lencería. El grupo femenino, formado mediante el programa de talentos The Debut: Dream Academy, interpretó “Pinky Up” y “Animal”, dos canciones de su más reciente EP, Wild Richard Shotwell - Invision

La modelo estadounidense Ashley Graham, una de las principales referentes de la diversidad corporal en la industria de la moda, volvió al desfile con un conjunto de lencería blanca y unas enormes alas cubiertas de flores en tonos rosados Richard Shotwell - Invision

Kris Jenner asistió al espectáculo junto a su pareja, Corey Gamble, para acompañar a su hija Kylie en su debut como modelo de la firma. La empresaria y protagonista del reality The Kardashians siguió el desfile desde la primera fila y registró con su teléfono el momento en que su hija apareció sobre la pasarela con el famoso Fantasy Bra Frazer Harrison - Getty Images North America

Timothée Chalamet no quiso perderse el debut de su novia, Kylie Jenner, en la pasarela. El actor, de 30 años, siguió el espectáculo desde la primera fila, sonriendo y aplaudiendo mientras la empresaria desfilaba. Tras protagonizar Marty Supremo, por la que recibió una nominación al Oscar, se prepara para regresar como Paul Atreides en Duna: parte tres, cuyo estreno está previsto para diciembre Frazer Harrison - Getty Images North America

Antes de subir al escenario, Tate McRae, de 23 años, pasó por la alfombra rosa con un conjunto negro diseñado especialmente para ella por Ludovic de Saint Sernin, compuesto por un corpiño con recortes en forma de alas de mariposa y una falda larga con una pronunciada abertura lateral MAYA DEHLIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De izquierda a derecha, Lara Raj, Megan Skiendiel, Megan Moroney, Daniela Avanzini y Yoonchae Jeong durante la llegada al desfile. La cantante estadounidense de música country compartió la alfombra rosa con cuatro integrantes del grupo pop KATSEYE. Las artistas formaron parte de la programación musical de la noche, integrada exclusivamente por mujeres Richard Shotwell - Invision

Megan Thee Stallion apostó por un vestido largo de lentejuelas moradas con un profundo escote y una llamativa cola de plumas en tonos fucsias para su llegada al espectáculo. La rapera estadounidense, ganadora de tres premios Grammy, fue una de las cuatro artistas invitadas a cantar en vivo y tuvo a su cargo el cierre musical de la noche Richard Shotwell - Invision

Otra de las grandes sorpresas de la noche fue la aparición de Gisele Bündchen, quien, a 20 años de su último desfile para Victoria’s Secret, participó a través de dos videos grabados. En el primero, emitido antes de que Bella Hadid abriera la pasarela, la supermodelo brasileña apareció con un conjunto rosa y el tradicional robe de la firma y preguntó: “¿Están listos para el show?”.

Gisele Bündchen sorprendió con su aparición en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026

Al finalizar el espectáculo, volvió a aparecer en pantalla y dejó una frase que despertó expectativas sobre un posible regreso: “Van a verme mucho más, muy pronto”.

El guiño de la supermodelo sobre su posible regreso a las pasarelas

Aunque se retiró de las pasarelas en 2015, su última participación en el desfile de la marca había sido en 2006. Por ahora, no confirmó si volverá a desfilar.