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En fotos: del día de playa de Leonardo DiCaprio con su novia al look primaveral de Penélope Cruz
De las playas de Hawái a las alfombras rojas de Londres, las estrellas disfrutaron de días de descanso, presentaron sus nuevos proyectos y sorprendieron con sus looks
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LA NACION
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