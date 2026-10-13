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En fotos: del día de playa de Leonardo DiCaprio con su novia al look primaveral de Penélope Cruz

De las playas de Hawái a las alfombras rojas de Londres, las estrellas disfrutaron de días de descanso, presentaron sus nuevos proyectos y sorprendieron con sus looks

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Leonardo DiCaprio y su novia, Vittoria Ceretti, disfrutaron de la playa
Leonardo DiCaprio y su novia, Vittoria Ceretti, disfrutaron de una jornada en la playaCLTN, NGRE, ROGA - GROSBY GROUP
Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti disfrutaron de unos días de descanso en las playas de Hawái. El actor de 51 años y la modelo italiana de 28 comenzaron su relación en 2023 y, aunque llevan más de tres años juntos, mantienen un perfil reservado
Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti disfrutaron de unos días de descanso en las playas de Hawái. El actor de 51 años y la modelo italiana de 28 comenzaron su relación en 2023 y, aunque llevan más de tres años juntos, mantienen un perfil reservadoCLTN, NGRE, ROGA - Byline: CLTN, NGRE, ROGA/Clint B
El protagonista de Titanic aprovechó su estadía en la isla de Lanai para darse un baño de mar. Viajó para asistir al casamiento de la diseñadora de joyas Jennifer Meyer con el empresario Geoff Ogunlesi. Meyer es la exesposa de Tobey Maguire, uno de los grandes amigos del actor, quien incluso ofició la ceremonia. Durante la escapada, DiCaprio compartió jornadas de playa con otros invitados, entre ellos Kate Hudson y Courteney Cox
El protagonista de Titanic aprovechó su estadía en la isla de Lanai para darse un baño de mar. Viajó para asistir al casamiento de la diseñadora de joyas Jennifer Meyer con el empresario Geoff Ogunlesi. Meyer es la exesposa de Tobey Maguire, uno de los grandes amigos del actor, quien incluso ofició la ceremonia. Durante la escapada, DiCaprio compartió jornadas de playa con otros invitados, entre ellos Kate Hudson y Courteney CoxCLTN, NGRE, ROGA - GROSBY GROUP
Con un traje de baño estampado, el actor disfrutó del sol y el mar. En el plano profesional, viene de protagonizar Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, y tiene entre sus próximos estrenos What Happens at Night, su nueva colaboración con Martin Scorsese, en la que comparte elenco con Jennifer Lawrence
Con un traje de baño estampado, el actor disfrutó del sol y el mar. En el plano profesional, viene de protagonizar Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, y tiene entre sus próximos estrenos What Happens at Night, su nueva colaboración con Martin Scorsese, en la que comparte elenco con Jennifer LawrenceCLTN, NGRE, ROGA - GROSBY GROUP
Scarlett Johansson apostó por un vestido rojo strapless de la colección Resort 2027 de Hermès, con un cuerpo drapeado y una falda voluminosa con bolsillos. Completó el look con un collar de Cece Jewellery y sandalias rojas de Manolo Blahnik. La actriz eligió este conjunto para presentar Ray Gunn, la nueva película animada de Brad Bird en la que presta su voz a Venus Nova
Scarlett Johansson apostó por un vestido rojo strapless de la colección Resort 2027 de Hermès, con un cuerpo drapeado y una falda voluminosa con bolsillos. Completó el look con un collar de Cece Jewellery y sandalias rojas de Manolo Blahnik. La actriz eligió este conjunto para presentar Ray Gunn, la nueva película animada de Brad Bird en la que presta su voz a Venus NovaMillie Turner - Invision
Johansson y Adam Driver volvieron a compartir una alfombra roja para presentar Paper Tiger, el nuevo thriller de James Gray. Ambientada en Nueva York durante los años 80, la película tiene a Driver como Gary Pearl, un expolicía que involucra a su hermano en un negocio vinculado con la mafia rusa, mientras que la actriz interpreta a Hester, su cuñada y esposa del personaje de Miles Teller
Johansson y Adam Driver volvieron a compartir una alfombra roja para presentar Paper Tiger, el nuevo thriller de James Gray. Ambientada en Nueva York durante los años 80, la película tiene a Driver como Gary Pearl, un expolicía que involucra a su hermano en un negocio vinculado con la mafia rusa, mientras que la actriz interpreta a Hester, su cuñada y esposa del personaje de Miles TellerScott A Garfitt - Invision
Entre risas y gestos de complicidad, los actores compartieron la alfombra roja del Festival de Cine de Londres. Para su segunda aparición de la noche, Johansson volvió a apostar por el rojo, esta vez con un vestido de Prada confeccionado a medida en seda, con detalles fruncidos y una silueta de caída fluida. Completó el look con un llamativo collar de Barron London y el pelo rubio peinado con ondas hacia un costado, mientras que Driver eligió un clásico traje negro
Entre risas y gestos de complicidad, los actores compartieron la alfombra roja del Festival de Cine de Londres. Para su segunda aparición de la noche, Johansson volvió a apostar por el rojo, esta vez con un vestido de Prada confeccionado a medida en seda, con detalles fruncidos y una silueta de caída fluida. Completó el look con un llamativo collar de Barron London y el pelo rubio peinado con ondas hacia un costado, mientras que Driver eligió un clásico traje negro Scott A Garfitt - Invision
La actriz atraviesa una etapa de intensa actividad profesional. Tras debutar como directora con Eleanor the Great (2025), protagonizada por June Squibb, se prepara para regresar al terror con The Exorcist: Martyrs, dirigida por Mike Flanagan. En esta nueva entrega, prevista para marzo de 2027, interpretará a una detective de Nueva York que investiga una serie de crímenes vinculados con el satanismo
La actriz atraviesa una etapa de intensa actividad profesional. Tras debutar como directora con Eleanor the Great (2025), protagonizada por June Squibb, se prepara para regresar al terror con The Exorcist: Martyrs, dirigida por Mike Flanagan. En esta nueva entrega, prevista para marzo de 2027, interpretará a una detective de Nueva York que investiga una serie de crímenes vinculados con el satanismoLounis Tiar - SOPA Images via ZUMA Press Wire
Penélope Cruz llegó al Festival de Cine de Londres para presentar Bunker, su nueva película junto a Javier Bardem. La actriz española atraviesa un año especialmente activo, con cuatro películas en su filmografía de 2026: La bola negra, La invitación, ¡La novia! y Bunker. En los últimos meses pasó por los festivales de Cannes, Venecia, Toronto y San Sebastián
Penélope Cruz llegó al Festival de Cine de Londres para presentar Bunker, su nueva película junto a Javier Bardem. La actriz española atraviesa un año especialmente activo, con cuatro películas en su filmografía de 2026: La bola negra, La invitación, ¡La novia! y Bunker. En los últimos meses pasó por los festivales de Cannes, Venecia, Toronto y San SebastiánIan West - PA Wire DPA
Fiel a su relación con Chanel, la actriz deslumbró con un vestido amarillo manteca confeccionado a medida, de silueta entallada y bordados florales tridimensionales en tonos blancos, rosados y amarillos. Completó el conjunto con sandalias doradas y joyas de alta joyería de la firma francesa, entre ellas unos aros y un anillo de la colección Ruban
Fiel a su relación con Chanel, la actriz deslumbró con un vestido amarillo manteca confeccionado a medida, de silueta entallada y bordados florales tridimensionales en tonos blancos, rosados y amarillos. Completó el conjunto con sandalias doradas y joyas de alta joyería de la firma francesa, entre ellas unos aros y un anillo de la colección RubanScott A Garfitt - Invision
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Jamie Bisping, Sarah Hadland, Amar Chadha-Patel, Cruz, Karen Ascoe, Adele Marie Heenan y Mark Gatiss, durante la presentación de Bunker. Dirigido por Florian Zeller, el thriller cuenta la historia de un arquitecto que acepta construir un refugio de lujo para un multimillonario tecnológico, una decisión que pone en crisis su matrimonio después de 17 añosScott A Garfitt - Invision
Con un conjunto sastrero rosa y zapatillas blancas, Rita Wilson asistió a un partido de la NFL entre Los Angeles Chargers y Denver Broncos. La actriz, productora y esposa de Tom Hanks también desarrolla una carrera musical: este año lanzó Sound of a Woman, su sexto álbum de estudio, en el que explora distintas experiencias y etapas de la vida de las mujeres
Con un conjunto sastrero rosa y zapatillas blancas, Rita Wilson asistió a un partido de la NFL entre Los Angeles Chargers y Denver Broncos. La actriz, productora y esposa de Tom Hanks también desarrolla una carrera musical: este año lanzó Sound of a Woman, su sexto álbum de estudio, en el que explora distintas experiencias y etapas de la vida de las mujeresScott Strazzante - AP
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