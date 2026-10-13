En fotos: del día de playa de Leonardo DiCaprio con su novia al look primaveral de Penélope Cruz

Entre risas y gestos de complicidad, los actores compartieron la alfombra roja del Festival de Cine de Londres. Para su segunda aparición de la noche, Johansson volvió a apostar por el rojo, esta vez con un vestido de Prada confeccionado a medida en seda, con detalles fruncidos y una silueta de caída fluida. Completó el look con un llamativo collar de Barron London y el pelo rubio peinado con ondas hacia un costado, mientras que Driver eligió un clásico traje negro

Scott A Garfitt - Invision