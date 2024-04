En fotos: del look deportivo de Emily Ratajkowski al anhelado estreno de Angelina Jolie y su hija Vivienne

¡A 23 años del estreno de Legalmente Rubia, Reese Witherspoon anunció la producción de una serie basada en la icónica película! El proyecto de la serie se encuentra en marcha bajo la dirección de la propia Witherspoon, a través de su productora Hello Sunshine, reconocida por éxitos como Big Little Lies y The Morning Show

Instar Images/The Grosby Group