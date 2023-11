El popular actor asistió con un impecable look a la premiere en Londres de Wonka, donde también se pudo ver al resto de las figuras del elenco, como Hugh Grant y Olivia Colman

Timothée Chalamet está pasando un gran momento. El actor nominado al Oscar encabeza, con tan solo 27 años, algunas de las producciones más ambiciosas de Hollywood, entre ellas, la flamante Wonka.

El musical del realizador Paul King, con guion de Simon Farnaby, retrata la historia de origen del personaje de Willy Wonka, que nació en la novela de 1964 de Roald Dahl, Charlie y la fábrica de chocolate.

Timothée Chalamet y un look impecable para la premiere de Wonka BEN STANSALL - AFP

El largometraje, que se estrena el próximo jueves 7 de diciembre en la Argentina, tuvo su premiere mundial en Londres el martes . Allí se pudo ver al joven actor y al resto del elenco del film.

Hugh Grant, Timothée Chalamet y Olivia Colman, con otros looks, sonrientes en otro evento promocional del film de Paul King Ian West - PA Wire

El protagonista se destacó con su look en el Royal Festival Hall, lugar donde se presentó la película -ambientado con temática navideña-, ya que optó por un traje de terciopelo púrpura, sin remera y con un colorido collar a tono con el largometraje que comanda.

Timothée Chalamet junto a sus fans en la premiere de Wonka Scott Garfitt - Invision

Chalamet suele aludir en entrevistas a la importancia que les da a sus looks para diferentes red carpets y esta no fue la excepción, ya que se llevó todas las miradas, incluso las de sus colegas, Olivia Colman y Keegan-Michael Key, quienes también forman parte de la producción de Warner Bros .

Olivia Colman, rodeada de árboles navideños en la premiere en Londres de Wonka Scott Garfitt - Invision

La actriz ganadora del Oscar posó sonriente para las fotos y no dudó en acercarse a todos los fans que estaban aguardando al elenco. En el musical, la intérprete británica que encandiló a Hollywood con sus grandes trabajos en La favorita y con la serie The Crown, personifica a la Señorita Scrubbit.

La ganadora del Oscar, junto a sus fanáticos Ian West - PA Wire

Chalamet hizo lo propio y posó con la audiencia que aguardaba en el lugar. Por su parte, Hugh Grant , quien interpreta a Lofty, uno de los famosos Oompa-Loompas, asistió a la premiere acompañado de su esposa, la productora Anna Elisabet Eberstein, y se lo vio muy relajado.

Anna Elisabet Eberstein y Hugh Grant, en la avant premiere de Wonka Scott Garfitt - Invision

Entre el espíritu navideño y el activismo

En otras latitudes, más precisamente en Los Ángeles, California, la cantante y compositora Jordin Sparks, reconocida por ser la sexta ganadora del reality American Idol, eligió un look navideño acorde al evento al que asistió: la proyección de la comedia navideña Candy Cane Lane.

La cantante Jordin Sparks, en la premiere de la comedia navideña Candy Cane Lane MICHAEL TRAN - AFP

En la misma premiere fueron vistos los actores Adrian Pasdar y Amanda Righetti, y los protagonistas del film, Eddie Murphy -acompañado de su pareja, Paige Butcher-, y la comediante Tracee Ellis Ross.

Eddie Murphy, coprotagonista de Candy Cane Lane, fue al evento promocional del film con su pareja, la actriz australiana Paige Butcher MICHAEL TRAN - AFP

El largometraje de Reginald Hudlin pone el foco en la vida de un hombre que tiene como misión ganar el concurso navideño anual de decoración de casas de su vecindario. Para lograrlo hace un trato con una elfa.

Adrian Pasdar y Amanda Righetti en la proyección del film protagonizado por Eddie Murphy y Tracee Ellis Ross MICHAEL TRAN - AFP

Tracee Ellis Ross y un vestido con mucho vuelo para la premiere de Candy Cane Lane MICHAEL TRAN - AFP

En la misma ciudad fue vista la actriz de CODA, Marlee Matlin, quien formó parte del evento Media Access en Avalon Hollywood, para el que usó un vestido estampado, botas, y el cabello suelto.

Marlee Matlin en el evento Media Access, realizado en Avalon Hollywood, en Los Ángeles, California VALERIE MACON - AFP

En Washington, la actriz de And Just Like That..., Cynthia Nixon, brindó un discurso frente a la Casa Blanca en un acto junto a legisladores en el que anunció que iniciaba una huelga de hambre para pedir el alto el fuego en Gaza.

La actriz y activista Cynthia Nixon, en una protesta frente a la Casa Blanca JIM WATSON - AFP

