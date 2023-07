Recomendados: siete imperdibles películas y series con Olivia Colman para disfrutar de su talento

escuchar

Reina por partida doble, ganadora de un Oscar y nominada para otros dos, comediante, actriz dramática y fantástica en cuanto proyecto aparezca, Olivia Colman no se detiene. De hecho, en apenas una semana se estrenaron dos proyectos en los que forma parte del elenco: Invasión secreta y Grandes esperanzas.

En la nueva ficción de Marvel disponible en Disney+, Colman encarna a la misteriosa y letal agente secreta Sonya Falsworth, una señora elegante que solo pierde la paciencia frente a la ineficiencia del resto del mundo y que se siente cómoda tanto en una reunión diplomática como en una sala de tortura. Un personaje bastante más dueño de su destino que la señora Havisham que interpreta en la nueva adaptación de la novela Grandes esperanzas. En la miniserie de seis episodios -disponible en Star+-, Colman hace de la clásica criatura de Charles Dickens un manojo de nihilismo, amargura y crueldad que funciona como el agujero negro de todo el relato.

Olivia Colman en Invasión secreta, la nueva serie de Marvel Disney

Claro que la ganadora del Oscar como mejor actriz por su papel en La favorita (2019), siempre logra atraer el interés de los espectadores, no importa cuál sea la época y el género que le toque interpretar. Y aunque a muchos espectadores les cueste imaginarla más allá del drama, la buena noticia es que no tienen que hacerlo. En la lotería de los contenidos disponibles en los catálogos de las plataformas de streaming a nivel local a Colman, y su público, les fue bastante bien, al punto de que es posible rastrear en varios de ellos su arco profesional desde los tiempos del debut como actriz cómica a su evolución como la gran protagonista de la actualidad.

Peep Show

Peep Show

Los memoriosos recordarán que, hacia mediados de los 2000, la señal de cable I.Sat programó esta comedia británica que contaba a través de un peculiar uso de las cámaras y la voz en off las desventuras de Mark (David Mitchell) y Jeremy (Robert Webb), un par de amigos de la universidad que encaraban la vida adulta con un promedio de éxito más bien bajo. En el mundo pleno de sarcasmo y situaciones incómodas imaginadas por los creadores de la serie -entre los que estaba Jesse Armstrong, creador de Succession, que siempre fue y sigue siendo un experto en la comedia de personajes horribles-, Colman interpretaba a Sophie, compañera de trabajo de Mark y su eventual esposa, un personaje siempre al borde del desastre y más allá del papelón al que la actriz logró otorgarle matices que otros de su tipo no suelen obtener.

Las ocho temporadas de Peep Show están disponibles en PlutoTV.

The Crown

The Crown

Para apreciar el rango actoral de Colman alcanza con ver cualquier escena de la desaforada Sophie de Peep Show y contrastarla con su actuación como la contenida reina Isabel II en la tercera y cuarta temporada de la serie de Netflix. Cuando llegó el tiempo de encontrar a quien pudiera encarnar a la monarca en los años entre los años sesenta y ochenta Peter Morgan, el creador de la ficción, no dudó en convocarla para el trabajo, aun cuando ella misma no estaba segura de poder hacerle justicia a la extraordinaria figura histórica. Para una actriz acostumbrada a la comedia física y a bordear el ridículo con sus interpretaciones, la obligación de interpretar a la estoica reina en la intimidad era un desafío como ningún otro de los que había asumido en su carrera. Una apuesta que le valió la pena no solo para los seguidores de The Crown sino también para la actriz que al tiempo que componía a una reina para la serie ganó el Oscar gracias a otra soberana.

Las cinco temporadas de The Crown están disponibles en Netflix.

La favorita

La favorita

Dirigida por Yorgos Lanthimos, esta oscura fábula ambientada en la corte de la reina Ana en el siglo XIIX, cuenta con tres excepcionales actuaciones de parte de su elenco femenino integrado por Rachel Weisz, Emma Stone y Colman como la caprichosa monarca, autoritaria y demandante. Claro que su talento le permitió siempre dejar entrever que detrás de las bravuconerías y la irracionalidad de la monarca se ocultaba una persona solitaria y profundamente triste. Las luchas de poder, la mirada de género y un humor que provoca más incomodidad que carcajadas fueron el vehículo para que la actriz de origen televisivo se transformara en la verdadera favorita de la temporada de premios 2019/2020.

La favorita está disponible en Star+.

Broadchurch

Broadchurch Archivo

Para muchos espectadores, su primer encuentro con Colman fue gracias a esta serie policial en la que interpretaba a la detective de pueblo Ellie Miller, una perspicaz investigadora que debe encargarse de resolver un crimen que la golpea de cerca. La tarea de la actriz en el desarrollo de la fantástica ficción filmada en la costa de Inglaterra era mantener el equilibrio siendo, al mismo tiempo, la mitad más sensata y ecuánime del dúo de inspectores que formaba con el forastero encargado de la investigación interpretado por David Tennant, y esa mujer siempre al límite de un estallido emocional que no se puede permitir atravesar. Un ejemplo de lo mejor que los policiales televisivos británicos tienen para ofrecer, Broadchurch se convirtió en un fenómeno primero en su país y luego en el mundo, e inspiró una innecesaria remake hecha en Hollywood de la que Colman no formó parte y fue cancelada después de una temporada.

Broadchurch está disponible en Pluto TV.

Fleabag

Fleabag

Luego del drama y la intensidad de las dos primeras temporadas de Broadchurch no resulta del todo sorprendente que la actriz aceptara participar como intérprete invitada del proyecto de una de sus compañeras en el policial, una tal Phoebe Waller-Bridge. Así, cuando la dramaturga decidió llevar Fleabag, su obra teatral, a la TV, le ofreció a su colega el papel de la madrina -y sorpresiva madrastra- de su personaje. Lejos de la simpatía y la identificación que el público había sentido por su Ellie, ahora era el turno de Colman para hacerse odiar. Algo que consiguió con creces gracias a esa mujer egocéntrica siempre lista para agredir a la protagonista sin perder la sonrisa ni el tono amable carente de toda sinceridad. En un programa en el que todos los personajes tenían espesura y motivos de peso para explicar hasta sus más absurdos o destructivos comportamientos, el de la madrina fue la graciosa y lacerante excepción a la regla.

Las dos temporadas de Fleabag están disponibles en Prime Video.

Landscapers

Landscapers HBO Max

En medio del fenómeno de las ficciones inspiradas en casos policiales reales, esta miniserie de cuatro episodios apareció en el horizonte con espíritu experimental, combinando las convenciones del género con la búsqueda de revelar sus artificios. En la arriesgada apuesta que cuenta la historia del matrimonio compuesto por Christopher y Susan Edwards, autores del asesinato de los padres de ella, se necesitaba de un par de actores que pudieran sostener el interés del público que conocía el caso o podía informarse sobre él con una simple búsqueda en Google. Claro que no hay nada de sencillo en las interpretaciones de David Thewlis y Colman que hacen de sus personajes dos criaturas tan complejas como humanas. La Susan de Colman, enamorada del cine clásico, parece haberse mimetizado con algunas de sus heroínas, siempre aparentemente frágiles pero con una voluntad de hierro que muchas veces, como en esta, las conduce derecho a la tragedia.

La temporada de Landscaper está disponible en Star+.

Heartstopper

Olivia Colman en Heartstopper

Hay muchas estrellas que utilizan su poder en la industria audiovisual para conseguir mejores condiciones laborales o para poner en marcha sus proyectos largamente postergados. Y algunos, como Colman, también ponen en uso su lugar de privilegio para dar a conocer iniciativas que de otra manera tal vez no habrían alcanzado la masividad. Así sucede con su participación en la serie Heartstopper, la sensible y muy inteligente historia centrada en el vínculo amoroso de dos adolescentes, Nick y Charlie, y el modo en que ellos y su entorno lidian con los altos y los bajos del primer amor. Basada en la novela gráfica escrita e ilustrada por Alice Oseman, showrunner de la serie, Heartstopper ya era un éxito editorial en la franja de jóvenes adultos y su traspaso televisivo podría haber quedado limitado a ese segmento, algo que la presencia de Colman en el papel de la madre de Nick por fortuna ayudó a evitar. Con pocas apariciones en la primera temporada -la segunda se estrena en agosto-, la actriz de todos modos dota a esa mamá amorosa pero algo distraída de una empatía que termina de darle forma un relato valioso y emotivo para cualquier edad.

La primera temporada de Heartstopper está disponible en Netflix.