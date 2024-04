En La noche de Mirtha | El pedido en tono de súplica de Carola Reyna al Gobierno: “Por favor, un poco de piedad”

Escuchar

En medio de la crisis que vive el país, muy pocos actores decidieron quedarse al margen. Invitada a la mesa de Mirtha Legrand, Carola Reyna no ocultó su preocupación y, lejos de tomar un tono confrontativo, optó por elevar un pedido a modo de súplica para las autoridades nacionales. “Por favor, un poco de piedad”, disparó la actriz.

La Noche de Mirtha StoryLab

Reyna compartió la velada con sus colegas Oscar Martínez y Mariano Martinez, el humorista Freddy Villareal y el periodista Emiliano Pinsón “Sería una locura no revisar las cosas que han pasado en la Argentina. Me parece una cosa espantosa el que no tiene capacidad de crítica. Y realmente estábamos muy mal, pero yo siento que algo de esto es demasiado. La palabra que se me aparece es ´demasiado´. Es como si uno dijera ´no nos merecemos tanto´”, comenzó la protagonista de la obra Okasan su intervención sobre la actualidad del país.

Luego, para continuar con su explicación, utilizó una anécdota que había contado un rato antes Emiliano Pinsón, quien reveló que cuando se enteró que tenía Parkinson el médico que lo atendió se lo dijo de una forma muy directa y sin mucho preámbulo. “Es como el médico, estamos enfermos, pero tratame bien. Si nos tenemos que curar, salir adelante, tratame bien. Tratame con amor si estoy atravesando un momento difícil, porque estamos todos necesitándonos”, explicó.

En su explicación, Reyna incorporó lo que siente sobre su responsabilidad en la situación actual. “Tratame con amor porque yo no tengo, personalmente, una culpa muy directa. Es decir, sí soy ciudadana, voté por ahí mal, me equivoqué, lo que quieras. Pero por favor, más amor y no tanto ataque”. Luego, además de hacer referencia a la cultura, habló de los ataques al sector de la ciencia y la investigación nacional. “No quiero más que se identifique a un biólogo con un ñoqui. ¿Dónde viste un biólogo millonario o un investigador científico millonario? Revisemos las instituciones. Sí. Revisemos el INCAA, revisemos todo. Cambiemos, achiquemos. Con amor y no señalando”, pidió.

Para cerrar, Reyna habló de la situación de sus colegas. “¿Sabés la cantidad de actores que hay? Somos conocidos muy pocos”, graficó. Más adelante, cuando Mirtha explicó que no está en contra de este gobierno si no que está en contra cuando “las cosas se hacen mal”, la actriz aprovechó y, en tono de súplica, le hizo un pedido a las autoridades. “Yo también quiero que nos vaya bien. Que el que esté se ilumine y que nos vaya bien, pero por favor, un poco más de piedad porque está difícil”, cerró, en medio de un largo suspiro.

Una interpelación sin vueltas a Mariano Martínez

El debate sobre la actualidad política era todavía un ida y vuelta entre Mirtha y Oscar Martínez, con intervenciones de Carola Reyna, cuando la diva de la TV se dio cuenta que Mariano Martínez miraba y escuchaba lo que decían en la mesa, pero no emitía opinión. “¿Vos querrías decir algo? A lo mejor no te animás a hablar ¿O no te gusta la política?”, lo interpeló, con seriedad y rápida de reflejos. “Sí me gusta. Tengo mi opinión sobre lo político, sobre lo social… yo soy de los que piensan que un artista no tendría por qué estar opinando políticamente públicamente”, reaccionó el actor.

Lejos de cerrar el tema, el protagonista de la comedia teatral Tom, Dick & Harry explicó su postura: “Lo pensé toda la vida. No es de ahora. Si tengo mi opinión política, uso mi voto y para mí el voto es secreto, aunque puede ser antiguo. No me dedico a la política. Sí sé de política, sí tengo mi opinión formada y lo que más quiero, como dice Oscar, es que mi país salga adelante. Lo quiero de toda la vida”.

La Noche de Mirtha StoryLab

“Sé que esto no es de ahora, que es consecuencia de un montón de decisiones que se fueron tomando y que todos somos culpables también porque somos los que fuimos eligiendo esto. Me da mucha tristeza que haya chicos que no tengan para comer”, aseguró, y si bien aclaró que no es algo que suele contar, reveló que siempre se ocupó de ayudar desde su lugar y compartió el nombre de un espacio para que, quien lo considere, de una mano. “Un merendero que se llama Dar. Me encantaría que los puedan ayudar. Es bárbaro lo que hacen allí”.

LA NACION