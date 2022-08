Encuentro. Claribel Medina y Maxi Ghione hablarán de amor todas las noches

Claribel Medina y Maxi Ghione vuelven al teatro para hablar de amor . Dirigida por Christian Ortiz, Tres vidas para Oswald es una comedia que cuenta la historia de un hombre de clase media que se cruza con tres mujeres diferentes que sacuden su estructura y dejan su huella, pero por alguna razón, esos amores no llegan a buen puerto. En diálogo con LA NACION, los protagonistas analizan la obra con su propia mirada y la de sus personajes, y opinan sobre la posibilidad y la imposibilidad del amor eterno.

“Leímos la obra en mayo, empezamos a ensayar intensamente en junio, después de un tiempo de análisis, y ya estamos listos para estrenar el jueves 18 de agosto, en el Teatro Premier”, comienza Claribel Medina. “ La obra tiene que ver con la poca tolerancia y la paciencia en la búsqueda del amor para siempre. Oswald es un hombre que está buscando un amor que nunca puede perdurar porque esas relaciones se rompen. Estas tres historias no tienen un final feliz, aunque quizá sí un buen proceso, pero con un desenlace no deseado. En cada una de esas búsquedas Oswald hace un análisis de por qué fracasó, por qué le fue tan mal, qué le faltó a cada uno, en qué fallaron. Y en el camino que me toca transitar interpreto a tres amores distintos en diferentes momentos de su vida”, detalla.

–Claribel, tu desafío es interpretar tres personajes en la obra, ¿tenés alguna técnica para entrar y salir de cada uno de ellos?

Claribel Medina: –El cambio de ropa y la música ayudan mucho a esa transformación. Todo sucede en el mismo decorado, la casa de Oswald. Y además hay monólogos que unen cada una de estas historias en las que el personaje de Maxi hace una evaluación desde lo que le tocó vivir, a veces desde el fracaso y otras desde su mirada personal. Uno de mis personajes es Pilar, a quien la relación la agarra cansada, sin el deseo de continuar. Gisel entra llena de ilusiones, en busca de un hijo y pone todo en esa relación, pero la realidad que los acompaña no ayuda, y la falta de entendimiento los lleva al fracaso. Y Jessabelle tiene una pelea consigo misma entre el placer y el pecado y lleva su vida siempre a ese límite. Cada una de estas tres mujeres están elaboradas desde un texto con mucho humor y cuentan por qué esa relación no pudo tener continuidad ni futuro. Es una comedia muy divertida que trabaja sobre la línea el teatro del absurdo y es muy interesante. Siempre es un desafío realizar más de un personaje, pero para eso están los ensayos, donde uno se da la posibilidad de jugar.

Maxi Ghione y Claribel Medina habían trabajado juntos en Los Roldán y Buenos vecinos, pero nunca se cruzaron en escena Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

–Y en tu caso Maxi, ¿cuál es el desafío?

Maxi Ghione: –Yo no me bajo ni un segundo del escenario. Es una obra en tres actos y en cada uno de ellos Claribel hace un personaje diferente, un amor de Oswald. Y en cada acto yo rompo la cuarta pared. Mi personaje es un eterno romántico y en eso se parece un poco a mí. Es una obra muy ágil, muy dinámica.

–¿Es tu vuelta al teatro después de la pandemia?

M.G: –Es mi vuelta al teatro y estoy re entusiasmado. La última obra que hice fue en 2018, Quién manejaba, con Nazarena Vélez y antes trabajé con Esther Goris en Como te soñé. Es una necesidad volver al teatro, aunque cuando me convocaron lo pensé porque le venía huyendo un poco. Hice la tira La 1-5-18, estoy abocado a mi taller de actuación y dirigiendo la muestra que va a ser en noviembre; bastante ocupado. Pero cuando empecé a leer la obra me di cuenta de cuánto necesitaba hacer teatro. Dicen que el amor cura, para mí el teatro cura (ríe). Es una comedia para que la gente se siente, se relaje y se ría, porque el pueblo necesita reírse después de todo lo que hemos pasado y estamos pasando. Y los actores vivimos para reírnos también, porque después de tanta soledad y falta de trabajo necesitamos estar arriba de un escenario .

C.M: –En mi caso ya había hecho teatro después de la pandemia con Relaciones peligrosas y luego Nunca es tarde, de gira. Es un gran placer volver a hacer teatro. Y sigo en Canal 9 con El show del problema.

"Cuando uno ama lo hace para siempre y si no funciona, es un fracaso más", reflexiona Ghione Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

–¿Ya habían trabajado juntos?

C.M: –Nunca. Ambos estuvimos en Los Roldán y en Buenos vecinos, pero nunca nos cruzamos. Teníamos horarios y decorados diferentes. Increíble.

–¿Y cómo fue este encuentro?

C.M: –Maxi es muy buen compañero y gran persona. Nos divertimos y nos reímos mucho en este encuentro que sucedió ahora, a pesar de que hace muchos años que ambos hacemos teatro y televisión, y nunca habíamos coincidido. Y encima nos toca hacer una obra de dos personajes, o sea que estamos todo el tiempo juntos. El proceso de conocernos salió a la par que la obra de teatro.

M.G: –Claribel es una compañera de lujo, una enorme actriz y una gran persona, sobre todo. Nos llevamos muy buen arriba del escenario. Y abajo también, claro.

–¿Cuál es la mirada que tienen sobre la búsqueda del amor y el amor eterno?

C.M: –Es una pregunta tan hermosa que debería decir que ya no sé en qué creo. Pero creo en el amor, sin ninguna duda. Uno cree que cada uno de los amores es para siempre y después, en el trayecto, algo sucede que no van y son fracasos.

M.G: –Después de dos convivencias y de dos casamientos siempre digo que lo voy a seguir intentando hasta que me salga bien. En eso nos parecemos con Oswald. Intenta, no puede reprocharse que no. Creo en el amor y eso significa que creo en la eternidad también porque la palabra amor viene de amortem, quiere decir inmortal, eterno, para siempre, sin muerte. Esa es la etimología de la palabra amor. Entonces cuando uno ama, lo hace para siempre. Si después no sucede, es un fracaso más . Pero cuando uno ama proyecta para siempre.

Claribel Medina interpreta a tres personajes en esta comedia que subirá a escena el jueves en el Premier Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

Para agendar

Tres vidas para Oswald

Escrita y dirigida por Christian Ortiz

A partir del 18, todos los jueves de agosto y septiembre, a las 20.30, en el Teatro Premier, Corrientes 1565.