Ester Expósito y Hugo Diego García, sobre Enfrentados: Marfil: “No parece una película moderna”

La adaptación de la exitosa novela de la argentina Mercedes Ron combina romance, acción y suspenso con guiños a algunos clásicos de Hollywood; se estrena en Prime Video este miércoles 9

Silvina Fiszer Adler 5 de septiembre de 2026 03:17 7 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Espectáculos > Personajes

Hay historias que parten de un cliché, y otras que intentan encontrar algo nuevo dentro de una fórmula conocida. Enfrentados: Marfil, la nueva adaptación cinematográfica de una novela de la escritora argentina Mercedes Ron, recupera una historia de amor atravesada por el suspenso y la lleva al terreno del thriller. ¿El resultado? Una combinación de romance y acción que, en varias oportunidades, le hace un guiño a grandes clásicos de Hollywood que hablan de amor.

Después del éxito de Culpa mía y Dímelo bajito, Prime Video vuelve a apostar por el universo de Ron con Enfrentados, la bilogía integrada por Marfil y Ébano. La nueva producción es la tercera colaboración entre la plataforma y la autora, que ya convirtió varias de sus historias en éxitos audiovisuales. Marfil llegará a la plataforma de streaming el 9 de septiembre y será la primera parte de una historia que continuará con Ébano.

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Para llevar esta nueva adaptación a la pantalla, la producción eligió a Ester Expósito y Hugo Diego García como protagonistas. Ella llega con una enorme popularidad entre el público joven y una trayectoria que incluye Élite y Venus; él, aunque todavía tiene un perfil menos conocido para el gran público, viene de participar en películas como La sustancia y The Killer, además de haber protagonizado y codirigido Vache Folle.

En la película, Marfil Cortés (Ester Expósito) es una joven bailarina de 20 años, hija de un poderoso empresario español, que vive tranquilamente en Nueva York hasta que es secuestrada y liberada sin explicación. Ante la posibilidad de que vuelva a convertirse en un objetivo, su padre contrata a Sebastian Moore, un enigmático especialista en seguridad interpretado por García. Obligados a pasar cada vez más tiempo juntos, el choque entre sus personalidades da paso a una atracción que se desarrolla mientras las amenazas se intensifican y los secretos comienzan a salir a la luz. Al regresar a España, ambos deberán moverse en un mundo en el que nada es lo que parece.

Ester Expósito y Hugo Diego García en Enfrentados: Marfil, el film que estrena este miércoles 9 en streaming

El elenco se completa con Eric Masip, Pablo Molinero, Zoe Bonafonte, Lluís Homar y el argentino Joaquín Ferreira, que interpreta a Ray, el compañero de Sebastian en el FBI. Detrás de las cámaras, un nombre inesperado llama la atención: el del cineasta español Álex de la Iglesia. Marfil y Ébano fueron producidas por Pokeepsie Films, la compañía que el director de El día de la bestia y La comunidad fundó junto a Carolina Bang. La dirección estuvo a cargo de Óscar Pedraza y el guion fue escrito por Sofía Cuenca.

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Sobre la adaptación del universo de Mercedes Ron, las referencias cinematográficas y la construcción de sus personajes, Ester Expósito y Hugo Diego García hablaron con LA NACION, en una entrevista vía Zoom.

—Hace poco contaron que los dos llegaron a Marfil sin conocer demasiado el universo de Mercedes Ron. ¿Eso les dio más libertad para construir a sus personajes?

Esther Expósito: -Creo que nos ayudó a no estar tan condicionados y a poder acercarnos libremente a los personajes, que ya existían y había que respetar su esencia, aunque también pudimos aportar nuestro toque. Creo que eso es lo que quería Mercedes, que siempre estuvo muy a favor y muy abierta a todo eso. Porque, además, los dos traíamos mucho, energética y físicamente, de los personajes, así que tampoco había que obsesionarse con hacer todo al detalle como está en el libro.

Ester Expósito compone a Marfil Cortés, una joven bailarina de 20 años, hija de un poderoso empresario español, que vive tranquilamente en Nueva York hasta que es secuestrada y liberada sin explicación

—¿Sintieron la presión de ponerle el cuerpo a un fenómeno como el de Ron?

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Expósito: -Hay responsabilidad, obviamente, porque queremos cumplir las expectativas, incluso mejorarlas. Pero estamos tranquilos porque hemos hecho algo bonito. Todo el equipo lo ha hecho: desde la fotografía, el director -Óscar-, que es maravilloso...

Hugo Diego García: -Realmente lo hemos tratado como una película y no como contenido. Y todos los jefes de los distintos puestos han hecho un trabajo increíble.

Hugo Diego García es Sebastian Moore, un enigmático especialista en seguridad que es contratado para cuidar del personaje de Expósito

—La película recuerda al clásico de los 90 El guardaespaldas. ¿La habían visto? ¿Tomaron cosas de allí?

García:- Hemos visto muchas películas de los 90 y, claro, El guardaespaldas es increíble. La vimos antes de grabar.

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Expósito: -Por ejemplo, también está la referencia a Sandy, de Grease, con mi look negro en la cita con Sebastian. Yo creo que queríamos darle ese toque, como pudiésemos, tanto con guiños como con las referencias de nuestro imaginario. También lo trabajamos en la fotografía. Y lo hablamos desde el principio con Barbate -David Acereto-, el director de fotografía, y con Óscar: queríamos llevar la película a esos clásicos.

García: -A nivel formal, Enfrentados: Marfil es muy parecida a una película de ese tiempo, como del Hollywood más clásico de los 90, porque a Óscar Pedraza, el director, le encanta. Es un movie buff, un aficionado, y conoce todo lo relacionado con la acción y este género. Lo hizo muy bien y muy preciso. Y para nosotros no parece una película moderna. Creo que hay realmente algo diferente, y esa es la originalidad de esta película, aunque sea una película de romance y thriller, hay algo que te devuelve al pasado.

"Marfil es una chica guerrera. No es el cliché, el estereotipo de niña de papá, frágil, sumisa, vulnerable, sino que es una chica con mucho carácter, con seguridad, con poderío", dice Expósito

—Ester, hoy las protagonistas femeninas pueden ser románticas y vulnerables sin dejar de ser fuertes y autónomas. ¿Qué te interesaba explorar de esa complejidad a través de Marfil?

Expósito: -Precisamente eso: que es una chica guerrera, cabezota. No es el cliché, el estereotipo de niña de papá, frágil, sumisa, vulnerable, sino que es una chica con mucho carácter, con seguridad, con poderío. El secuestro evidentemente es un antes y un después. Cambia su vida, pero no se queda ahí, en la víctima, sino que se le abre un mundo nuevo cuando descubre que puede aprender a defenderse, a pelear. Y eso está en su ADN. Todo eso era muy interesante a la hora de construir el personaje y su esencia.

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—Te definís como feminista. ¿Hay algo de vos en Marfil y algo de Marfil que te gustaría llevarte para vos?

—Expósito: Sí, hay muchas cosas de Marfil que me gustan. Lo cabezota que es, por ejemplo. Yo soy muy cabezota también, tenemos bastantes cosas en común. Pero, a lo mejor, lo que más me gusta es que cuando se propone algo es como: “Venga, voy a disciplinarme, voy a organizarme para cumplir con esto, conseguir esto que quiero”. En su caso, la meta es aprender a defenderse, aunque también está condicionada por otros intereses, como pasar tiempo con Sebastian y conquistarlo un poco. Yo soy muy caótica. Me apetece hacer muchas cosas, pero no encuentro la manera de ponerme una rutina de disciplina para llegar a ese objetivo. Eso me cuesta mucho. Soy más dispersa, un poco caótica y desorganizada. Ella es más capaz de ponerse en el chip de: “Venga, me voy a presentar todos los días, voy a ello”.

Una historia que recién empieza