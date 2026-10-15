Ever Anderson: es hija de una gran estrella, triunfó en la moda y ahora brilla en el cine junto a Al Pacino

Ever Anderson nació en un mundo donde lo extraordinario era parte de la vida cotidiana. Los sets de filmación eran espacios familiares, las cámaras estaban siempre cerca, los viajes podían surgir en cualquier momento del año y sus padres distaban de ser desconocidos para el mundo del espectáculo: su madre era Milla Jovovich, una de las grandes figuras internacionales del cine de acción, y su padre, Paul W. S. Anderson, un director y productor británico cuya carrera estaba estrechamente ligada a las grandes producciones.

Ese fue el punto de partida, pero a los 18 años, ya tiene una trayectoria propia. Su apellido sigue siendo imposible de ignorar, pero ya no se trata solamente de la hija de la protagonista de Resident Evil. Ever actuó en una película de Marvel, protagonizó la versión de Disney de Peter Pan, trabajó para algunas de las firmas de moda más importantes y, más recientemente, llegó al Festival de Venecia con Father Joe, donde comparte elenco con Kiefer Sutherland y Al Pacino.

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Ever, junto a Kiefer Sutherland y al director Barthelemy Grossmann en el Festival de Berlín afp - AFP

Una infancia entre cámaras y sets

Ever Gabo Anderson nació el 3 de noviembre de 2007 en Los Ángeles y tiene dos hermanas menores, Dashiel y Osian. La familia creció estrechamente vinculada al cine: sus padres se conocieron durante la filmación de la saga Resident Evil, una franquicia que terminaría teniendo una importancia enorme no solamente en sus carreras, sino también en la vida familiar.

Ever junto a su madre, Milla Jovovich instagram.com/everanderson

“Me enamoré de la interpretación cuando era una niña porque mis padres solían llevarme a los sets. Pude viajar mucho con ellos y simplemente por estar allí, en medio de los rodajes en distintas partes del mundo, aprendí un montón. No podría estar más agradecida”, contó en una entrevista publicada en 2023.

La influencia no era solamente visual. Ever aprendió a entender la actuación como un trabajo posible porque la vio de cerca. “Me enseñaron que lo que hacía con mis amigos cuando jugaba con muñecas podía ser un trabajo. Contar historias es lo que siempre deseé hacer”, explicó.

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Durante su infancia, sin embargo, sus padres intentaron disuadirla de dedicarse profesionalmente a la actuación. No querían que el camino estuviera decidido simplemente por la tradición familiar. Pero Ever insistió. Y antes de convertirse en actriz, incluso empezó a trabajar como modelo.

Durante su infancia, sin embargo, sus padres intentaron disuadirla de dedicarse profesionalmente a la actuación instagram.com/everanderson

A los nueve años apareció en la portada de una revista y fue fotografiada por nombres de enorme peso en la industria, entre ellos Peter Lindbergh y Ellen von Unwerth. Su parecido físico con Jovovich era evidente y rápidamente se convirtió en uno de los aspectos más comentados alrededor de ella. Pero Ever quería algo más que ser reconocida como la versión joven de su madre. “Cuando tu madre es actriz y tu padre es director, es difícil estar a su altura”, reconocía en una entrevista cuando apenas tenía 12 años. Y explicaba: “Quiero trabajar duro y recorrer mi propio camino para que las personas no solo me vean como su hija, sino también como alguien que ha trabajado para ello”.

El desafío de dejar de ser “la hija de”

La primera oportunidad llegó en un contexto que difícilmente podría haber sido más familiar. En 2016, con apenas nueve años, apareció en Resident Evil: capítulo final, dirigida por su padre y protagonizada por su madre. Le prestó el cuerpo a una versión joven de Alicia Marcus, el personaje que Jovovich interpretaba en su versión adulta.

Ever fue elegida para interpretar a la versión joven de Natasha Romanoff, el personaje de Scarlett Johansson en Black Widow instagram.com/everanderson

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El siguiente paso fue Black Widow. Ever fue elegida para interpretar a la versión joven de Natasha Romanoff, el personaje de Scarlett Johansson. La película de Marvel terminó estrenándose en 2021, después de los retrasos provocados por la pandemia, y significó su ingreso a una de las franquicias cinematográficas más importantes del mundo.

Pero el papel que realmente empezó a cambiar la percepción sobre ella fue el de Wendy Darling. Cuando Disney anunció que Ever interpretaría a Wendy en Peter Pan y Wendy, la película todavía estaba en preparación y la pandemia había complicado el rodaje.

El miedo a crecer

Para conseguir el papel tuvo que pasar por varias audiciones en Los Ángeles y después viajar a Londres para comprobar la química con el resto del elenco. Allí conoció al director David Lowery y a Alexander Molony, quien interpretó a Peter Pan.

“Dos semanas después me enteré de que me habían dado el papel”, contó. El comienzo del rodaje, sin embargo, se demoró por la pandemia. “Se suponía que íbamos a empezar a filmar y de repente todo se suspendió. Así que tuve el tiempo de la cuarentena para estudiar el guion y pensar cómo meterme en el personaje, cómo quería que fuera ella”, explicó.

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La actriz en la piel de Wendy, el personaje que marcó su debut en la pantalla grande instagram.com/everanderson

El trabajo físico fue importante. Ever tuvo que prepararse para las escenas de lucha con espadas y para las secuencias en las que Wendy debía volar. “Esta Wendy es feroz; es una líder que pelea y muerde. Por eso, todos los años que practiqué taekwondo me han sido muy útiles”, revelaba en aquel momento. Pero hubo algo mucho más íntimo que la ayudó a entender a Wendy: el miedo a crecer. “Durante las audiciones y el rodaje me di cuenta de que no quería crecer o, en todo caso, de que me asustaba mucho la idea de convertirme en adolescente y luego empezar la transición a la edad adulta joven”, confesó.

“No estaba preparada para asumir mis responsabilidades, ya que eso es lo que hacés cuando crecés, así que tenía miedo. Fue entonces cuando pude ponerme en la piel de Wendy, porque ella también estaba asustada. Ella también tenía miedo”, indicó.

El innegable pareceido entre Ever y su famosa madre instagram.com/everanderson

La película, además, tenía un significado especial porque Ever conocía la historia desde antes de convertirse en su protagonista. “Crecí con los dibujos animados de Disney e incluso antes de eso mi madre solía leerme el libro. Varias veces me imaginé que estaba dentro de Peter Pan e interpretaba a Wendy, volando por la habitación y buscando la segunda estrella de la derecha”, recordó.

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Su vínculo familiar con la industria también volvió a aparecer cuando comenzaron las críticas por la exposición temprana de la joven. “Las conexiones son importantes en esta industria y seguramente tiene una ventaja en ese sentido”, reconoció su madre. Pero también recordó que Ever había hecho 22 audiciones para conseguir dos películas. “Si Ever no fuera extremadamente talentosa por derecho propio, nadie la pondría en películas solo porque somos sus padres”, sostuvo.

Además, sus padres intentaron prepararla para enfrentarse a las dificultades del oficio. “Me dieron muy buenos consejos. En primer lugar, me dijeron que no tuviera miedo de hacer el ridículo porque hacer el ridículo es una parte importante de la actuación. Probás cosas nuevas y muchas veces te quedás con la sensación de que no querés exponerte porque tenés miedo de parecer estúpida, pero en realidad es así como aprendés”.

En 2023, cuando tenía 15 años, Ever enfrentó esas críticas de una manera mucho más sencilla: “Estoy justo donde quiero estar, haciendo lo que hago, no podría ser más afortunada”.

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Una vida más allá de Hollywood

Su vida, mientras tanto, estaba más cerca de ser la de una adolescente normal que la de una estrella de Hollywood. En aquella entrevista hablaba de estudiar, sacar buenas notas y eventualmente ir a la universidad. “El colegio”, respondió cuando le preguntaron por sus próximos proyectos, provocando la risa de su entrevistador. “Últimamente estoy estudiando mucho. Mi prioridad es seguir yendo a la escuela y sacar buenas notas para estar más tranquila cuando trabaje. Y también porque me gustaría ir a la universidad”, explicó.

A eso sumaba audiciones y proyectos de los que todavía no podía hablar. Y una necesidad que parece haberla acompañado desde chica: tener una vida que no estuviera completamente absorbida por el trabajo. “Mientras tanto, intento encontrar tiempo para ser una chica común y corriente”.

También hay una dimensión artística más privada. En 2023, las paredes de su habitación estaban cubiertas de murales y dibujos realizados por ella. La pintura, la escritura y la música estaban entre las actividades que consideraba parte de sus intereses más importantes. Cuando le pidieron que eligiera sus tres cosas favoritas, respondió: “Primero, mi familia y a continuación, los libros. La lectura es una parte fundamental de mi vida. En tercer lugar, pondría el arte”.

“Uno de los mayores privilegios de mi vida es poder pasar mucho tiempo con mis increíbles hermanas. Son unos seres preciosos y especiales, y me motivan a ser mejor persona y a superarme. Me gusta pensar que puedo ser un poco como una segunda madre para ellas”, agregó.

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Su casa también es un espacio en el que conviven varias lenguas. El inglés es el idioma principal, pero con su abuelo habla ruso y también se maneja con otros idiomas. “Hace poco estuve en París. Me sentí muy afortunada de saber francés. Estoy aprendiendo japonés porque me encantaría vivir en Japón algún día, y no me gustaría vivir allí y no hablar el idioma”, indicó.

De las pasarelas a contar sus propias historias

A pesar de la exposición, Ever también intenta poner límites a las redes sociales. No las demoniza: entiende perfectamente que son parte de su trabajo y de su generación: “Tienen pros y contras. Son una herramienta increíble para el trabajo y para la vida. Me ayudan a ponerme en contacto con otras personas y eso me hace muy feliz”.

Pero también reconoce el lado menos amable: “Si las uso demasiado, se convierten en algo poco saludable, y eso no solo se aplica a los adolescentes. Creo que afecta a todos. Pueden tener efectos negativos en la salud mental”. Su solución es limitar el tiempo, aunque admite que no siempre lo consigue: “Es difícil porque es muy divertido, sobre todo TikTok”.

La moda, entretanto, empezó a ocupar un lugar importante en esa construcción de identidad. Ever había comenzado como modelo antes de consolidarse como actriz y, con el tiempo, se convirtió en una figura habitual de las campañas de Miu Miu. En 2023 ya era embajadora de la marca.

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Pero, quitándole peso y glamour al asunto, también indicó: “Aún no he descubierto mi propio estilo (risas). Así que experimento con muchas prendas diferentes. A veces llevo vaqueros y camisetas holgadas y otras me gusta vestirme con ropa vintage”.

En 2025, Elle reveló que Ever había escrito y dirigido un cortometraje titulado Almost Seventeen, inspirado parcialmente en sus propias experiencias y en los conflictos de amistad propios de esa edad. Para realizarlo contó con su familia, que colaboró en distintos aspectos de la producción. Su padre, lejos de darle una receta para dirigir, optó por dejar que descubriera el proceso por sí misma.

“Fue una experiencia increíble y muy catártica poder compartir mi historia de lo que había vivido”, explicó sobre el cortometraje.

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En 2026, Ever se convirtió en embajadora de Dior y protagonizó junto a Mia Goth la campaña de joyería Rose des Vents. En septiembre llegó a Venecia para presentar Father Joe y lo hizo también como una figura de la moda: lució dos looks de Dior diseñados por Jonathan Anderson y apareció en la alfombra roja con propuestas directamente vinculadas a las colecciones más recientes de la maison.

Pero Venecia tuvo una importancia que excedió la ropa. Father Joe, dirigida por Barthélemy Grossmann, significó una nueva etapa cinematográfica. La película, un thriller de acción, presentó a Ever como Felicity, una joven que se convierte en una inesperada compañera del personaje de Kiefer Sutherland, uno de los protagonistas, junto a Al Pacino. La actriz llegó al festival para presentar la película y describió el trabajo como “un proyecto increíble”.

“Soy una gran partidaria de soñar a lo grande y creo que si tenés un sueño, debés perseguirlo. No es fácil. Pero las mejores cosas nunca lo son”, decía hace algún tiempo. Y agregaba: “Especialmente si tu objetivo es actuar, tenés que perseguirlo y no rendirte porque sea difícil. Es muy duro y podés llevarte muchas decepciones, pero tenés que seguir adelante”.

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