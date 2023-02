Finn Wolfhard habló por primera vez de la salida del closet de Noah Schnapp, su compañero en Stranger Things

escuchar

Los primeros días de enero, una de las estrellas de Stranger Things sorprendió a sus seguidores al realizar una íntima revelación. “Cuando le dije a mis amigos y familia que soy gay después de estar asustado dentro del armario por 18 años, todos me dijeron ‘ya sabíamos’”, escribió Noah Schnapp sobre un video en donde se lo veía recostado en la cama, con la cabeza apoyada en la almohada mientras lucía una enorme sonrisa. A modo de descripción y con un cómico guiño a la serie y al personaje que lo hicieron famoso, agregó: “Supongo que soy más parecido a Will de lo que creía”.

La publicación superó el millón de likes y recibió miles de comentarios en donde tanto fans como colegas le dedicaron mensajes de apoyo, lo felicitaron por querer compartirlo con el mundo entero y le enviaron sus mejores deseos. Esta semana, se sumó la opinión de uno de sus históricos compañeros de elenco en la serie de Netflix. Finn Wolfhard, el actor de 20 años que interpreta a Mike Wheller, reveló en una entrevista publicada por GQ cuál fue su reacción al ver el mensaje de su amigo, de 18 años: “Cuando lo vi, me encontré con una gran sonrisa en mi rostro. Me sentí orgulloso de él” .

Finn Wolfhard junto a Noah Schnapp

Según explicó Wolfhard, la dinámica de las relaciones que se establecieron entre los miembros del elenco de la serie son bastante similares a las que se dan entre los integrantes de una familia: “ No estamos para nada en la onda de mandarnos mensajes de texto cotidianos porque... ¿Alguien le envía mensajes de texto todos los días a sus primos? Probablemente no. Somos familia. Hablamos siempre en los cumpleaños y de vez en cuando, también. Pero de la misma manera que pasa con mi familia, si alguna vez necesito algo, están ahí ”. Actualmente, el elenco se prepara para comenzar a grabar la quinta y última temporada y, según admitió Wolfrad, “todos están en sus propias misiones en la vida real” mientras descubren el próximo capítulo de sus carreras.

Curiosamente, desde el inicio de la serie, muchos televidentes se preguntaron si Will era gay, e incluso algunos cuestionaron en las redes que los realizadores no se hayan jugado a hacer explícita su condición. En julio de 2022, Schnapp se hizo eco de esos comentarios y abordó la orientación sexual de su personaje, confirmando que Will está enamorado de su mejor amigo, Mike. “ Obviamente, se insinuó en la primera temporada. Siempre estuvo ahí, pero nunca se supo realmente. Te preguntás: ‘¿Es solo que él crece más lento que sus amigos?’ Ahora que los personajes crecieron, se convirtió en algo muy real y obvio. Ahora está cien por ciento claro que es gay y que ama a Mike ”.

Schnapp explicó que la serie se tomó su tiempo en evidenciar la orientación de Will porque es un tema complejo, sobre todo para los niños que no quieren ser etiquetados. “Era un arco argumental lento. Creo que está muy bien hecho, porque es muy fácil hacer que un personaje, de repente, sea gay”.

Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Noah Schnapp y Gaten Matarazzo

En aquel momento, el actor se refirió también a la experiencia de interpretar a un personaje gay, a una edad tan temprana, y también al manejo de su propio crecimiento personal y la consolidación de su propia identidad. “Creo que es solo parte del desafío de actuar. Sí, ha sido un desafío, pero creo que ha sido divertido poder ponerme en su lugar”. Y agregó: “Es este trauma multifacético que se remonta a años atrás, porque el Demogorgon y luego sus amigos se lo llevaron, nunca lo reconocieron, y ahora tiene miedo de salir y no sabe si lo aceptarán. Y luego Eleven [Millie Bobby Brown] es como su hermana, pero él no quiere lastimarla porque si dice que le gusta Mike, eso lastimará sus sentimientos. Todas estas cosas están en su mente. Solo tengo que asegurarme de transmitir la profundidad de todos sus traumas”.

Finn Wolfhard, Noah Schnapp y Charlie Heaton en una escena de la cuarta temporada de la serie

Según le adelantó el actor a People, en esta quinta temporada los espectadores verían a Will “bajo una luz diferente”. “ Creo que la gente está acostumbrada a verlo pelear contra un monstruo o luchar con el lado sobrenatural de Stranger Things, pero ahora se trata más de sus luchas personales y luchas con su identidad, y creo que es interesante que la audiencia vea eso ”, señaló.

