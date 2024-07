Los creadores de Stranger Things confirmaron su nuevo proyecto para Netflix

Escuchar

Los hermanos Matt y Ross Duffer son los responsables de uno de los títulos más populares de Netflix. A través de Stranger Things, una de las series más vistas en la historia de esa plataforma, ambos guionistas concretaron un verdadero éxito, que los posicionó como dos de los nombres más fuertes de la industria. Y por ese motivo es que la confirmación de su nuevo proyecto, genera grandes expectativas entre el público.

Millie Bobby Brown junto a los hermanos Duffer Instagram: rossduffer

Netflix dio luz verde a la nueva serie de los Duffer, que los encontrará en el rol de productores ejecutivos. El título de la ficción es Something Very Bad is Going to Happen (Algo muy malo está por pasar, sería una posible traducción al español ), y es un relato de terror creado por la guionista Haley Z. Boston. Ella es una talentosa escritora televisiva, que participó en los guiones de Hunters y de El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro.

Según la sinopsis oficial, la ficción va a girar alrededor de un casamiento, y hará foco en el novio y la novia, cuando solo falta una semana para llevar a cabo una ceremonia que estará marcada por la tragedia. Claro que según adelantaron, “esa información no es un spoiler, y sino lean el título de la serie”.

Los hermanos Duffer

Con respecto a este proyecto, los Duffer compartieron un comunicado en el que aseguraron: “Nos quedamos impactados cuando leímos el guion de Haley. Ella es un nuevo gran talento con una voz muy particular. Sus escritos son retorcidos, terroríficos pero también divertidos. Es todo muy… Haley. Y nos sentimos muy afortunados de producir su primera ficción, y no vemos la hora de compartir su visión con el resto del mundo”.

Un final a la altura de la aventura

Stranger Things pronto llegará a su conclusión

Luego de un aplazamiento en el rodaje debido a la huelga del sindicato de actores, actrices y guionistas de Hollywood, la quinta temporada de la serie de Netflix comenzó su rodaje en febrero de este año. En ese momento, los hermanos Duffer mostraron las primeras imágenes de la próxima entrega, que dará fin a la historia de Hawkins, y desataron una oleada de teorías.

El pasado ocho de enero, los protagonistas de Stranger Things confirmaron que la quinta y última temporada se encuentra en proceso de producción: “¡Código rojo!”, señalaron. Millie Bobby Brown, Noah Scnapp, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo y Winona Ryder, entre otros; consagraron un gran éxito en Netflix desde julio de 2016. Próximamente, saldrá a la luz el final de Hawkins y los fanáticos ya especularon un sinfín de teorías.

Los creadores compartieron las primeras imágenes Instagram: rossduffer

A través de su perfil de Instagram, Ross Duffer compartió con sus miles de seguidores las últimas imágenes de los sets de la quinta temporada de Stranger Things. Si bien en la primera instantánea los creadores posan al lado de una sonriente Millie Bobby Brown, las siguientes postales sembraron la incertidumbre y la inquietud entre los fanáticos de la serie de Netflix.

Y es que las imágenes que publicó el creador desataron teorías entre los espectadores. La primera se trató de un zapato cubierto de sangre, por lo que los usuarios de la red social temieron que se tratara de la muerte de uno de sus personajes más queridos. “¿Dónde está Will?”, fue una pregunta recurrente en la publicación.

Stranger Things Gentileza Netflix

Por otro lado, los espectadores de la serie observaron las referencias a la década de 1980 que incluyó la publicación de Duffer. Se trató de una imagen del libro escrito por Madeleine L’Engle, Una arruga en el tiempo (A wrinkle in time, por su título en inglés); junto a una publicidad contra el consumo del tabaco.

A través de la novela, que trata sobre un grupo de amigos adolescentes que viajan a través del tiempo para tratar de rescatar a su papá de un ser maligno, los fanáticos dedujeron que podría significar una referencia a que los protagonistas de Stranger Things se enfrentarían a algo similar para librarse de Vecna. La respuesta a estos interrogantes, llegará el próximo año cuando la quinta y última temporada de esta serie, se estrene en la pantalla de Netflix.

LA NACION