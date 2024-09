Flor Bertotti le regaló a sus fans dos horas de pura energía y emoción en el primero de sus 12 shows en el Movistar Arena

A 20 años de Floricienta, la actriz y cantante le dio la bienvenida a la primavera iniciando su serie de presentaciones en el estadio de Villa Crespo y el cierre de una gira internacional que la llevó por América Latina, Estados Unidos y Europa

Todo comenzó en 2022, luego de que la contrataran para dar un show en Israel junto a Felipe Colombo y Rocío Igarzábal para actuar en el Menora de Tel Aviv, ante más de 10 mil fans, como representantes de las tiras televisivas de Floricienta, Rebelde Way y Casi Ángeles. Volver a interpretar las canciones de la ficción que protagonizó durante 2004 y 2005 fue el puntapié inicial para que Flor Bertotti se animara a un regreso como solista . Así comenzó a gestarse la producción de una gira internacional que desde 2023 la llevó a más de 30 ciudades y 18 países recorriendo América Latina, Norteamérica y Europa, y que inició su cierre el sábado último en Buenos Aires, en la primera de las 12 fechas agotadas en el Movistar Arena, una cifra que superó el récord de Emilia y Luis Miguel. A aquellas presentaciones se suman también algunas próximas en el interior del país - Salta el 3 de noviembre y Corrientes el 1 de diciembre- y una función especial en el Estadio Uno de La Plata el 7 de diciembre, que le dará fin a este largo y nostálgico viaje.

Flor Bertotti desplegó toda su energía, carisma y talento sobre el escenario del Movistar Arena Noelia Marcia Guevara/ AFV

En la previa del espectáculo todo se tiñó de color amarillo y el estadio se llenó con una marea de vestuarios alusivos a la era Floricienta -zapatillas intervenidas, vestidos azules, polleras de tul, glitter-, girasoles, carteles y, sobre todo, coronas de flores. Y es que esta seguidilla de shows coincide con el vigésimo aniversario de la novela televisiva creada por Cris Morena, por lo cual el momento es más que indicado para que la generación que creció viéndola todas las tardes le rinda homenaje. Con un claro predominio de público femenino, la edad promedio rondó entre los 20 y los 30 años. Muchas de ellas eran niñas o adolescentes en aquel entonces - o cuando se estrenó Niní, la ficción que protagonizó en 2009, que produjo junto a su exmarido Guido Kaczka y que desencadenó un juicio por plagio por parte de la creadora de series juveniles- y hoy ya son jóvenes adultas que asistieron con sus madres, amigas o incluso con sus propias hijas o sobrinas.

“Arriba las ilusiones” fue el elegido para comenzar un show de dos horas lleno de energía, emoción, baile y nostalgia, en el que la artista llevó a sus fans porteños por un recorrido a través de un extenso repertorio, intercalando canciones de Floricienta, Niní y temas propios de su etapa solista, tal como estaba reflejado en la playlist con el setlist oficial del show disponible en Spotify. “¡Feliz primavera! ¡No puedo creer que estemos acá tanto tiempo después! ¡No soltamos! ¿Quién pudo venir hace 20 años y quién está teniendo hoy su revancha? Estuvimos por muchos lugares, pero nada nos emocionaba más que estar hoy finalmente tocando en casa. Ahora viene una de mis canciones preferidas de Flori porque creo mucho en lo que dice, todos tenemos en nuestras vidas la posibilidad de hacer que nuestro cuento valga la pena”, expresó agradecida y visiblemente conmovida, para darle lugar a “Hay un cuento”.

A lo largo del espectáculo contó con más de 10 cambios de vestuario coloridos y brillantes en sintonía con las canciones, un gran despliegue de pantallas y visuales acordes a cada momento y un grupo de bailarines que la acompañó en escena en los temas más bailables o en las transiciones coreografiadas. A su vez, tocó con ella una afilada banda en vivo, integrada, entre otros, por Willie Lorenzo, histórico coach vocal de los elencos de Cris Morena, que estaba a cargo de la música que aparecía en las tiras - Casi Ángeles, Chiquititas, Rebelde Way, Floricienta, Alma Pirata, por nombrar algunas- y que compuso también junto a Flor la banda de sonido de ficciones como Simona, Las Estrellas, Guapas y Esperanza Mía. La lista de hits siguió con “Hola, qué tal”, “Por qué” - con arreglos de cello y violines- y la enérgica “Pobres los ricos”.

En uno de los breaks entre las distintas partes del show, se proyectaron algunos cortes de videos que Bertotti grabó para YouTube charlando con sus antiguos compañeros de elenco. “¿Lo conocen? ¡Está vivo! ¡Años sufriendo!”, comentó entre risas cuando apareció uno con Juan Gil Navarro y los gritos del público estallaron nombrando el apodo que tenía el personaje del actor - el “Freezer”-. La artista se hizo youtuber a los cuarenta y pasaron por su canal actores como Fabio Di Tomaso, Isabel Macedo, Benjamín Rojas y Graciela Stefani. “¿A quién querían más? No, ¡Mentira! No quiero saber eso, es toda gente linda. Lo que sí les puedo decir es a quien yo quiero más y a él le compuse esta canción”, continuó risueña, cuando apareció una foto de ella junto a Federico Amador - su actual pareja y con quien protagonizó Niní-, antes de empezar a cantar “Ay qué lindo”. Momento al cual le siguió “Un enorme dragón”, donde los fanáticos hicieron un fan action levantando carteles que decían “Gracias por llenar nuestros días con tu luz”.

Hubo también un segmento acústico en el que Bertotti- vistiendo una camiseta de la Argentina que le arrojaron desde el público- y sus músicos hicieron un surtido de temas a elección de los asistentes, entre los cuales estuvieron “Qué esconde el Conde”, “Cosas que odio de vos”, “Kikiriki”, “Y la vida”, “Corazones al viento” y “A bailar”.

“Esta es una canción para cantar llorando, no voy a decir cuál es, pero va a haber señales”, indicó la cantante, mientras sus bailarines le acercaban un brillante vestido azul, provocando la euforia de los fans ante el obvio indicio del tema siguiente: “Mi vestido azul”, que empezó como balada y terminó en una versión de cumbia pop para bailar. A tono con el momento romántico, invitó al escenario a Amador, con quien interpretó “Te amo más”, sellando el final con un beso.

Finalmente, llegó una de las canciones más esperadas de la noche: “Flores Amarillas”. Un clásico que revivió gracias a TikTok y que hizo enloquecer a todo el Arena, con un trasfondo especial en esta fecha por ser el día de la primavera. El tema tuvo también su revival a partir del estreno de Margarita, el spin off de Floricienta que lanzó recientemente Cris Morena, que tuvo su estreno en Max y que este lunes debuta en el prime time de Telefe.

Hacia el final, Flor, emocionada hasta las lágrimas, hizo un espacio para agradecer: “No se imaginan cuánto valoramos todo esto, este encuentro es un montón. Armamos este show con todo el amor del mundo y lo disfrutamos mucho. Ustedes crecieron con Flori y nosotros también”. La velada tuvo un poderoso cierre con “Las Estrellas” y “Tic Tac”, uno de los más pedidos por los fans.

A dos décadas del estreno de Floricienta y a lo largo de dos horas de show, Flor Bertotti demostró que su frescura, su talento y su carisma permanecen vigentes, hipnotizando a cada ciudad y a cada público, pero muy especialmente a este, que viajó de vuelta a la infancia por un ratito. Para el bis y en sintonía con la sensibilidad de la noche, tuvo lugar el clásico de los Beatles “All You Need is Love”, para el cual la artista finalizó diciendo “Podemos vivir sin un montón de cosas, pero no sin amor. Pero no solo amor de amistad o de pareja, amor propio, porque si somos capaces de amarnos a nosotros mismos podemos ser más empáticos con el de al lado y así vamos a poder construir un mundo mejor”.

