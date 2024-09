Cómo será el show de Flor Bertotti en el Movistar Arena, las sorpresas que prepara, y cuál es el acuerdo con Cris Morena

Escuchar

Esta gira internacional de Flor Bertotti que la llevó por América Latina, los Estados Unidos y Europa, cierra en Buenos Aires con un récord de shows que desbancó a Emilia y Luis Miguel: 12 Movistar Arena consecutivos . Desde la producción aclaran que podrían haber sumado otros recitales, pero decidieron cerrar el año con una función especial en el estadio UNO de La Plata. Será el 7 de diciembre y aún quedan tickets a la venta. Es la frutilla del postre para celebrar los 20 años de Floricienta.

El 70% del repertorio de Flor Bertotti en concierto corresponde a la tira de Cris Morena . El resto son canciones escritas por la actriz y cantante, algunas para la ficción Nini y otras de su etapa solista. Aunque pocos lo saben, en los últimos años Bertotti incursionó de lleno en la música. E incluso compuso junto a Willie Lorenzo la banda de sonido de tiras televisivas como Simona, Las Estrellas, Guapas y Esperanza Mía.

Cuando el show de una hora y media empezó a gestarse, Bertotti intercambió mensajes con Cris Morena. Aunque legalmente no es necesario pedir autorización a los autores de las canciones para cantarlas, se trató de un gesto de buena voluntad de la actriz con la productora histórica de series juveniles. Cada país cuenta con un ente que vela por los derechos de los autores y se encarga de verificar las playlists de los intérpretes para que cada parte reciba lo que le corresponde. En la Argentina, Sadaic recauda hasta el 12% de la facturación bruta de cada show. A un promedio de $40.000 por ticket y una venta de 10.000 tickets por show, la recaudación de Flor Bertotti ronda los $400.000.000 por noche, de los cuales $48.000.000 son retenidos por el organismo y gran parte de esa cifra es para Cris Morena. Fuera del país, la alícuota que recibe el autor varía en cada lugar, pero el negocio es más que interesante.

Por otro lado, los shows de Bertotti en Buenos Aires coinciden con el estreno de Margarita en Max y en el prime time de Telefe. “Decime si no es una jugada maestra. A nivel marketing es brillante”, desliza una persona que trabajó en la gira de la actriz y cantante. Esta misma persona confirma que Bertotti vio el primer episodio de la serie y opinó: “Muy bien hecha, hay mucho talento y la elección de la protagonista fue un acierto”.

El show que verán quienes compraron tickets para el Arena ubicado en Villa Crespo es muy parecido al que estuvo girando, pero habrá sorpresas . Tendrán 4 invitados importantes que enloquecerán a las fanáticas. Están ajustando qué día irá cada uno y quieren asegurarse que no haya filtraciones.

Bertotti decidió producir el show en 2022 , luego de que la contrataran junto a Felipe Colombo y Rocío Igarzábal para dar un show en Israel. Los representantes de Floricienta, Rebelde Way y Casi Ángeles, respectivamente, actuaron en el Menora de Tel Aviv, ante más de 10.000 fans. Quienes conocen a la actriz, aseguran que ese fue el clic para animarse a un regreso, pero como solista. Y aunque ella tomó las riendas de la producción, sumó al músico Willie Lorenzo, a quien conoce hace más de 20 años. Lorenzo era coach vocal de los elencos de Cris Morena y estaba a cargo de toda la música que aparecía en las tiras. El “armador musical” de Casi Ángeles, Chiquititas, Rebelde Way, Floricienta, Alma Pirata y Bella y bestia. Bertotti y Lorenzo buscaron un promotor musical en cada región y se embarcaron en esta gira, cuyo éxito los sorprendió a ellos mismos. “Llenamos estadios de fútbol, nos llamaban para agregar fechas y decíamos ‘¿te parece?’ Y a la hora se agotaba. Fue una locura”, cuenta un productor que recorrió varios países con el show. Y otra persona del staff cree que “hay como una era nostálgica” que contribuyó a que Bertotti agotara en casi todas las plazas en las que se presentó.

Además de Floricienta y el Gran Rex repleto en homenaje a Cris Morena, existen fuera de la Argentina otros casos como el regreso del elenco original de Betty, la fea (Prime Video) y la gira de RBD Rebelde en México, que rompió récords de facturación. O la vuelta de Pedro, el escamoso, que se puede seguir por la plataforma Disney+.

El vestido azul que no se arruga

Aunque las letras y la música indiquen que las fans deberían ser adolescentes, la edad promedio en cada show supera los 30 años , lo cual se convierte en un claro reflejo de los 20 años que pasaron desde el éxito de la serie. La nostalgia por esa infancia feliz, el revival a la adolescencia y el entusiasmo de volver, por una noche, a aquellos años.

Esta cronista fue testigo de la segunda fecha de la actriz en Miami en el James L Knight Center, un anfiteatro con capacidad para 4500 personas ubicado en el centro de la ciudad. El primero estuvo completamente vendido y decidieron agregar otro, que vendió 1200 tickets. Los mismos organizadores reconocen a LA NACIÓN antes del show que “el clima y la cantidad de gente fue completamente diferente” el día anterior. Sin embargo, son muchas las fans que lucen orgullosas sus vinchas con flores, otras fueron por más y se animaron a vestir un vestido azul. Muchas se adelantan al comienzo para sacarse una foto con el proscenio de fondo que anuncia el show de Flor Bertotti con una cuenta regresiva.

La cita era a las 19, pero recién a las 19.40 empiezan a proyectar en las pantallas videos de personas de distintas edades cantando clásicos de la tira de Cris Morena. Niñas, señoras, adolescentes y hasta un vals con “Mi vestido azul”. Luego, se apagan las luces y suenan los primeros acordes de “Arriba las ilusiones”, canción que Bertotti escribió para Niní, la serie que desencadenó un juicio por plagio. Allí, sobre el escenario, se la puede ver con su primer look negro brillante, engamada con sus 6 bailarines que hicieron una coreografía con maletines plateados.

Una vez terminada esa canción y saca a relucir su segundo vestido, bordado con flores y corazones. “ Qué emoción estar por fin acá , cuánto esperamos este encuentro. Éramos bebés”, dice la actriz en alusión a la gira que hizo en su momento con Floricienta por los Estados Unidos. Los gritos agudos responden sin dudar.

Conectada con sus fanáticas, adelanta la siguiente canción: “Es una de mis preferidas porque habla de algo que yo creo mucho, que es que en nuestras manos tenemos el poder de hacer que nuestro cuento valga la pena”. Las fanáticas gritaron eufóricas y corearon completo el hit “Hay un cuento”.

La acompañan 6 músicos que tocan en vivo y bailarines en todo momento, hay despliegue de pantallas y vestuario acorde a la ocasión. Entre técnicos, músicos, bailarines y producción, viajaron a cada destino 28 personas. La lista de hits sigue con “Hola, qué tal”, “Por qué”, “Pobres los ricos” y “Un enorme dragón”.

Proyecta un video en blanco y negro con backstage de los ensayos, Bertotti a cámara habla de cómo compone, del armado del show, de las canciones que le piden y las reversiones, como la más rockera de “Por qué”. Suma otro cambio de look y aparece con un blazer intervenido. Si bien en ningún momento nombra a Floricienta , la estética, y las canciones, rememoran su clásico personaje. Las fanáticas explotan cuando pregunta con picardía: “¿Lo conocen? Está vivo”. Y proyecta en pantalla un video con Juan Gil Navarro que grabó para su canal.

Flor Bertotti interactúa cómoda con su público, mantiene intacta la frescura del personaje que interpreto a sus 20. Cuenta que a los 40 se hizo youtuber y que aprovechó ese espacio para invitar a todos sus excompañeros. Nuevamente, no lo aclara, pero sabemos que habla de Floricienta. Pasaron por su canal sus dos galanes, Isabel Macedo, Benjamín Rojas y Graciela Stefani. También aparece proyectado su video con el Conde, Fabio Di Tomasso, que acumula 255 mil vistas. Luego aparece en pantalla una foto con su marido, a quien conoció grabando Niní y comienza “Ay, qué lindo”, que compuso para él.

Siguen, también de su autoría, “Quédate conmigo” y “Eso no se hace”. “Para te amo más”, también de la tira Niní que produjo Guido Kaczka, aparece Federico Amador para cantar a dúo y cerrar el momento con un beso.

Más clásicos de Floricienta enloquecen a las fanáticas: “Ven a mí”, “Te siento”, “Y la vida”, “Kikiriki”, “A bailar” y los más coreados: “Mi vestido azul” y “Flores amarillas”.

La noche cierra a las 21 con “La vida es hoy”, una canción de la actriz, y remata con el clásico de los Beatles “All you need is love”. Agradece a cada uno de los integrantes del equipo que la acompaña, especialmente a Willie Lorenzo, la pieza clave.

A más de dos décadas del estreno de Floricienta, Bertotti arrasa en cada ciudad en la que desembarca . Milán, Nápoles, Madrid, Tijuana, Monterrey, Mérida, solo por nombrar algunas. Los últimos shows, en suelo propio, prometen no ser la excepción.

