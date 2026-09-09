Empezó a trabajar en la tele a los 8 años y nunca paró; con los años se animó a mostrar su costado musical, que ahora explora como solista; su vuelta al teatro, su familia y el disfrute con amigas

Gloria Carrá: la relación con sus hijas Ángela y Amelia, su regreso al teatro y la vuelta a la soltería

Empezó a trabajar en la tele a los 8 años y nunca paró; con los años se animó a mostrar su costado musical, que ahora explora como solista; su vuelta al teatro, su familia y el disfrute con amigas Liliana Podestá 9 de septiembre de 2026 06:00 10 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Espectáculos > Personajes

Aunque trabaja desde los 8 años, Gloria Carrá dice que nunca se planteó actuar por el resto de su vida. De hecho, hace unos años descubrió su pasión por la música, tuvo una banda durante más de una década y ahora va a sacar su primera canción como solista. Además, acaba de estrenar Con la nuestra, una comedia que escribió Jorgelina Aruzzi junto a Peto Menahem, y que puede verse de jueves a domingos en el Complejo La Plaza. Además, está preparando un espectáculo en homenaje al Indio Solari junto a Julieta Díaz.

En diálogo con LA NACION, un rato antes de subirse al escenario de la Sala Pablo Neruda, Gloria Carrá repasa su historia y cuenta cómo una nena que cantaba y bailaba para la familia en la intimidad de su hogar terminó trabajando en televisión y siendo parte de muchos éxitos. También habla de la relación con sus hijas Ángela Torres y Amelia Cáceres y explica cómo manejó las finanzas cuando Ángela era menor.

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–Protagonizás Con la nuestra, una frase que tomó relevancia en los últimos años...

-Es verdad. Estoy súper contenta porque trabajamos mucho, el elenco es muy lindo, estrenamos hace unos días y hubo muy buena recepción de la gente. ¡Una comedia es tan necesaria en este momento! Me encanta que la gente la pase tan bien como nosotros. Y el elenco es muy agradable y muy tranquilo. Conozco a casi todos desde hace tiempo. Con Jorgelina somos muy amigas. Somos amigas viajeras (risas). Fue ella quien me dijo que estaba escribiendo una obra que quería que hiciéramos juntas. De hecho, mi personaje se llama Gloria, porque lo escribió pensando en mí. También trabajé con Peto, que dirige la obra, y con casi todos mis colegas. Y si no trabajamos juntos, nos cruzamos alguna vez. Así que compartir laburo con ellos es como venir a tomar mate. Lo estoy disfrutando porque, además, me doy cuenta que hacer teatro me ordena un montón. Mientras ensayábamos tenía ocupado casi el día entero, y ahora los tengo libres, y a la nochecita vengo al teatro. Es muy lindo porque tal vez viene una amiga a verme y nos vamos a comer después. Yo vivo lejos de Capital, y hay gente que no veo todo el tiempo.

Gloria Carrá empezó a actuar en televisión a los 8 años, en Nosotros y los miedos Hernan Zenteno - La Nacion

-Decís que el teatro te ordena. ¿Cuándo hiciste la última obra?

-En el verano hice Sex, y estuvimos de gira también. Pero era algo totalmente distinto porque era más cercano al stand-up, de mucho texto.

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-Te vimos crecer en ficciones pero ya no estás en esos formatos. ¿Por qué?

-Quizá porque la gente que arma ficciones ahora no me conoce; son de afuera. No sé bien cómo es la movida, pero me encantaría. Durante años grabé tantas ficciones. Empecé a los 8 años en Nosotros y los miedos, que dirigía Diana Álvarez. Era maravilloso. Los textos, los actores. Ahí crecí.

-¿Cómo llegaste ahí?

-La verdad es que nunca pensé estar en la tele. No era un deseo. Pero en mi casa cantaba y bailaba todo el día y mi abuela le dijo a mi mamá que me llevara a un casting, y empecé a quedar.

-Habrá sido un juego para vos...

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-Siempre fue un juego. De hecho, hoy es un juego.

-¿Cuándo dijiste “esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida”?

-De grande fui más consciente, pero nunca dije “esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida”. Soy actriz, trabajo como actriz. Pero también descubrí mi pasión por la música.

En unos días saldrá "Lo que no dije", su primera canción como solista Hernan Zenteno - La Nacion

-¿Seguís en Coronados de Gloria?

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-No, ya no estoy con Coronados. Acaban de masterizar mi primer tema solista que se llama “Lo que no dije”, y sale en las próximas semanas. Y voy a sacar mi disco solista.

-¿Por qué se desarmó la banda?

-Yo quería seguir... Por esas cosas de la vida. Creo que cumplió su ciclo. También empecé a entender que crecí mucho, conocí otros músicos, otra gente que me abrió otras puertas. Estar sola me da una dinámica diferente.

-¿Y cómo fue que descubriste que podés ser música?

-La música siempre me interesó. Me llevaron a los castings porque yo cantaba. Después dejé de cantar delante de la gente, pero en mi casa siempre seguí cantando. Y componiendo. Porque las letras son mías y la música también. Un día me junté a trabajar con un músico que me gustaba mucho, escuchó mis canciones y con él armamos Coronados, banda con la que estuvimos once años.

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"Yo soy súper sincera en las canciones", cuenta Gloria Carrá Hernan Zenteno - La Nacion

-¿Las canciones reflejan tus estados de ánimo y tus experiencias de vida?

-Sí. Uno siempre habla de uno. Yo soy súper sincera en las canciones. Son mi mundo. No fuerzo nada ahí. Es donde me siento más auténtica también. Por lo general, escribo y después, con la guitarra, hago la música. Cada uno tiene su técnica (risas). No me considero guitarrista aunque toco la guitarra, pero sí música.

-En algún momento te dedicaste más a la música y abandonaste a la actriz...

-Sí, quizá al principio. Ahora me voy a tocar a Mar del Plata, viajamos con Jorgelina, que hace su unipersonal. Y volvemos para hacer Con la nuestra. Cada vez que puedo, toco. Hace un tiempo fui a México y tocamos con un amigo. Soy medio gitana (risas). Creo que me quedé acá por mis hijas. Si no hubiera andado más por el mundo, rodando.

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-¿Sí? ¿Te hubieras ido?

-Sí, porque los actores tenemos oportunidad de trabajar en cualquier lado. La verdad es que me quedé más que nada por mis hijas. Y tengo la idea de vivir en una playa. O por lo menos pasar mucho tiempo en la playa. Extraño mucho el mar. Me hace falta.

-Vos nunca viviste en el mar...

-No, pero tengo familia en Mar del Plata y voy siempre. Y a Brasil. Soy muy del mar. Lo extraño.

Gloria Carrá, orgullosa mamá de Ángela y Amelia Hernan Zenteno - La Nacion

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-¿Y te retirarías?

-No, no creo. Y además tengo la idea de hacer música. En cualquier lado podés tocar en un bar.

-Ángela entonces heredó la música de vos...

-Y Amelia también. Cantan hermoso. Tienen un timbre de voz muy parecido. Bueno, son hermanas (risas). Amelia se está formando mucho también. Recién la dejé en sus clases de comedia musical.

-Pero todavía no empezó profesionalmente...

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-No, no. Hace las muestras. Y trabajó en la tira de Lali, El fin del amor.

-Vos ya pasaste por eso. ¿Te gusta que tus hijas trabajen desde tan jóvenes?

-A Ángela traté de retrasárselo lo más posible, pero con ese carácter (risas).... Es un torbellino. No se podía. Y Amelia, que ya tiene 17 años, quiere trabajar desde hace mucho y está pensando cómo hacerlo.

-Ángela vive sola y Amelia todavía está en tu casa. ¿Ya empezaste a padecer el síndrome del nido vacío?

-Soy una madre que las cría muy independientes a las dos. Quizá porque también soy así. Más allá de que estoy atrás y muy pendiente, las dejo ser. Estoy muy contenta porque están en un momento tan lindo las dos. Y las miro y digo: “¡qué hermoso!”. A veces, cuando viene Ángela con su novio y Amelia está con su novio soy tan feliz... Más yo, que nunca tuve familia grande. Siempre estuve necesitada de eso. Yo estoy también en un buen momento porque estoy soltera y vuelvo a hacer planes y salir con amigas. Lo disfruto mucho.

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-En las últimas semanas se habló mucho sobre el manejo de las finanzas de Tini por parte de su familia. ¿Cómo fue tu caso?

-Me pidieron que opinara hace unos días y la verdad es que armaron la nota como quisieron. Yo no opiné sobre eso, porque soy muy cuidadosa de mi vida privada, entonces mucho más de la vida de los demás. La verdad es que después me sentí incómoda viéndolo. Conté cómo me manejé yo, y cómo se manejó mi mamá conmigo. Dije que me da tristeza que los padres hagan eso con sus hijas. Yo sería incapaz. Pero no me refería a los Stoessel. No opinaría porque soy muy respetuosa, sobre todo de la vida de los niños.

-¿Cómo fue tu caso, entonces?

-Cuando yo era chica eran otros tiempos. Mi mamá cobraba y vivíamos. Yo no me metía y fue así hasta mis 19 años.

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-¿Alguna vez pediste explicaciones?

-No, no. Mi mamá era una persona muy particular; no estaba bien. Y tengo dos hermanos mucho más grades, uno falleció; entonces casi me crie como hija única. Y cuando Ángela empezó a trabajar, cobraba a través mío y yo le guardaba su plata y ella disponía de su plata cuando la necesitaba. La administré. Ya hace rato que Ángela se administra sola.

-¿Cómo es la relación con tus hijas?

-Muy linda. Y divertida. Las tres charlamos mucho. El novio de Ángela (Marcos Giles) es muy gracioso. Me cae muy bien. Y el novio de Amelia es hermoso, es divino. Como no tuve hijo varón, me gusta compartir con ellos. Viene a cenar, o a merendar y traen cosas, charlamos. Si alguna sacó música o va a sacar música, la escuchamos. Es re lindo el encuentro siempre.

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-¿Estás preparada para vivir otra historia de amor?

-No tengo la puerta cerrada para nada. Pero la paso bien sola. Eso no quiere decir que no esté dispuesta a algo más en algún momento.

-Durante mucho tiempo tuviste conflictos legales con Luciano Cáceres, el padre de Amelia. ¿Cómo están las cosas hoy?

-Ya está todo más tranquilo con el papá de Amelia.

-¿Y con el papá de Ángela, Marcelo Caccia. ¿Tenés vínculo?

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-No. Esta todo bien pero no tenemos vínculo.

-De los muchos trabajos que hiciste, ¿hay alguno que prefieras por la historia por el personaje que interpretaste?

-Siempre disfruté mucho de lo que hacía. Hubo personajes más jugosos que otros o personajes con los que supe jugar más. Por ejemplo, en la novela ATAV yo hacía a Sarita, que era una mujer casada con un médico que trabajaba para la dictadura, y me encantó porque era una alcohólica, depresiva. Era fuerte y jugué mucho con el personaje. Además, me gustó mucho Para vestir santos. Y La banda del Golden Rocket también ha tenido su momento, pero tenía 20 años y no era tan consciente de armar un personaje. Cuando empecé en Señorita maestra, jugaba. No tenía idea de armar un personaje. Aprendí estudiando teatro.

El elenco de La banda del Golden Rocket

-¿Tenés proyectos?

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