Halle Berry y Olivier Martinez, en la Justicia: una declaración del actor desató una nueva polémica por la custodia de su hijo

La disputa judicial entre Halle Berry y Olivier Martinez por la custodia de su hijo Maceo sumó un nuevo capítulo de tensión en Los Ángeles. Durante una audiencia celebrada el jueves en el Tribunal Superior de aquella ciudad, el actor francés fue interrogado por la abogada de su exesposa, Marina Beck, quien lo confrontó con una declaración jurada que había firmado en septiembre de 2024. En aquel documento, Martinez había asegurado que no existían antecedentes de violencia doméstica entre ambos, una afirmación que contrasta con las acusaciones que formuló recientemente contra la actriz.

Halle Berry conoció a Olivier Martinez en el rodaje de Dark Tide en 2010 y se casaron tres años más tarde Grosby Group - LA NACION

El interrogatorio tuvo lugar durante el cuarto día consecutivo de procedimientos vinculados con el conflicto por la custodia del adolescente y una solicitud de orden de restricción por violencia doméstica. Beck, de acuerdo con la información publicada por Page Six, le preguntó a Martinez, de 60 años, por sus señalamientos contra Berry, también de 60, a quien acusa de haber ejercido conductas abusivas durante la relación, incluso desde hace aproximadamente una década.

Cuando la abogada le preguntó si estaba denunciando actos de maltrato que se remontaban a diez años atrás, el actor respondió: “Correcto”. También reconoció haber denunciado nuevos episodios en 2023, entre ellos declaraciones que, según su versión, Berry habría dirigido a Maceo, que actualmente tiene 13 años.

Sin embargo, el intercambio adquirió otro tono cuando Beck le presentó un documento firmado por Martinez bajo pena de perjurio el 30 de septiembre de 2024. Después de que el actor reconociera como propia la firma, la abogada leyó el apartado referido a los antecedentes de violencia doméstica de la expareja.

Una imagen del año pasado: Berry de paseo con su hijo y su actual pareja, Van Hunt GAPZ, VALE - Byline: Byline: GAPZ, VALE/4CRNS

“No existen antecedentes de violencia doméstica entre las partes”, leyó Beck del escrito. A continuación, le preguntó si esa afirmación era cierta cuando la había realizado el 30 de septiembre de 2024. “Correcto”, contestó Martinez.

El cruce puso en primer plano una aparente contradicción entre aquella declaración y las acusaciones que el actor sostiene actualmente contra la protagonista de Gatúbela. No obstante, su abogado, Patrick Baghdaserians, rechazó que exista una inconsistencia y explicó que el documento tenía otro propósito judicial.

En declaraciones a Page Six, Baghdaserians aclaró que el escrito de septiembre de 2024 estaba relacionado con una solicitud de honorarios legales basada en la necesidad económica y no con la disputa por la custodia de Maceo.

“Eso estaba relacionado con los honorarios de abogados basados en la necesidad; se trata de una solicitud financiera”, explicó el letrado. Según su interpretación, la declaración era correcta porque en aquel momento no existía una condena por violencia doméstica y nunca se había solicitado ni dictado una orden de restricción de esa naturaleza. “Así que la declaración es correcta”, insistió.

El conflicto, sin embargo, sigue abierto y las versiones contrapuestas de los exesposos forman parte de un proceso en el que también están en discusión las condiciones de contacto de Berry con su hijo menor.

La audiencia del jueves había comenzado con el testimonio de la actriz a puertas cerradas. Más tarde, la sala fue desalojada cuando el interrogatorio pasó a centrarse en cuestiones confidenciales vinculadas con Maceo. El adolescente también había declarado a principios de esa misma semana durante casi cuatro horas, en una sesión reservada.

Uno de los puntos centrales del enfrentamiento es un supuesto altercado ocurrido el 26 de septiembre, en la vivienda de Berry. Martinez acusa a la actriz de haber estrangulado a su hijo durante ese episodio y sostiene que lo sucedido sería parte de un patrón más amplio de comportamiento abusivo que habría provocado angustia emocional en el adolescente.

En los documentos presentados ante el tribunal, el actor afirmó que Maceo se comunicó con él después del presunto incidente y le pidió que fuera a buscarlo. La presentación judicial incluía mensajes de texto atribuidos al joven, entre ellos uno en el que supuestamente escribió: “Por favor, vení”, mientras le pedía a su padre que lo recogiera en privado.

Olivier Martinez, de paseo con su hijo Maceo, hace algunos años Grosby Group - LA NACION

A principios de octubre, un juez concedió a Martinez una orden de restricción temporal por violencia doméstica. La medida le otorgó la custodia principal de Maceo y estableció restricciones al tiempo que Berry puede pasar con su hijo mientras continúa el proceso judicial.

La actriz ganadora del Oscar rechaza las acusaciones. A través de su abogada, sostuvo que los señalamientos de su exmarido son “totalmente infundados y deliberadamente engañosos”.

Además, en los documentos presentados antes de la audiencia, el equipo legal de Berry acusó a Martinez de interferir en la educación y en la atención terapéutica del adolescente, así como de involucrarlo en las disputas legales que mantienen sus padres. La defensa de la actriz pidió que se desestime la solicitud de orden de restricción y que se levanten las limitaciones temporales que afectan el contacto entre madre e hijo.

Berry y Martinez se casaron en julio de 2013, el mismo año en que nació Maceo; la relación terminó en octubre de 2015 Grosby Group - LA NACION

Berry también reclama la custodia legal exclusiva de Maceo. Si el tribunal aceptara su pedido, tendría mayor autoridad para tomar decisiones sobre la educación, la atención médica y la salud mental del adolescente. Al mismo tiempo, solicita recuperar el régimen anterior de custodia física compartida en partes iguales.

En medio de la disputa, Nahla Aubry, la hija mayor de Berry, de 18 años, también salió en defensa de su madre. En una declaración presentada ante la Justicia, aseguró que nunca había presenciado que la actriz maltratara a su hermano menor.

Halle Berry en 2020, durante un paseo con Maceo y Nahla Grosby Group - LA NACION

Berry y Martinez se casaron en julio de 2013, el mismo año en que nació Maceo. La relación terminó en octubre de 2015, pero el divorcio y las negociaciones posteriores se prolongaron durante años debido a los desacuerdos sobre la custodia del niño y las cuestiones económicas.

Finalmente, en agosto de 2023, ambos llegaron a un acuerdo para compartir la custodia legal y física de su hijo. Según las condiciones pactadas, Berry debía pagarle a Martinez 8.000 dólares mensuales en concepto de manutención, además de hacerse cargo de la matrícula escolar de Maceo y otros gastos.