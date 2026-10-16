Hilary Swank anunció que será madre a los 52 años, recibió duras críticas y respondió con contundencia

“Mucha gente me ha preguntado cuál es mi próximo proyecto; este se lanza en diciembre”, escribió la actriz Hilary Swank en su perfil de Instagram —en el que acumula 1,6 millones de seguidores— el pasado 14 de octubre. La intérprete anunciaba así que volvería a ser madre en apenas dos meses, tres años y medio después de dar a luz a sus mellizos. En el video con el que hizo pública la noticia se puede ver a cuatro figuras fluorescentes bailando en la oscuridad, dos niños y dos adultos, y una de ellas está embarazada. En un momento de felicidad para ella y su marido, el empresario Philip Schneider, la protagonista de Million Dollar Baby (2004) ha recibido críticas sobre su inminente maternidad pasados los 50.

Lejos de quedarse callada, la actriz de 52 años ha tardado apenas unas horas en responder públicamente a las críticas y lo ha hecho en el programa The Drew Barrymore Show. La entrevista se grabó este jueves 15 de octubre, aunque no será hasta el próximo 20 de octubre cuando se emita. Eso sí, ya se han compartido algunos fragmentos de la conversación entre las actrices. “Las mujeres reciben muchas críticas por tener hijos a una edad más avanzada, pero los hombres no, lo cual es interesante”, afirma Swank en el fragmento publicado.

Barrymore, que también es madre de dos hijos, le muestra su apoyo afirmando que la doble vara “extraña”: “Los hombres tienen bebés a los 80 años. Tuviste hijos a los 40 y la gente no lo vio con buenos ojos”. Es entonces cuando Swank relata una anécdota real que le ocurrió en su primer embarazo con una persona desconocida. “Hay una historia que me pareció muy interesante. Una mujer me dijo: ‘¿Cómo te atrevés? Sos demasiado mayor. Mi padre era mi persona favorita y murió cuando yo tenía veintitantos años y es devastador”. En lugar de ofenderse por esas palabras, la dos veces ganadora de un Oscar —a mejor actriz, en 2000 y 2005— intentó comprender la postura de la mujer: “Me sentí identificada porque mi padre también falleció. Pero pensé: ‘Bueno, prefiero nacer y tener a esa persona que era mi favorita y vivir esa experiencia a no tenerla en absoluto”.

“El mejor regalo”

“Me enteré de que estaba embarazada como todo el mundo; simplemente te hacés una prueba. Estaba eufórica, muy agradecida y muy emocionada”, contó la actriz a la revista People RW - Media Punch/The Grosby Group

Horas antes de la grabación del programa, Swank acudió a un evento en Nueva York en el que mostró su felicidad ante la llegada de un nuevo miembro a su familia, algo que ha conseguido mantener en secreto hasta su anuncio en el séptimo mes de embarazo —logrando escapar de las cámaras de los paparazzi—. “Me enteré de que estaba embarazada como todo el mundo; simplemente te hacés una prueba. Estaba eufórica, muy agradecida y muy emocionada”, contó la actriz a la revista People.

También ha dicho cómo sus dos hijos, Ohm y Aya, recibieron la noticia y cómo lo llevan: “Están muy emocionados y mi fecha de parto es cerca de Navidad, así que ven bebés en un restaurante, se acercan y le dicen al bebé: ‘¿Puedo contarte algo? Mi mamá va a tener un bebé y nacerá en Navidad’. Se lo cuentan a todo el mundo. Y se despiertan y dicen: ‘¿Ya es Navidad?’. Sin duda, será el mejor regalo”.

Desde que fue madre hace tres años, Swank se ha convertido en defensora de leyes importantes para las familias, y en California ha defendido la aprobación de la ley AB1901, por la que se obliga a las empresas de pañales a poner en los paquetes todos los ingredientes que estos contienen. La actriz se ha asociado con empresas de pañales sostenibles y ha sido portavoz de la causa. “Se oye decir a la gente que con la llegada de los hijos uno vuelve a ver la vida con otros ojos, y es cierto. Las cosas se vuelven tan comunes que pensamos: ‘Ah, sí, ya lo he visto’, y caminamos miopes, con los ojos vendados, porque ya nada nos impresiona tanto. Y ves a tus hijos volver a verlo todo y piensas: ‘Ah, sí, es magnífico’. Tu curiosidad se reaviva con solo verlos crecer y evolucionar, y cada día descubrís algo nuevo”, afirmó en 2024 en la revista People.