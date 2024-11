Hugh Grant, sobre la experiencia de criar cinco hijos a los 64 años: “Me encierro mucho en el baño y también duermo ahí”

Hugh Grant dejó en claro, una vez más, que ser padre lo hace muy feliz, pero lejos de idealizar la situación, también volvió a dar ejemplos de por qué tener hijos pequeños, a los 64, también puede convertirse en una pesadilla . El actor de Un lugar llamado Notting Hill admitió esta semana que por momentos criar a cinco chicos le da pavor y que su hogar suele ser “ ruidoso e insoportable ”.

El protagonista de Cuatro bodas y un funeral participó como invitado de The Kelly Clarkson Show y, mientras abordaba una vez más el tema de la paternidad, confesó: “ Me escondo mucho en el baño y ahora duermo mucho allí ”. Un poco en broma y otro poco en serio, agregó que ni siquiera ese artilugio lo mantiene “a salvo”. “Pero los chicos prácticamente rompieron la cerradura ”, agregó.

Para más allá de su honestidad brutal y de su humor inglés, el actor aclaró que criar a los hijos que tuvo con su exesposa Tinglan Hong, Tabitha, de 13 años y Felix, de 11, y a los tres que son fruto de su relación con su actual pareja, Anna Ebestein, John, de 12; Lulu, de 8, y Blue, de 6, es una experiencia “gratificante”. “Me voy a casa esta noche y, ya sabes, seamos sinceros, me encanta el momento en el que saltan a mis brazos cuando regreso ”, señaló, a modo de ejemplo. “Blue lo llama el abrazo de chimpancé. Me gusta mucho eso”, agregó, profundamente emocionado. Y cuando las lágrimas comenzaron a aparecer, exclamó: “¡Me he hecho llorar a mí mismo!”.

En noviembre de 2020, Grant también se refirió a la experiencia de haber tenido a su primer hijo a los 50 y confesó que se enamoró tanto del rol de padre que apostó por más. En aquella entrevista explicó que ahora, al tener cinco niños en el hogar, usa su trabajo como escape para tener un poco de paz, aunque cada vez que está lejos de sus herederos los extraña con locura.

“ Tomé este trabajo en parte para alejarme de mis hijos pequeños, porque suele ser agotador tenerlos a mi edad ”, reveló durante una entrevista con Graham Norton Show, bromeando sobre la razón por la cual aceptó su papel en The Undoing. “Pensé que sería muy bueno tomarme un recreo, pero cada vez que llegaba a Nueva York los extrañaba tanto que me convertía en un desastre emocional . De repente, cada escena que me pedían que haga terminaba en lágrimas. Incluso llegué a ir a un bar y al pedir un café comencé a llorar”, rememoró.

Según explicó en aquel momento, este nivel de sensibilidad impactó positivamente en su trabajo. “ Habiendo pasado toda mi carrera sin poder emitir una sola emoción, de repente me encuentro en mi vejez no pudiendo controlarlas ”, comentó. “Es algo relacionado con mis hijos, con el amor o con mi mujer, pero no puedo mantenerme en línea”, agregó.

Hugh Grant junto a su esposa, Anna Elisabet Eberstein ADRIAN DENNIS - AFP

Ese mismo año le dijo a Los Angeles Times que sobrevive “hora tras hora” como “un anciano con niños muy pequeños y una esposa muy agotada”. Y aclaró que convertirse en padre lo llevó de ser un “golfista de mediana edad y medio atrofiado a un hombre con una vida llena de amor”.

En 2018, había dejado en claro que, a pesar de ser cansador, hacer reír a sus hijos era una de las actividades que más disfrutaba. “Creo que siempre es divertido ponerse los calzoncillos en la cabeza. Mi hija empezó a hacer lo mismo con los pañales. Además, cometí el error de mostrarle el culo a uno de mis hijos todo el tiempo. ‘¡Eh, mira esto!’. Luego él adquirió el hábito y enseñó a todos los niños del oeste de Londres a hacer lo mismo”, confiaba en aquel entonces.

“ Cualquier persona con niños pequeños probablemente estaría de acuerdo en que es al mismo tiempo el peor momento de su vida y el mejor ”, indicó. “En el día a día, cuando pisás otro juguete roto con resaca, es simplemente horrible. Pero cuando mirás las fotografías en tu celular, te das cuenta de que has sido extremadamente feliz. Esto es muy bonito”, agregó.

LA NACION

Temas Hugh Grant