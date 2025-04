Hugh Grant, indignado con agentes de inmigración por el trato que tuvieron con sus hijos

Hugh Grant se mostró enojado por el trato que recibieron sus hijos en el aeropuerto de Heathrow, en Londres . El actor relató a través de sus redes sociales lo que vivieron sus herederos al ser abordados por funcionarios de inmigración cuando ingresaban al país junto a él y a su esposa.

“Acabo de llegar a Heathrow con mi mujer y mis hijos”, escribió Grant en su cuenta de X. “ Todos tenemos el mismo apellido -Grant- en nuestros pasaportes. El funcionario de inmigración entabla una conversación con mis hijos y luego les susurra: ‘¿Son estos sus padres? Intrusivo, insultante y espeluznante ”.

La estrella de Hollywood es padre de Tabitha Xiao, de 13 años, y de Felix Chang, de 11, fruto de su relación con la actriz Tinglan Hong, y de John Mungo, de 12, Lulu Danger, de 9, y Blue, de 6, a quienes tuvo con Anna Eberstein, de 46 años, su actual esposa que se encontraba junto a él y a los niños.

Hugh Grant junto a su esposa, Anna Elisabet Eberstein, el año pasado ADRIAN DENNIS - AFP

Un portavoz del aeropuerto de Heathrow confirmó a la revista norteamericana People que los agentes de la Fuerza de Fronteras son empleados del Ministerio del Interior y no del aeropuerto. El Ministerio del Interior se negó a hacer comentarios al respecto.

“Si viaja con un niño menor de 18 años y no es su progenitor, o puede parecer que no lo es (por ejemplo, si tiene un apellido diferente), es posible que le hagamos algunas preguntas para establecer su relación con el niño”, dice un artículo de la Border Force en la web del gobierno del Reino Unido. “Siempre lo haremos lo más rápidamente posible y de forma sensible a los intereses del niño y del adulto implicado”, agrega el escrito.

En el mes de noviembre, Grant habló de tener hijos de grande. “Los tuve demasiado tarde en la vida, ya lo saben... empecé cuando tenía 52 años”, expresó durante una entrevista en el podcast Smartless. “Ahora tengo 64 y el más pequeño tiene 6, por lo que necesito una temporada larga en un manicomio o en un campo”, añadió entre risas.

Durante otra entrevista, en The Kelly Clarkson Show a principios de abril, también se emocionó al hablar de los niños. “Quiero decir que hay mucho que temer porque soy viejo y todo es bullicioso e insoportable, así que voy a confesar que me escondo un poco en el baño”, bromeó antes de emocionarte. “Quiero decir, esta noche me voy a casa y, seamos sinceros, la parte en la que saltan a tus brazos y que mi hija de 6 años la llama ‘abrazo de chimpancé‘, me gusta bastante”, agregó, profundamente emocionado. Y cuando las lágrimas comenzaron a aparecer, exclamó: “¡Me he hecho llorar a mí mismo!”

En 2018, había dejado en claro que, a pesar de ser cansador, hacer reír a sus hijos era una de las actividades que más disfrutaba. “Creo que siempre es divertido ponerse los calzoncillos en la cabeza. Mi hija empezó a hacer lo mismo con los pañales. Además, cometí el error de mostrarle la cola a uno de mis hijos todo el tiempo. ‘¡Eh, mira esto!‘. Luego él adquirió el hábito y enseñó a todos los niños del oeste de Londres a hacer lo mismo”, confiaba en aquel entonces, dejando de lado su costado más duro y demostrando la sensibilidad que despiertan sus herederos en él.

“Cualquier persona con niños pequeños probablemente estaría de acuerdo en que es al mismo tiempo el peor momento de su vida y el mejor ”, indicó entre risas, siendo completamente honesto. “En el día a día, cuando pisás otro juguete roto con resaca, es simplemente horrible. Pero cuando mirás las fotografías en tu celular, te das cuenta de que has sido extremadamente feliz. Eso es muy bonito”, agregó para culminar.

