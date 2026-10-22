Hunter Schafer, protagonista de Euphoria, reveló que se sometió a una cirugía de reasignación de género: “Fue increíble”

“En diciembre me sometí a una cirugía genital. Fue increíble y me encanta”. Con esas palabras, Hunter Schafer, la actriz estadounidense que alcanzó la fama por su papel de Jules en Euphoria, reveló por primera vez que se sometió a una cirugía genital de reasignación de género. A los 27 años, y después de haber hablado públicamente en distintas oportunidades sobre su experiencia como mujer trans, decidió compartir uno de los aspectos más íntimos de su vida.

La revelación llegó durante una entrevista con la revista estadounidense Elle, publicada el pasado 19 de octubre, en la que habló sobre su identidad, su carrera y sus relaciones sentimentales. Allí, Schafer explicó por qué decidió operarse en diciembre de 2025. La intervención a la que se sometió es un procedimiento que permite modificar los genitales de una persona para adecuarlos a su identidad de género. Existen distintas técnicas quirúrgicas y no todas las personas trans desean o necesitan recurrir a ellas. Schafer no precisó qué procedimiento específico le realizaron, pero explicó que, en su caso, la decisión estuvo vinculada con su manera de relacionarse con su propio cuerpo.

Hunter Schafer reveló que se sometió a una cirugía de afirmación de género en diciembre de 2025. La actriz explicó que tomó la decisión después de sentir una distancia entre su identidad y la manera en que deseaba presentarse ante el mundo Scott A Garfitt - Invision

“Durante mucho tiempo acepté esa parte de mí que va más allá de las categorías tradicionales de género y realmente quería intentar que mi cuerpo anterior funcionara, porque pensaba que había algo muy interesante y audaz en eso”, reconoció.

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a experimentar una distancia entre su manera de entender la identidad de género y las situaciones que enfrentaba en la vida cotidiana. Según explicó, esa tensión también tenía que ver con la forma en que deseaba presentarse ante los demás. Finalmente, consideró que la intervención quirúrgica era la decisión adecuada para ella.

La actriz también compartió algunos detalles de su recuperación. A principios de 2026 alquiló un departamento amplio donde pasó buena parte del tiempo en reposo, acompañada por las visitas de familiares y amigos. Durante ese período tuvo que restringir sus movimientos: “Creo que mi límite era de 150 pasos por día, que no es nada”, recordó.

Una transición que comenzó en la adolescencia

La actriz comenzó su transición alrededor de los 14 años, cuando todavía asistía a la escuela secundaria. Criada en Carolina del Norte, en una familia de padres pastores, atravesó durante años un proceso que inicialmente mantuvo en secreto ante buena parte de su entorno.

En una entrevista concedida a The Times en 2019, recordó cómo intentaba expresar su identidad sin que su familia lo advirtiera. “Conseguía rímel de mis amigas y me lo ponía en el baño de la escuela, y luego me lo quitaba antes de que me vinieran a buscar”, contó entonces.

También recordó que había comprado unos zapatos de taco por 20 dólares y que los escondía en su mochila para poder usarlos durante las clases. Sus amigas más cercanas conocían lo que estaba viviendo, pero muchas otras personas de su entorno todavía no. La actriz definió aquella etapa como un proceso lento y prolongado.

Schafer y Zendaya interpretan a Jules Vaughn y Rue Bennett en Euphoria, dos adolescentes que construyen un vínculo afectivo complejo. El personaje de Schafer es una joven trans cuya historia explora la identidad de género, la sexualidad y las relaciones sentimentales HBO

Con el tiempo, esa adolescente que intentaba pasar inadvertida se convirtió en una de las figuras jóvenes más reconocidas de Hollywood. Su debut como actriz llegó en 2019 con Euphoria, la serie de HBO protagonizada por Zendaya en la que interpreta a Jules Vaughn, una adolescente trans cuya historia también aborda cuestiones relacionadas con la identidad, la sexualidad y los vínculos afectivos.

En su nueva conversación con Elle, Schafer recordó que aquella exposición llegó cuando todavía estaba intentando comprender quién quería ser. “Durante buena parte de mis primeros veinte años fui un desastre”, admitió al repasar esa etapa. La fama, explicó, había llegado demasiado rápido y durante un tiempo le resultó difícil adaptarse a su nueva realidad.

Alexa Demie, Hunter Schafer, Maude Apatow, Zendaya, Barbie Ferreira y Sydney Sweeney, parte del elenco de Euphoria de las primeras ediciones. La serie de HBO estrenó su tercera temporada en abril de 2026 REX Features/Shutterstock /The G

Hoy asegura que se encuentra en otro momento personal. También reconoce que su trabajo la ayudó a superar parte de la timidez que había marcado su infancia y adolescencia.

Su postura frente a las políticas de Trump y su vida sentimental

A lo largo de su carrera, Schafer también se pronunció públicamente sobre las políticas que afectan a las personas trans. En febrero de 2025 denunció que, al renovar su pasaporte estadounidense, el documento había sido emitido con el marcador de sexo masculino, pese a que había completado la solicitud identificándose como mujer.

La actriz vinculó lo ocurrido con las medidas impulsadas por la administración de Donald Trump, que estableció nuevas restricciones para el reconocimiento de la identidad de género en documentos federales. “Me importa un bledo que pongan una M en mi pasaporte. Eso no cambia nada de mí ni de mi identidad trans. Sin embargo, sí que me complica un poco la vida”, expresó entonces.

En febrero de 2025, Schafer denunció que su nuevo pasaporte estadounidense había sido emitido con el marcador de sexo masculino. La actriz cuestionó las políticas de Donald Trump y aseguró que, aunque el documento no cambiaba su identidad, sí le complicaba la vida cotidiana Captura de pantalla

En su nueva entrevista con Elle, también cuestionó las restricciones británicas sobre el uso de baños y vestuarios según el sexo biológico. Sus declaraciones se instalan en una discusión que conoce desde su adolescencia, cuando en Carolina del Norte se aprobaron medidas similares.

La conversación con Elle también dio lugar a una faceta más íntima. Schafer reconoció que disfruta pasar tiempo sola, aunque esa necesidad de independencia cambia cuando se enamora. “Cuando estoy enamorada, así es como me siento. Quiero estar con la otra persona todo el tiempo”, confesó.

La actriz también reflexionó sobre la duración de sus vínculos amorosos. “Nunca tuve una relación que durara más de dos años y escuché que, a partir de ese momento, empieza a parecerse más a una relación de pareja que a un romance apasionado. Algo que se siente más sagrado e intencional”, explicó.

Entre sus exparejas se encuentra Rosalía, con quien mantuvo un romance durante cinco meses en 2019. La relación fue confirmada públicamente por Schafer en una entrevista con GQ en abril de 2024, después de años de especulaciones sobre el vínculo que las unía.

Schafer y Rosalía mantuvieron una relación sentimental durante cinco meses en 2019. La actriz confirmó el romance en una entrevista con GQ en abril de 2024, después de años de rumores, y aseguró que ambas conservaron una estrecha amistad: “Es de la familia, pase lo que pase” Instagram

También estuvo en pareja con Dominic Fike, su compañero de elenco en Euphoria, entre 2022 y 2023. Tiempo después de la separación, contó en el podcast Call Her Daddy que había descubierto una infidelidad del músico y que la ruptura había sido especialmente dolorosa. “Fue muy, muy duro porque nos queríamos de verdad”, reconoció entonces. Desde aquella relación, no trascendieron públicamente nuevos romances de la actriz.

Más allá de su vida sentimental, Schafer continúa desarrollando su carrera en Hollywood. Uno de sus próximos proyectos es Blade Runner 2099, la serie de ciencia ficción de Prime Video en la que comparte elenco con Michelle Yeoh.

Aunque hasta ahora buena parte de sus personajes estuvieron atravesados por historias intensas y dramáticas, la actriz reveló que tiene otro deseo profesional: protagonizar una comedia romántica. “Me encantaría ver una comedia romántica con una chica trans. Es algo en lo que llevo pensando desde hace tiempo. Me gustaría hacerlo realidad”, aseguró.