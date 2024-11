Josh Brolin y el tenso momento que vivió al trabajar con Denzel Washington: “Casi nos vamos a las manos”

En 2007, Josh Brolin y Denzel Washington trabajaron juntos en el éxito cinematográfico Gángster americano. Durante el rodaje del largometraje, la relación entre las estrellas tuvo altibajos, y llegó a puntos de tensión que casi hace que se vayan a las manos.

Durante una entrevista en el podcast In Depth with Graham Bensinger, Brolin habló de su experiencia al trabajar con Washington. “Denzel y yo, quiero aclararlo, nos llevamos muy bien ahora”, comenzó cuando se le pidió que compartiera alguna anécdota: “Pero en el set casi nos vamos a las manos” , remató.

En la película dirigida por Ridley Scott, Brolin interpretaba a un detective que investigaba al personaje principal, un destacado gánster de Nueva York durante los años 60 y 70 llamado Frank Lucas, quien era interpretado por Washington. Para Brolin, la película fue una oportunidad de trabajar con “algunos de mis actores favoritos”, sin embargo, él y Washington tuvieron problemas debido al texto del guion.

“Denzel llegó un poco tarde al set y se armó un buen lío por eso”, rememoró Brolin. “Me enseñó el libreto y me dijo que había cambiado un poco la estructura del mismo. ‘Creo que voy a poner esto acá abajo y esto otro acá arriba’, me decía sin mirarme”, contó.

Él, que estaba cumpliendo un sueño al trabajar con el ganador del Oscar, siguió adelante como si nada. “Yo estaba intentando recordar la estructura del texto para luego ensayar. No eran muchas líneas, pero la mayoría eran mías y se suponía que tenía que estar muy confiado para la escena”, recordó el actor. “En frente tenía a Denzel Washington, no era fácil. Yo era un actor al que estaban probando, viendo si podía de verdad o no. Y en medio de todo eso, me olvidé una línea de diálogo”, continuó.

Denzel Washington como el traficante Frank Lucas, que hizo su fortuna llevando heroína a los Estados Unidos desde Vietnam, con ayuda de integrantes del ejército de su país

“Enseguida le puse una mano en el hombro y le dije: ‘¿Cuál es la línea?’, y él me golpeó la mano y me dijo: ‘No vuelvas a ponerme la puta mano encima’” , recordó la estrella. “Yo pensaba: ‘¡Mierda! Voy a pelearme con Denzel Washington, es una locura’. Porque en ese momento, al menos en mi mente, ya no éramos actores”.

Brolin dijo que Washington parecía atrapado en su personaje durante la mayor parte del rodaje. “En su mente, solo hacía su trabajo. Era ese tipo. Era Frank Lucas, y punto. Pero yo no lo sabía”, afirma el actor. “ Una vez que superamos ese momento de tensión le dije, ‘¿Estás bien? Él me respondió: ‘Sí. ¿Y vos?’ Le dije: ‘Sí. ¿Puedo continuar con mi línea?’ Él dijo: ‘Adelante’. Es como si esas palabras que salieron de su boca hubiesen sido lo que tenía que decir en ese momento ”.

Según contó Brolin, un año después del rodaje de Gángster americano (disponible en Netflix y en Max) se volvió a encontrar con Washington en un evento en donde el ganador del Oscar lo saludó muy amablemente. También reflexionó con el hecho de que las grandes estrellas del cine a veces ven su tiempo en el set de grabación con una perspectiva diferente a aquellos actores que están emocionados por trabajar con gente que admiran tanto. “Uno quiere vivir una experiencia, y esos tipos solo intentan hacer su trabajo”, aseguró.

American Gangster se estrenó en los cines de todo el mundo a fines de 2007. La película fue un éxito de taquilla y logró que Ruby Dee, una de las protagonistas femeninas, fuese nominada a los Oscar como mejor actriz de reparto. El largometraje marcó la primera colaboración entre el director Ridley Scott y Washington, que disfrutó tanto de su tiempo en el set junto a él que terminó haciendo que el actor aceptara ser parte de Gladiador II, la película más vista este fin de semana en la Argentina, solo para volver a compartir tiempo juntos.

