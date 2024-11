Josh Brolin reveló cuál fue el rol decisivo de su madrastra, Barbra Streisand, en su lucha contra el alcoholismo: “Es una persona muy directa”

Josh Brolin no tiene reparos en hablar de sus momentos más oscuros. Esta semana, el actor que le prestó el cuerpo y la voz a Thanos en la saga de películas de los Avangers se refirió, específicamente, al rol que tuvo su madrastra, la eterna Barbra Streisand, en su largo y sinuoso camino hacia la sobriedad después de años de adicción al alcohol.

Durante una aparición en el episodio del último lunes de The Howard Stern Show, el actor, que ha estado sobrio desde 2013 y se encuentra promocionando su libro de memorias From Under The Truck (Desde abajo del camión), reveló cómo fue que la actriz y cantante abordó su problema de alcoholismo . Además, recordó el momento en el que ella le llamó la atención, después de que le pidiera una bebida.

Brolin, de 56 años, rememoró la ocasión en la que se encontraba en la casa que su padre, James Brolin, comparte con su esposa, la célebre cantante y actriz. Allí, él le pidió a su madrastra que le sirviera una copa de vino. Ella, sin inmutarse, lo miró y le respondió: “ Pero, ¿no sos un borracho? ”. Según contó el actor, ese momento lo conmovió. “Por eso la aprecio tanto”, indicó.

James Brolin, Barbra Streisand, Josh Brolin y su esposa Kathryn Boyd

“ Lo que quiero decir es que discutimos durante años, ¿sabes? Porque, claramente, Barbra es una persona muy directa ”, se sinceró. Y agregó: “Y probablemente me recordaba, de alguna manera, a una versión mucho más sana de mi madre. Era una madre judía típica que me decía: ‘No puedes hacer eso porque te haría daño. Tienes que comer. Te ves demasiado delgado’. Me decía: ‘¿Por qué bebes? Sos alcohólico’”.

El protagonista de Los Goonies y Sin lugar para los débiles siguió explayándose sobre las características de la esposa de su padre: “Me encanta ese nivel de honestidad, independientemente de mi reacción con ella. Le dije: ‘Mira, no me vas a impedir hacer lo que quiero hacer. Soy un adulto’. Y ella me respondió: ‘No. Sos un borracho. No te voy a dar vino. Los alcohólicos no pueden beber vino porque es malo para ellos ’”.

En la entrevista, Brolin brindó detalles sobre su larga lucha contra su adicción al alcohol y su viaje hacia la sobriedad, un tema que aborda en sus memorias.“ Nací para beber. Mi madre bebía exactamente como yo y me criaron para ser un hombre y beber como el equivalente masculino de mi madre ”, puede leerse en un extracto del libro que fue publicado a manera de adelanto en The Sunday Times.

Allí, el hijo del legendario actor James Brolin y su primera esposa Jane Agee, revela que tenía solo 9 años cuando probó la marihuana y 13 cuando consumió ácido por primera vez. A su vez, cuenta que su lucha contra el abuso de alcohol comenzó a sus veinte años, y se extendió hasta entrados los cuarenta, pero tuvo algunos períodos de sobriedad. El actor señaló, además, que si bien hizo todo lo posible, no siempre tuvo éxito a la hora de ocultarle su problema de alcoholismo a sus hijos mayores, Trevor, de 36 años, y Eden, de 29, a quienes dio la bienvenida durante su matrimonio con su primera esposa, Alice Adair.

Josh Brolin junto a su madrastra, la célebre Barbra Streisand

Brolin se divorció de Adair en 1994, y una década más tarde se casó con Diane Lane, con quien vivió una turbulenta relación hasta que en 2013 dieron por terminado legalmente su matrimonio. Pocos años más tarde, volvió a apostar al amor junto a Kathryn Boyd, con quien se mantiene hasta hoy, y lo convirtió nuevamente en padre. Juntos, dieron vida a Westlyn, de 6 años, y Chapel, de 3.

Durante su entrevista con The Sunday Times, Brolin aseguró que tomó la decisión definitiva de dejar de beber en 2013, después de haberse despertado con una fuerte resaca fuera de su hogar. Lo único que recordaba era haberse peleado en un autoservicio de comida rápida. Luego fue a la casa de su abuela de 99 años y se dio cuenta de que, aunque su abuela tenía casi 100 años y estaba en su lecho de muerte, a él todavía le quedaba la mitad de su vida por vivir y quería pasarla sobrio. “Sabía que esa sería la última vez que bebería”, recordó.

Después de tomar su decisión, Brolin fue a rehabilitación, se unió a Alcohólicos Anónimos y celebró 10 años de sobriedad el año pasado. “ Me gusta envejecer. Es como una gran excusa para finalmente decir: ‘Bueno, relajate, no necesitás estar girando constantemente’ ”, indicó.

Streisend y James Brolin se conocieron en 1996, en una cita a ciegas. En ese punto de sus vidas, los dos ya habían enfrentado divorcios, se hacían cargo de la crianza de sus propios hijos y contaban con sendas carreras llenas de reconocimiento y éxitos. Se casaron el 1 de julio de 1998 y, según explicó el hijastro de la diva en un emotivo mensaje que le dedicó para el Día de la Madre, ensamblar las familias no fue fácil, pero Barbra terminó ejerciendo el rol de madre.

“Mamá. Con la unión de las familias llega lo desconocido, el choque de ciertos caminos. Has oído las historias sobre suegros o la madrastra malvada, casi siempre decisivas, con un gesto de desaprobación. Luego, a veces, las buenas intenciones se convierten en integridad, que se convierte en una relación, que se convierte en amor. Barbra, te quiero. Sos mi mamá. Te lo has ganado diez veces. Has sido un gran apoyo, tan activa en unir a nuestra familia y, para mí, tan... ¡Increíblemente presente! Hemos envejecido juntos y con eso hemos dejado de lado las críticas innecesarias y hemos abrazado plenamente nuestro vínculo familiar. Madre. Mamá. He pasado casi tanto tiempo contigo como con mi propia madre. Qué vida tan divertida. ¡Feliz Día de la Madre! Me siento muy afortunado de tenerte en mi vida!”, escribió el actor, en aquel mensaje.

