Josh Brolin y la humillante situación que lo llevó a alejarse para siempre de la bebida

Josh Brolin encontró una manera de cambiar el rumbo de su vida después de atravesar uno de los momentos más difíciles de su historia personal. El actor estadounidense de 58 años lleva más de una década sobrio y mantiene una rutina que considera fundamental para sostener esa decisión: participa de reuniones virtuales de Alcohólicos Anónimos todos los días, a las 6 de la mañana.

En una entrevista con The Telegraph, Brolin recordó el episodio que lo enfrentó con la necesidad de tomar una decisión definitiva. “Me desperté en la vereda de mi casa, una vez más, y sentí que estaba ante una encrucijada. ¿Qué camino iba a tomar para el resto de mi vida?”, reflexionó sobre aquella experiencia que lo obligó a preguntarse cómo quería vivir a partir de entonces.

Josh Brolin recordó. sin rodeos, el momento en el que se vio obligado a tomar una drástica decisión sobre su salud

El actor había sido arrestado por embriaguez en la vía pública el día de Año Nuevo de 2013, después de una noche de excesos en Santa Mónica, Los Ángeles. La policía lo encontró durmiendo en la vereda y lo trasladó a una comisaría local, donde permaneció hasta que se le pasó la borrachera. Aquel episodio se convirtió en un punto de inflexión: poco después, Brolin ingresó en un centro de rehabilitación y, más adelante, comenzó a participar de las reuniones de Alcohólicos Anónimos.

En la conversación con el medio británico, el intérprete habló sin dramatismo sobre el cambio que experimentó desde que abandonó el alcohol y dejó en claro que no extraña aquella etapa. “Me encanta estar sobrio”, afirmó. Y, para explicar cuánto cambió su relación con la diversión, agregó: “Ahora me divierto mucho más que cuando bebía, y nunca termino en la cárcel, lo cual es una gran ventaja”.

El actor asegura que desde que tomó la determinación de no beber alcohol se divierte mucho más Unique Nicole - Getty Images North America

Brolin también presta especial atención a su salud física. Va al gimnasio con regularidad y, cuando se prepara para participar en grandes producciones, sigue una dieta que excluye el pan, el azúcar y la pasta.

La carrera de Brolin comenzó a tomar impulso cuando todavía era adolescente. En 1986 participó de Los Goonies, la película de aventuras que se transformó en un clásico para varias generaciones y que lo instaló tempranamente en el mundo del espectáculo. Sin embargo, su trayectoria posterior no se limitó a aquella popular producción: con el paso de los años, consiguió consolidarse como uno de los intérpretes habituales de grandes películas de Hollywood.

Josh Brolin junto al resto del elenco de Dune, Florence Pugh, Lea Seydoux, Rebecca Ferguson, Souheila Yacoub, Zendaya, Timothee Chalamet, Stellan Skarsgard, Austin Butler y Anya Taylor-Joy DANIEL LEAL - AFP

Después de dejar el alcohol, su carrera continuó sumando títulos de peso. En 2015 protagonizó Sicario, el thriller dirigido por Denis Villeneuve, y también participó de Everest. Más adelante llegaron producciones de gran alcance comercial, como Avengers: Infinity War y Deadpool 2, que ampliaron todavía más su presencia en el cine de franquicias. Brolin también forma parte del universo de Duna, otra de las grandes apuestas cinematográficas de los últimos años.

Pero no todas las experiencias profesionales le dejaron un buen recuerdo. Entre los proyectos de los que se arrepiente, Brolin señaló especialmente Jonah Hex, la película de DC Comics estrenada en 2010 que protagonizó junto a un elenco integrado por Michael Fassbender, Megan Fox y John Malkovich, entre otros.

Josh Brolin en Sicario, de Denis Villeneuve Archivo

En una entrevista concedida el año pasado al periodista Josh Horowitz, el actor fue particularmente crítico con el resultado final de aquella superproducción, que recibió malas críticas y fracasó en la taquilla. Su frustración tenía que ver, en parte, con el esfuerzo que había realizado para reunir a intérpretes de primer nivel.

“Traje a mucha gente”, recordó Brolin. “Traje a Malkovich, traje a Megan, traje a Michael Shannon, que estaba totalmente descartado. Traje a Fassbender”. La presencia de tantos actores reconocidos no alcanzó para garantizar el resultado esperado. “Así que teníamos un elenco de actores de primera categoría y la película no necesariamente resultó tan buena”, reconoció.

Josh Brolin junto a su actual esposa, Kathryn Boyd John Locher - Invision

Sin embargo, el intérprete hizo una distinción entre el material original y la versión que finalmente llegó a los cines. Según explicó, el montaje del director de Jonah Hex era “bastante bueno”, pero el estudio perjudicó la película durante la etapa de posproducción. Esa intervención, desde su perspectiva, terminó afectando el resultado que vio el público.

La experiencia también le dejó una lección sobre una de las partes menos agradables del trabajo de un actor: promocionar una película que considera fallida. Brolin admitió que “no es divertido” participar de la gira de prensa de una producción cuando “es un desastre”.

En el plano personal, Brolin tiene cuatro hijos y está casado con Kathryn Boyd, su tercera esposa, desde 2016.