Juariu, sobre su cáncer de mama: “Tuve miedo de morirme”

Este sábado, PH, Podemos Hablar recibió a un grupo de invitados bastante heterogéneo. El cantante Luciano Pereyra, la instagramer Juariu, la periodista Débora Plager, la candidata a diputada por el Frente de Todos Victoria Tolosa Paz y el cantautor Coti pasaron por el punto de encuentro y se animaron a hablar de todo.

“Avancen al punto de encuentro los que alguna vez temieron por su vida”, dijo Andy Kusnetzoff en el último sábado de octubre. Mientras que Coti recordó el día que sufrió una terrible tormenta en un avión, Débora Plager recordó cuando fue a cubrir a Honduras un golpe de estado.

Sin embargo, el momento más emotivo fue cuando Juariu y Luciano Pereyra hablaron del difícil momento de salud que pasaron hace unos años atrás. “Yo hace 4 años tuve cáncer de mama. Me estaba bañando, me toque un bultito, y fui inmediatamente a ver a un ginecólogo. Me hicieron una eco y era un quiste pero al lado había un tumor de siete milímetros”, contó mientras el resto de los invitados escuchaban en silencio.

Enseguida, relató cómo fue el paso a paso para recuperarse. “Fui al Hospital Italiano, y cuando el médico ve la eco me dice: ‘lo operamos. Si es malo, lo sacamos. Si es bueno, no pasa nada’. Me opere y era malo. Hasta el día de hoy estoy haciendo un tratamiento hormonal, estoy como en menopausia durante cinco años”, confesó.

En cuanto a cómo fue su reacción al enterarse, recordó: “La verdad no me lo esperaba, no tenía antecedentes. Fue la primera vez que me tuve que someter a rayos, estaba sola acá con mi marido, fue bastante duro. Ahí tuve miedo de morirme. Venia de un año difícil laboralmente y esto me hizo replantear de que me estaba quejando. No me hace mal hablarlo, al contrario me hace bien, es como un cable a tierra. Me hace volver a la realidad y no preocuparme por tonteras”.

Quien sintió cierta compatibilidad con la instagrammer fue Luciano Pereyra, quien hace diez años atrás estuvo diez días en coma farmacológico por un divertículo en el esófago. “No sé si yo temí por mi vida pero si mi entorno, yo ni me enteré. Fue un momento raro, difícil, estar 35 días internado, 10 días en coma farmacológico es heavy. Por eso en ese momento no caes qué es lo que tenes”, admitió mientras enumeraba una a una las complicaciones que lo llevaron a terapia intensiva.

“En ese momento no me di cuenta pero cuando entras en consciencia y de repente el primer día que te metes en la ducha ves una cicatriz así y decís: ‘uy, que pasó'. Y fue muy loco. A veces uno se preocupa por tantas cosas, te quejas de tantas cosas cuando lo más importante es que te levantas a la mañana y podes ver, oler, sentir, tenés a quien amar y a quien te ama. Hay tanta frivolidad que no vale la pena, lo más importante es el día a día, la red social humana: en tu mesa tener a tu familia, tu mujer, tus hijos, tu perro que es la base de la vida y de ahí en adelante”, concluyó emocionado.